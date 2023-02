Nach Husein Balić zuvor am heutigen Montagnachmittag vom LASK, vermeldet der CASHPOINT SCR Altach am "Deadline Day" den nächsten Winter-Neuzugang, den bereits achten beim Tabellen-10. der ADMIRAL Bundesliga in dieser Transferperiode, die heute um 17 Uhr in Österreich endet. So wird der deutsche Nachwuchs-Nationalspieler David Herold und Linksverteidiger leihweise vom FC Bayern München II zum Kader von Coach Miroslav Klose, der sich nun einige neue Namen zu merken hat, stoßen. Demgegenüber hat der BL-Tabellenzehnte 7 Abgänge. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

"Laufstarker und flexibel einsetzbarer Außenbahnspieler"

David Herold trug zuletzt sechseinhalb Jahre lang das Bayern-Trikot und durchlief seit der U16 alle Nachwuchsmannschaften des deutschen Rekordmeisters. In der Saison 2018/19 war er Stammspieler unter Miroslav Klose im U17-Team des FCB.Zu Jahresbeginn 2022 wurde Herold in die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern übernommen, wo er im zurückliegenden Kalenderjahr auf 32 Pflichtspieleinsätze kam.

Ein Highlight in der noch jungen Karriere des Linksfußes war die Teilnahme am Amerika-Trainingslager im vergangenen Sommer mit der Bundesliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters um Coach Julian Nagelsmann, wo er auch einen Kurzeinsatz bei den Bayern-Profis verzeichnen konnte.

Zusätzlich war David Herold seit der U16 in allen Auswahlen des DFB vertreten. Er wird zukünftig mit der Nr. 30 auf dem Rücken beim SCRA auflaufen.

Georg Festetics, Sportdirektor: „David Herold ist ein sehr laufstarker und flexibel einsetzbarer Außenbahnspieler, der beim FC Bayern München und beim DFB reifen durfte. Mein Dank gilt Jochen Sauer für die positive Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr, David bald beim SCR Altach in Aktion zu sehen."



Neuzugang David Herold: „In den letzten Tagen ist alles sehr schnell gegangen. Umso mehr freue ich mich auf die Herausforderung Altach und ab sofort wieder mit Miroslav Klose zusammenarbeiten zu dürfen. Der erste Eindruck vom Verein und den Rahmenbedingungen ist sehr positiv. Ich möchte hier mein volles Potential abrufen und der Mannschaft helfen.“

Einen haben wir noch: Der deutsche Nachwuchsnationalspieler David Herold wechselt vom @FCBayern ins Ländle und verstärkt unsere Defensive!



Herzlich Willkommen David! 🙌

➡ https://t.co/JJZjVVCLUp pic.twitter.com/jcdqRa5Tm8 — SCR Altach (@SCRAltach) February 6, 2023

Fotocredit: SCRA