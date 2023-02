Macht der FC Red Bull Salzburg gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau wie im Hinspiel auch im Retourmatch das "halbe Dutzend" voll? Das zu erwarten, wäre sicher vermessen, doch die Vorbereitung der Vorarlberger auf die Frühjahrssaison verlief eher suboptimal und die Roten Bullen sind "heiß", nachdem die erfolgsverwöhnten Salzburger jüngst im ÖFB-Cup-Viertelfinale daheim gegen Sturm Graz scheiterten (nach Elferschießen) und nunmehr auf "zwei Hochzeiten" tanzen. Wenige Tage vor dem Europa League-Kracher gegen AS Roma geht es vorab im ADMIRAL Bundesliga-Alltag gegen die "Nr. 1 aus Vorarlberg".

6:0! Maurits Kjærgaard, Fernando (beide auch unter den Torschützen) und Luka Sučić präsentierten sich beim Hinspiel im Reichshofstadion in Lustenau in Torlaune.

Liga-Leader im neuen Look / Rot & Silber

Das Duell mit dem Aufsteiger aus Vorarlberg findet am Samstag, den 11. Februar 2023 ab 17:00 Uhr in der Red Bull Arena statt und wird von Schiedsrichter Markus Hameter geleitet - im Ligaportal-LIVETICKER.

Die Roten Bullen präsentieren sich dabei im neuen Look - wir berichteten. Erstmals werden die Schützlinge von Chefcoach Matthias Jaissle im brandneuen Sondertrikot - ganz in Rot und mit einzigartiger silberner Beflockung - gegen den Aufsteiger aus dem Ländle auflaufen.

Letzteres wird sich noch nicht für folgende 6 Spieler des Serienmeisters ausgehen: Dijon Kameri, Bryan Okoh (beide Knie), Justin Omoregie (Rücken) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein). Bei Daouda Guindo musste Anfang der Woche ein operativer Eingriff im Knie durchgeführt werden, er fällt für längere Zeit aus. Auch Karim Konate kann am Wochenende nicht spielen, er ist erkrankt.

"6:0 im Hinspiel spiegelte nicht ganz Kräfteverhältnisse wider"

Chefcoach Matthias Jaissle über das Duell mit Austria Lustenau: „Messen möchte ich meine Spieler am Samstag nicht am hohen Erfolg im ersten Bundesliga-Spiel, sondern vor allem daran, dass sie ihre Leistung auf den Platz bringen. Das ist uns gegen Sturm in der 1. Halbzeit nicht gelungen, deshalb wollen wir da ansetzen. Man muss zudem auch ganz klar sagen, dass das Hinspiel von einer unglaublichen Effizienz unsererseits geprägt war, das 6:0 hat nicht ganz die Kräfteverhältnisse widergespiegelt. Deshalb werden wir 100 % fokussiert in das Match gegen Lustenau gehen.“

"...dagegen sind wir gewappnet"

Nicolas Seiwald (Foto) über...

… seine Position in der Mannschaft, nachdem er zuletzt Kapitän war: „Die Kapitänsbinde ändert nicht viel an meiner Rolle im Team. Unabhängig davon möchte ich Führungsspieler werden, meine Leistungen bringen und stets ans Maximum gehen.“

… das Duell mit dem starken Aufsteiger: „Auch wenn wir in Lustenau relativ hoch gewonnen haben, wissen wir, dass sie ein unangenehmer Gegner sind. Und wir wissen, dass sie nach Salzburg kommen, um in dieses Highlight-Spiel alles reinzuwerfen werden. Dagegen sind wir gewappnet.“

Der Knaller zum Frühjahrsauftakt! 🧨 Wir präsentieren das brandneue Sondertrikot ganz in Rot mit einzigartigem Silber-Flock 🔴🔴 – ab sofort erhältlich! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 9, 2023

