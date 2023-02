Der LASK gastiert zum Start in die Frühjahrssaison am Sonntag, den 12. Februar (14.30 Uhr, CASHPOINT Arena, LIGAPORTAL-LIVETICKER) beim CASHPOINT SCR Altach. Apropos Altach...!?! Ist ein Linzer Lieblingsgegner! Zwar haben die Athletiker bzw. ihr langjähriger Busfahrer Gerhard Gruber von Linz bis zum Schnabelholz im Ländle und retour bei gesamt um die 900 km und ca. 10 Std. Fahrzeit seit Jahren die längste Auswärtsfahrt gegenüber den anderen BL-Partien in der Fremde (neu auch Lustenau) zu bewältigen, doch hatten stets Punktezuwachs im Gepäck: 11 Spiele = 7 Siege und 4 Remis.

Wiedersehen mit Husein Balic

Nach 92 Tagen Winterpause geht es endlich wieder los in der ADMIRAL Bundesliga, bzw. weiter! In den verbleibenden 6 Spielen bis zur Punkteteilung streben die Linzer einen Platz in der Meistergruppe an. Gegen den SCR Altach könnte es zum Wiedersehen mit Husein Balic kommen, der vor wenigen Tagen nach Vorarlberg verliehen wurde.

Nach dem erfolgreichen Frühjahrsauftakt im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt (1:0) startet die Elf um Chefcoach Dietmar Kühbauer am Sonntag in den 2. Bewerb, die ADMIRAL Bundesliga. Die 17. Runde führt die Schwarz-Weißen ins Ländle, wo mit dem SCR Altach der Tabellenzehnte wartet. Der LASK tritt die Reise seinerseits als Tabellendritter an und peilt einen Platz in der Meistergruppe an.

4 Auswärts- und 2 Heim-Spiele für LASK im Grunddurchgang

Die Gegner sind: SCR Altach, SV Guntamatic Ried (jeweils auswärts), SC Austria Lustenau (daheim, Stadion-Eröffnung Raiffeisen-Arena Linz auf der Gugl), WSG Tirol (Tivoli, Innsbruck), FC Red Bull Salzburg (Linz) und TSV Egger Glas Hartberg (auswärts).

Den Anfang macht der SCR Altach. Die CASHPOINT Arena am Schnabelholz erwies sich für den LASK, bei dem am Sonntag Anselm, Boller, Letard und Wiesinger fehlen werden, in der Vergangenheit als Erfolgs-Pflaster: In 11 BL-Auswärtsspielen feierten die Athletiker 7 Siege, hinzu kamen 4 Remis. Bei so vielen Bundesliga-Auswärtsspielen blieb der LASK bei keinem anderen Team unbesiegt. Auch das Hinspiel war positiv. Ende August siegten Kapitän Alexander Schlager und Co. mit 4:1 in der Raiffeisen Arena in Pasching.

Der gefährlichste Mann der Altacher ist auch in dieser Saison Atdhe Nuhiu: Der kopfballstarke 1,97-Meter-Hüne erzielte bisher 8 Bundesliga-Saisontreffer. Ein weiterer Altacher Offensivspieler ist beim LASK bestens bekannt: Husein Balic trat am vergangenen Montag eine Leihe bis Saisonende an, am Sonntag könnte es zum Wiedersehen kommen.

"Dem 10. Platz messe ich da nicht allzu viel Bedeutung bei"

Cheftrainer Didi Kühbauer: „Die Zielsetzung bis zur Punkteteilung ist klar, wir peilen die Meistergruppe an. Den ersten Schritt dorthin können wir am Sonntag gehen, wir fahren nach Altach, um zu punkten. Uns ist bewusst, dass das ein hartes Stück Arbeit wird. Altach hat im Herbst auch durchaus guten Fußball gezeigt, dem 10. Tabellenplatz messe ich da nicht allzu viel Bedeutung bei.“

Im Hinspiel waren Robert Žulj und der LASK eine "Nr. zu groß" für Jan Jurcec und die Altacher beim 4:1 für die Linzer in Pasching.

"Wir sind gewappnet"

Eine derartig lange Winterpause hat auch der Cheftrainer der Altacher, Miroslav Klose, noch nicht erlebt. Dementsprechend froh zeigt sich der WM-Rekordtorschütze, dass es am Sonntag wieder ernst wird: „Ich denke wir sind gewappnet und natürlich voller Vorfreude.“ In eine ähnliche Kerbe schlägt Neuzugang Mike Bähre – für den Niedersachsen (geboren in Garbsen bei Hannover) steht das Debüt in der ADMIRAL-Bundesliga an. Der 27-jährige Mittelfeldspieler war unter der Woche angeschlagen, sollte aber beim Comeback der Liga einsatzbereit sein.

Für Miroslav Klose sei der neuformierte Kader (8 Abgängen stehen 8 Zugänge gegenüber) physisch wesentlich weiter als noch im Sommer, man könne nun noch besser über die volle Distanz agieren, so der Trainer. Vlt. ja auch schon gegen den LASK, wo die Rheindorfer im Hinspiel nach einer Spielstunde ein 1:1 erkämpften, dann allerdings auf der Spiel-Zielgeraden noch drei Treffer kassierte und mit einer 1:4-Niederlage die weite Heimreise nach Vorarlberg antraten.

"Es geht zum Teil heiß her"

Damals noch ohne Mike Bähre. Der Winter-Neuzugang der Altacher Nr. 8 lobt besonders die Einsatzbereitschaft in den Trainingseinheiten: „In den Spielformen im Training gibt sich keiner zufrieden, wenn sein Team verliert. Es geht zum Teil heiß her und es wird auch mal dazwischen gelangt, wenn es nötig ist.“ Wenn diese Einstellung auf den Platz am Sonntag mitgenommen werden kann, ist Mike Bähre guter Dinge, dass der SCRA dem LASK Paroli bieten kann.

Dem LASK attestiert Klose hohe Qualität, vor allem was die zentralen Mittelfeldpositionen und den Angriff betrifft. „Da kommt viel Arbeit auf uns zu“, schmunzelt der 44-jährige, sympathische Deutsche mit dem Wissen, dass die Linzer aufgrund ihrer hohen Laufbereitschaft ein unangenehmer Gegner sein werden.

Sollte der SCRA die druckvollen Phasen der Gäste unbeschadet überstehen, kann und soll unsere Mannschaft auch gegen den Drittplatzierten in der Offensive für Gefahr sorgen.

Lukas Jäger gesperrt - Ex-LASKler Haudum weiter hinten

Aufs Personal angesprochen, ließ sich Klose noch nicht in die Karten blicken. Einzig Jan Jurcec (im Hinspiel 1:1-Ausgleichstorschütze), welcher vergangene Woche das Testspiel ausgelassen hatte, wurde als möglicher Ausfallkandidat namentlich erwähnt. Spannend wird zu sehen sein, wie Altach auf der Sechserposition agieren wird. Lukas Jäger ist nämlich gesperrt und Stefan Haudum (ehemals LASK und Eferding) wird wohl seinen Platz in eine Reihe weiter hinten finden. Diese Lücke könnte Sebastian Aigner füllen, welcher laut Klose eine „sehr gute Vorbereitung“ absolvierte. Hinter weiteren Spielern stünde aktuell noch ein Fragezeichen.

Alles in allem überwiegt die Freude, dass es endlich wieder mit den Pflichtspielen los geht. Am Sonntag wird herrliches Fußballwetter erwartet, über 4.000 Karten wurden bereits abgesetzt.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL