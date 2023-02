Mit 2 Offensivspielern hat sich die SV Guntamatic Ried heute, 6. Februar, dem letzten Tag der Wintertransfer-Periode, im Doppelpack verstärkt: Aleksandar Lutovac & Stefan Kordic spielen ab sofort im Innviertel. Beide Kicker haben beim Tabellenvorletzten der ADMIRAL Bundesliga einen Vertrag bis zum Saisonende 2023/24 mit der Option für ein weiteres Jahr unterschrieben. Damit stehen bei den Wikingern in diesem Winter 5 Neuzugänge 4 Abgängen gegenüber. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

"Aleksandar Lutovac macht uns in Offensive noch variabler"

„Wir hatten Aleksandar Lutovac schon länger am Radar, haben ihn auch in Belek live beobachten können. Jetzt hat sich die Chance ergeben, dass wir ihn von einem Großklub ablösefrei erwerben konnten. Aleksandar Lutovac hat internationale Erfahrung gesammelt, hatte in der Europa League und in der Conference League Einsätze. Er macht uns in der Offensive noch variabler“, betonen SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala und SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. „Stefan Kordic ist U18-Nationalspieler, der jetzt auch mehrere internationale Angebote erhalten hat. Er ist ein Spieler mit viel Potential. Wir wollen ihn langsam an die Profi-Mannschaft heranführen.“

Aleksandar Lutovac: „Ich freue mich sehr, dass ich in Ried spielen kann, und hoffe, dass ich bald mein erstes Spiel bestreiten kann. Ich möchte der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das hat oberste Priorität. Persönlich möchte in den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Ich habe mich schon mit Ried beschäftigt und habe auch das letzte Cupspiel gegen den Wiener Sport-Club gesehen."

Steckbrief Aleksandar Lutovac:

geboren am 28. Juni 1997 in Belgrad (Serbien)

Nationalität: Serbien

Position: Rechtsaußen

Vereine: Rad Belgrad (bis 2019), Partizan Belgrad (2019-23), SV Guntamatic Ried (seit 2023); U19- bis U21-Nationalmannschaften Serbien

Steckbrief Stefan Kordic:

geboren am 14. Februar 2005 in Innsbruck

Nationalität: Österreich

Position: Stürmer

Vereine: SV Innsbruck (2010-19), AKA Tirol (2019-21), Kapfenberger SV (2021-23), SV Guntamatic Ried (seit 2023); U15- bis U18-Nationalmannschaften Österreich

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at