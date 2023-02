Im kalten Februar in Österreich und "heiligen Land" wird die WSG Tirol (weiter) als "heißer Kandidat" für einen Playoff-Platz im Frühjahr in der Meistergruppe gehandelt. Die Elf von Thomas Silberberger, der mit 2023 in sein 10. Jahr als Chefcoach der Wattener geht, überwintert auf einem stolzen 5. Rang und hat es "in eigener Hand" zum 2. Mal in der Klubhistorie im oberen Playoff der ADMIRAL Bundesliga dabei zu sein. In die restlichen 6 Runden im Grunddurchgang starten Kapitän Oswald & Co. am Samstag beim WAC (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)...das vorrangige Ziel beim Vorjahres-7. bleibt: Klassenerhalt!

Am 28. August beim Hinspiel in Innsbruck hatten Tim Prica (re.) und die WSG Tirol das Nachsehen gegen Kapitän Mario Leitgeb und den WAC: Žan Rogelj brachte die Wattener zwar nach wenigen Minuten in Führung, doch die Kärntner drehten die Partie und gewannen mit 3:1. In der Saison 2021/2022 gab es ein 2:2 in Wolfsberg.

"Wir reden nicht über die Top-6", weil...

Denn auch wenn bei den Wattenern die "Karotte ‚Top-6‘ vor der Nase hängt", betreibt die WSG Tirol, bei der es in der Winter-Transferperiode nur eine personelle Veränderung gab - 6-Tore-Stürmer Nik Prelec wechselte nach nur einem halben Jahr bei der WSG zu Cagliari Calcia (Serie B) - Understatement.

Sportdirektor Stefan Köck: "Wenn ich heute unterschreiben könnte, dass wir am Ende des Spieljahres durch gute Spiele verdient die Liga halten, dann würde ich unterschreiben. Das war unser Ziel. Und das ist unser Ziel. Wir reden nicht über die Top-6, weil mit Reden hat das noch nie jemand erreicht. Wir reden darüber, gut Fußball spielen zu wollen. Der Rest kommt von selbst."

So wie eben die Meistergruppe...in der die WSG Tirol ein Mal bereits mitwirkte. In der Saison 2020/2021, als die Wattener am Ende Sechster wurden. Doch das ist nun "Schnee von gestern"...

Apropos Schnee...diesbezüglich hatte WSG-Chefcoach Thomas Silberberger so seine Bedenken in der ersten Spieltags-Trainingswoche nach der fast dreimonatigen Wettkampf-Pause. Doch wie in der Tabelle lachte auch witterungsbedingt die Sonne vom blauen Himmel. Der 49-jährige Innsbrucker: „Das Wetter ist derzeit tipptopp, der Winter aber noch nicht vorbei.“