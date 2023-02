www.cashpoint.com präsentiert auf ligaportal.at das "Spiel der Runde", das Freitag-Auftaktmatch des Jahres 2023 in der ADMIRAL Bundesliga zwischen den Kultklubs SK Puntigamer Sturm Graz und SK Rapid Wien. Zweiter kontra Vierter! Das Topspiel der 17. Runde in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau am 10. Februar ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. In der Tabelle trennen beide Teams 9 Punkte! Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Rassige, packende Duelle - wie hier am Sonntag, den 28. August 2022, im Allianz Stadion in Hütteldorf zwischen zwei Leistungsträgern und Routiniers ihrer jeweiligen Klubs, Guido Burgstaller (SK Rapid) und Stefan Hierländer (SK Sturm Graz) - wird es bestimmt auch am Freitagabend in der Jahres-Auftakt-Partie der ADMIRAL Bundesliga geben. Beim Hinspiel waren am Ende die Steirer per 2:1-Auswärtssieg oben auf. Rapid-Abwehrspieler Martin Moormann sah damals die Rote Karte (84.).

Letzter SK Rapid-Sieg in Graz im Juni 2020 - nach 0:2-Rückstand

Es ist das 182. Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen den beiden Traditionsklubs aus der Steiermark und Wien. Die jüngsten 7 Duelle blieb der SK Sturm gegen die Hütteldorfer unbesiegt (4 Siege, 3 Remis). Der letzte Dreier für den SK Rapid gegen die Schwarz-Weißen war am 22.02.2021 mit 4:1 im Allianz Stadion. Kara, Schick, Knasmüllner und Demir scorten an jenem Jänner-Freitag (Anm.: war auch das Jahres-Auftaktmatch damals) für den SK Rapid, Jakob Jantscher erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer.

Der letzte Auswärtssieg der Grün-Weißen in Graz liegt länger zurück und war am 28. Juni 2020 in der Meistergruppe. Ercan Kara gelang damals last minute der 3:2-Siegtreffer in einer intensiven, packenden Partie. Damals leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hierländer (34.) und Kiteishvili (45.) bescherten dem SK Sturm, der damals von Thomas Hösele gecoacht wurde, eine 2:0-Pausenführung. Doch nach dem Seitenwechsel folgte eine furiose Aufholjagd des SK Rapid, damals noch unter Chefcoach Dietmar Kühbauer. Kelvin Arase schaffte zunächst nach Assist von Filip Stojkovic den Anschlusstreffer (51.), ehe in der "Rapid-Viertelstunde" der damalige Kapitän Stefan Schwab (83., Elfer) und eben Ercan Kara (90.) das Hütteldorfer Happyend schafften.

Und wie wird´s diesmal? Spannung pur für dieses ewig junge Prestige-Duell!

Fotocredit: Josef Parak