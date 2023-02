91 Tage Pflichtspiel-Pause sind auch für den TSV Egger Glas Hartberg genug, für den es in der ADMIRAL Bundesliga nach der Winter-Pause am Sonntag gleich zu einem Duell um Big-Points kommt. Der Tabellenletzte, bei dem Markus Schopp sein 100. BL-Spiel als TSV-Trainer hat, gastiert beim Vorletzten SV Guntamatic Ried - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Innviertler sammelten im neuen Jahr bereits Wettkampferfahrung beim 2:0-Sieg im ÖFB-Cup-Viertelfinale vergangenen Samstag beim Regionalligisten Wiener SC. Siehe auch VORSCHAU der SV Guntamatic Ried. Schiedsrichter in Ried ist Harald Lechner/Wien.

Hat nach dem überraschenden Karriere-Ende von TSV-Stammtorhüter René Swete nun seine Chance im Frühjahr: Raphael Sallinger. Der 27-jährige Klagenfurter überzeugte bereits bei seinen 4 BL-Einsätzen im Herbst, spielte dabei 2 Mal zu Null. Auch bei seiner Premiere in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison, dem 2:0-Hinspielsieg gegen die SV Guntamatic Ried. Gutes Omen...?!?

5 Abgänge und 7 Neuzugänge, plus Trainer beim TSV

Der TSV Hartberg überwinterte als Letzter, zum Frühjahrsauftakt gibt es gleich ein sehr wichtiges Spiel gegen den Vorletzten SV Guntamatic Ried. Über die lange Winterpause, 91 Tage ohne Pflichtspiel, hat sich in der Oststeiermark einiges verändert. Erfolgstrainer Markus Schopp kehrte Anfang Dezember heim und gibt die klare Richtung vor.

Auch am Spielersektor hat sich im Winter einiges getan. Kapitän René Swete beendete überraschend seine Karriere, einige Spieler wurden abgegeben, neue Spieler wurden geholt, darunter mögliche Leistungsträger wie Rückkehrer Donis Avdijaj, Ousmane Diakite und Dominik Prokop.

Frischer Wind, neue Motivation, eine klare Spielidee und ein gemeinsames Ziel vor Augen. Der Verbleib in der ADMIRAL Bundesliga! Markus Schopp hat bei seinem 100. TSV-Spiel in der Bundesliga die Qual der Wahl für die Startelf. In Ried gibt es noch einige offene Rechnungen, die Routinier Tadic & Co. begleichen wollen. Mehrmals war der TSV laut eigenem Empfinden die bessere Mannschaft mit einem Chancen-Plus, am Ende stand man oft mit leeren Händen da.

Personelle Fluktuation auch bei SV Ried im Winter

Wie für die Hartberger verlief auch für die Rieder der Herbst nicht nach Wunsch, gerademal 2 Zähler liegen die Wikinger vor dem TSV. Die Innviertler waren im Winter ebenfalls am Transfermarkt tätig, verpflichteten für die Offensive Lutovac (Partizan), Kordic (KSV 1919), Lang (SK Sturm) sowie den linken Verteidiger Jurisic und den Ex-Rapid-Goalie Richard Strebinger, der den Verletzten Samuel Sahin-Radlinger ersetzen wird.

Die Oberösterreicher erzielten in dieser Saison die wenigsten Treffer, kassierten aber auch nicht allzu viele Gegentore. Ein kleiner Vorteil könnte das bereits absolvierte Pflichtspiel sein. Vergangenes Wochenende gewann die Heinle-Truppe in Dornbach gegen den Wiener Sportclub im Cup mit 2:0. Neuzugang Lang und Mikic besorgten die Treffer. Dennoch ist das Liga-Auftaktspiel eine Standortbestimmung. Beide Teams wollen die Partie gewinnen. Die Duelle in der Vergangenheit waren spannend und eng…!

Markus Schopp steht nach über 1 1/2 Jahren wieder für den TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga an der Seitenlinie und dabei gar vor einem Jubiläum: 100. Spiel für die Blau-Weißen in der österreichischen Fußball-Belletage.

"Wird ein super spannendes Spiel"

Cheftrainer Markus Schopp: "Die Vorfreude auf das Spiel ist riesengroß, da es nach einer langen Pause wieder in den Wettkampfmodus geht. Ich glaube, wir haben sehr intensiv gearbeitet, wir haben ganz viele Themen, die wir versucht haben aufzuarbeiten, es sind aber natürlich auch noch einige Themen, die abgearbeitet werden müssen. Aber das ist viel angenehmer und schöner wenn wir im Wettbewerb sind. Deswegen freue ich mich auf die Begegnung gegen die SV Ried.

Ein Gegner, der eine sehr spannende Entwicklung nimmt. Wir werden versuchen, uns mit ihnen zu messen und ihnen alles abverlangen. Ich denke, es wird ein super spannendes Spiel."

Tormann Raphael Sallinger: "Nach 3 Monaten ohne Pflichtspiel brennen wir alle darauf, dass es endlich wieder losgeht. Ried wird ein sehr unangenehmer Gegner, aber wir schauen auf uns, haben sehr viel Qualität im Kader und werden im Frühjahr definitiv ein anderes Gesicht zeigen als wir es im Herbst gezeigt haben."

TSV Hartberg wartet noch auf 1. BL-Sieg in Ried

Gegen die Rieder absolvierte der TSV bislang 19 Pflichtspiele. Bilanz: 5 TSV-Siege, 6 Remis, 8 SV Ried-Siege.

Die Bundesliga-Bilanz ist mit dem Sieg aus dieser Saison, 5 Remis und 3 Niederlagen negativ. Allein 4 BL-Spiele endeten mit einem 1:1. Positiv ist der Trend der letzten 3 Bundesliga-Spiele: 0:0 (A), 1:1 (H), 2:0 (H) – alles Spiele im Kalenderjahr 2022.

91 Tage Pflichtspielpause sind genug! Der TSV kehrt mit dem Auswärtsspiel am Sonntag bei der @svried1912 aus der Winterpause zurück. Unsere Mannschaft ist bereit für einen intensiven Fight 🔥⚽



Den #Vorbericht mit allen Infos und Statistiken gibt's hier: https://t.co/Wo3li3uX4f pic.twitter.com/Q3B6HlhNCx — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) February 10, 2023

Fotocredit: RiPu