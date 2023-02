Beim BL-Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und Schlusslicht TSV Egger-Glas Hartberg ist nicht nur jede Menge Bewegung auf dem Winter-Transfermarkt, sondern beide Klubs kooperieren auch mal miteinander. So wurde der Leihvertrag von Mamadou Sangaré beim belgischen Erstligisten SV Zulte Waregem aufgelöst und kehrt der 20-jährige Malier zum österreichischen Serienmeister zurück. Doch nur per Zwischenstop in der Mozartstadt, um sogleich weiter verliegen zu werden in die Steiermark bis Sommer zum TSV Egger Glas Hartberg, der damit seinen 7. Neuzugang vermeldet. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Rückkehr in die Steiermark für Mamadou Sangeré, der in der Saison 2020/2021 schon mal an 2. Ligist GAK 1902 verliehen war, nun für das Frühjahr an ADMIRAL Bundesligist TSV Hartbert.

"Möchte TSV helfen, aus dieser schwierigen Situation herauszukommen"

Mamadou Sangare kam im September 2020 aus seiner Heimat nach Salzburg und war hier zuerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering (elf Matches, ein Tor) im Einsatz. Danach spielte der Mittelfeldmann leihweise beim GAK (28 Matches, fünf Tore), ehe er zu Saisonbeginn nach Belgien wechselte (zwölf Matches, ein Tor).

Der Malier hat 37 Spiele in der 2. Liga (6 Tore, 3 Vorlagen) und 10 Spiele in der Jupiler Pro League vorzuweisen.

Mamadou Sangaré über das TSV-Engagement: "Ich möchte möglichst viele Einsätze haben und dem TSV helfen, aus dieser schwierigen sportlichen Situation herauszukommen."

Archivfoto: GEPA-ADMIRAL