Enrique Aguilar unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Der 16-jährige Angreifer ist schweizerisch-spanischer Doppelstaatsbürger, spielte zuletzt in der U16 des FC Basel sowie im Schweizer U16-Nationalteam. In Salzburg wird Aguilar vorerst in der U18 der Red Bull Akademie zum Einsatz kommen.

Daten

Geboren: 27. Jänner 2007

Größe: 1,83 m

Letzter Klub: FC Basel U16

Position: Stürmer

Foto: Red Bull Salzburg