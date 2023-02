Die Austria Klagenfurt gründet für alle Anhängerinnen und Anhänger der Kärntner Violetten den „Klub 1920“. Ob jung oder alt, jeder kann dabei sein, seine Sympathien für den Traditionsverein, derzeit auf einem stolzen 6. Rang in der ADMIRAL Bundesliga, auf diese Weise zum Ausdruck bringen und erhält als Teil der Gemeinschaft den Zugang zu besonderen Fan-Erlebnissen.

Sandro Zakany und Chefcoach Peter Pacult mit dem neuen ´Klub 1920`-Schal.

"Sportliches Erfolgsrezept der Mannschaft auch in Anhängerschaft tragen"

Klub-Leiterin Daniela Mayr: „Unsere Mannschaft zeichnet bekanntlich ein ganz starker Zusammenhalt aus. Am Platz treten die Burschen als Einheit auf und auch außerhalb des Fußballs verstehen sie sich prächtig. Dieses sportliche Erfolgsrezept wollen wir nun auch in unsere Anhängerschaft tragen. Der ‚Klub 1920‘ bringt Menschen zusammen, die eine große Leidenschaft für die Austria teilen.“

Wer in den „Klub 1920“ eintritt, zahlt eine Gebühr von 50 Euro für ein Kalenderjahr und erhält dafür eine eigene Unterstützerkarte einen limitierten „Klub 1920“-Schal sowie einen Gutschein um 15 Euro für den Fanshop und Treffen an denen Verantwortliche, Trainer und Profis der Austria Klagenfurt teilnehmen und tiefe Einblicke in ihre Arbeit gewähren.

Die Anmeldung ist sowohl in der Geschäftsstelle (Sportpark Klagenfurt, Südring 207) als auch online über das Bestell- oder Kontaktformular und im Ticketshop auf der Homepage des Vereins möglich. Es lohnt sich, schnell dabei zu sein, denn die ersten 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen als Gründerinnen und Gründer des „Klub 1920“ in die Geschichte der Austria ein und erhalten einen entsprechenden Aufdruck auf ihrer Karte.

Treffpunkt ist bei jedem Heimspiel bei der Kantine 12 auf der Westtribüne der 28 BLACK Arena, beim Kärntner Derby gegen den RZ Pellets WAC am 18. Februar (17 Uhr) wird es hier auch einen Stand geben, an dem man sich über das Angebot informieren und auch direkt anmelden kann.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Marco Walter