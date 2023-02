www.cashpoint.com präsentiert auf ligaportal.at das "Spiel der Runde", das Freitag-Auftaktmatch des Jahres 2023 in der ADMIRAL Bundesliga zwischen den Kultklubs SK Puntigamer Sturm Graz und SK Rapid Wien. Zweiter kontra Vierter! Das Topspiel der 17. Runde in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau heute ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. In der Tabelle trennen beide Teams 9 Punkte! Das HIER sind die Aufstellungen! Der SK Sturm beginnt wie vor einer Woche in Salzburg mit der gleichen "Starting-Eleven"...! Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

Szene vom letzten Duell in der Merkur Arena am 17. April 2022 in der Meistergruppe (damals 2:1-Sieg für den SK Sturm): Marco Grüll rennt in typischer Art gegen die Sturm-Abwehr um Jusuf Gazibegovic, der vor einer Woche in Salzburg für die "Blackies" das erst Pflichtspiel-Tor des neuen Jahres erzielte, an. Auch heute kommt es zum Duell der beiden Stammkräfte, die jeweils für ihr Team erwartungsgemäß in der Startelf stehen..

SK Sturm Graz (4-4-2, Raute im Mittelfeld): Okonkwo - Gazibegovic, Wüthrich, Borkovic, Dante - Horvat, Gorenc Stankovic (K), Kiteishvili, Prass - Ajeti, Emegha. Trainer: Christian Ilzer.

SK Rapid Wien (4-2-3-1): Hedl - Kasius, Sollbauer, Querfeld, Moormann - Kerschbaum, Pejic - Bajic, Greil, Grüll - Burgstaller (K). Trainer: Zoran Barišić .

Schiedsrichter: Walter Altmann; Zuschauer: 15.500 (AUSVKERAUFT).

FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

RAPID-1️⃣1️⃣:



Unsere Mannschaft ist bereit für den Flutlicht-Kracher zum Frühjahrsauftakt in Graz. 👊⚽#STUSCR #skrapid pic.twitter.com/YPmPFajouX — SK Rapid (@skrapid) February 10, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL