Nach fast dreimonatiger Fußball-Fastenzeit ist die ADMIRAL Bundesliga aus der Winterpause zurück und startet mit einem Topspiel in das Jahr 2023: SK Sturm Graz gegen SK Rapid Wien (Freitag, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Die Steirer blicken auf einen erfolgreichen Herbst zurück, gehen als erster Verfolger von Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg in die Frühjahrs-Saison. Mit einem Sieg könnte die Ilzer-Elf den Rückstand auf die Roten Bullen zumindest für 1 Tag auf 3 Punkte verkürzen. Während der derzeit Viertplatzierte SK Rapid den Abstand zu den Top-Drei reduzieren möchte. Chefcoach Zoran Barišić meint...

"Wollen wissen, wo wir stehen und in Zukunft ansetzen müssen, um besser zu werden"

Zoran Barišić (Chefcoach SK Rapid) über...

...Ausblick zum Spiel: "Das erste Ziel haben wir erreicht mit dem Cup-Aufstieg ins Semifinale beim WAC. Es war ein kompliziertes und sehr intensives Spiel. Wir haben auch in gewissen Phasen das Glück auf unserer Seite gehabt. Trotzdem sind wir insgesamt verdient aufgestiegen. Es ist aber wieder Schnee von gestern und abgehakt.

Wir haben uns in dieser Woche darauf vorbereitet, dass wir einen guten Start erwischen in die Bundesliga-Saison im Frühjahr. Mit Sturm Graz steht gleich mal ein Gegner an, der zu den besten in Österreich gehört. Es ist ein Auswärtsspiel und für uns wird wichtig sein, wie wir zum einen mit der Intensität des Spiels umgehen und wie wir die Zweikämpfe annnehmen. Aber auch, welche technisch-taktischen Lösungen wir haben im Bereich mit dem Ball. Wir matchen uns gegen einen Gegner, wo wir schon wissen wollen, wo wir stehen und wo wir in Zukunft ansetzen müssen, um besser zu werden.

Wir freuen uns auf das Spiel, weil es einfach ein Topspiel ist. Das sind solche Spiele, die auch viele Aufschlüsse erlauben nach dem Spiel. Mal schauen, wie wir uns schlagen."

"Wir wissen wie Sturm Graz spielt"

...den Gegner: "Wir wissen wie Sturm Graz spielt. Einerseits vom System her und andererseits, was die Spielanlage betrifft. Sie spielen einen sehr intensiven Fußball. Sehr viele hohe und zweite Bälle. Und sie haben auch sehr, sehr gute Kicker in ihren Reihen, die entscheidende Sachen machen können. Es ist ein hochmotivierte, laufstarke und zweikampfstarke Mannschaft, die uns das Leben sicher sehr schwer machen wird. Aber...ich hoffe und gehe davon aus, dass wir die richtigen Gegenmaßnahmen treffen."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL