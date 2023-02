Es war die erhoffte Reaktion, die der FC Red Bull Salzburg auf das ÖFB-Cup-Viertelfinal-Aus gegen den SK Sturm Graz eine Woche später an gleicher Wirkungsstätte Red Bull Arena lieferte. Zwar brauchten die Roten Bullen eine Halbzeit Anlaufzeit gegen den bis dato wacker verteidigenden Aufsteiger SC Austria Lustenau, ehe nach dem Seitenwechsel Fernando bei seinem Comeback per Doppelpack und -schlag den Bann brach. Am Ende siegte der Serienmeister souverän mit 4:0 und feierte eine gelungene Generalprobe für das Europa League-Hinspiel nächsten Donnerstag gegen AS Rom. Nachfolgend Statements.

Serbisches Duell: Strahinja Pavlovic, 25-facher Nationalspieler und WM-Teilnehmer vom FC Red Bull Salzburg, gegen seinen 19-jährigen Landsmann Nemanja Motika. Der gebürtige Berliner ist U21-Nationalspieler Serbiens und wurde von Austria Lustenau im Jänner von Roter Stern Belgrad bis Saisonende ausgeliehen.

„Im Gesamtpaket war es eine sehr gute, dominante Leistung"

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg) über...…das Spiel: „Im Gesamtpaket war es eine sehr gute, dominante Leistung. Es war eine gute Reaktion auf das Ausscheiden im Cup und gibt uns ein positives Gefühl für das Spiel gegen AS Rom."



…Fernando: „Er hat in der 2. Halbzeit seine Chancen gut genutzt. Die Mannschaft und ich sind sehr froh, dass er wieder zurück ist. Seine Qualität spricht für sich.“



…besser werdende Verletzungssituation: „Wir hatten sehr viele Verletzte im Herbst. Ich bin sehr froh, dass sie wieder zurückkommen. Was die Quantität angeht, sind wir fast wieder vollständig. Es wird, aber ob langer Ausfallzeiten noch etwas dauern, bis alle Spieler ihr bestes Level erreichen.“



…Aussichten für das Spiel gegen den AS Rom: „Wir müssen an unsere 100% kommen und hellwach sein. Wir müssen unsere Art Fußball zu spielen auf den Platz bringen, um bestehen zu können. Die Favoritenrolle ist klar vergeben, wir spielen gegen einen hervorragenden Gegner.“

"Habe mich mit den Toren für meine Arbeit belohnt"

Doppeltorschütze Fernando (FC Red Bull Salzburg) über...

…Bedeutung seiner Tore nach seiner Verletzung: „Es war für mich eine sehr harte Zeit. Ich habe die Champions League-Gruppenphase verpasst, das war sehr hart. Ich habe aber immer an Gott und mich selbst geglaubt. Heute habe ich mich mit den Toren für meine Arbeit belohnt. Ich bin sehr glücklich.“



…seine Verletzung: „Es war eine sehr schwere Verletzung. Am Anfang hatte ich etwas Angst, dass nochmal etwas passiert. Durch die tolle Arbeit der medizinischen Abteilung und der Physiotherapeuten haben wir es geschafft. Ich bin sehr glücklich, schon 60 Minuten spielen zu können und hoffe, dass es am Donnerstag so weitergeht.“

„Serien kann man nicht planen“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) - vor dem Spiel - über...

…den Titelkampf: „Es wird ein intensives Frühjahr. Sturm Graz hat das Momentum auf ihrer Seite und eine gute Entwicklung durchgemacht. Wir wollen den Titel wieder nach Salzburg holen. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit, denn so etwas muss man sich verdienen. Es werden knappe und intensive Spiele auf uns zukommen, die wir dann gewinnen müssen.“



…Ziele in der diesjährigen Europa League Saison: „Wir spielen am Donnerstag gegen einen sehr guten Gegner. AS Rom hat sich zuletzt in Topform präsentiert und spielt sehr stabil. Wir werden eine super Stimmung in einem vollen Stadion erleben. Das Spiel wird ein weiteres Highlight für uns, worauf wir uns sehr freuen. Im weiteren Verlauf werden wir dann sehen was passiert. Serien kann man nicht planen, aber wir werden alles geben.“

Feierte nach fast 6-monatiger, langer Leidenszeit ein gelungendes Comeback: Fernando, der seinen ersten Bundesliga-Doppelpack schnürte. Und das per Doppelschlag binnen 4 Minuten. Worüber sich auch "Oberbulle" Andreas Ulmer (re.) freut.

„Zwei solche individuelle Fehler gehen gegen Salzburg nicht“

Markus Mader (Trainer SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Wir haben in der 1. Halbzeit wenig zugelassen. Unsere Anlage war, so lange wie möglich die 0 zu halten. Leider haben wir dann zwei individuelle Fehler wie in der Schülerliga gemacht, was gegen Salzburg nicht geht. Für unsere Offensive war es natürlich extrem schwer gegen diese Verteidigung. Sie haben mir fast leidgetan. Salzburg hat gezeigt, warum sie Serienmeister sind und wie Aufsteiger. Trotzdem können wir viele gute Szenen in der 1. Halbzeit analysieren.“



…den Personalwechsel im Sturm: „Es ist klar, dass Teixeiras Abgang nicht so leicht zu kompensieren ist aber wir haben ja nicht nur ihn gehabt. Nun sind unsere anderen Stürmer in der Verantwortung. Emrehan Gedikli ist ein sehr junger Spieler. Er wird Zeit brauchen, da er die Abläufe bei uns noch nicht perfekt kennt. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir Spaß mit ihm haben werden.“



Matthias Maak (SC Austria Lustenau): „In der 1. Halbzeit haben wir richtig gut verteidigt. Leider bekommen wir dann ein dummes Gegentor nach einer Standardsituation. Das 2:0 war dann der Genickbruch, da werden wir ausgekontert, was natürlich sehr dumm ist auswärts in Salzburg. Es ist natürlich immer schwierig gegen diesen Gegner, unabhängig von unserer Spielanlage.“

„Gute Defensivleistung über 45 Minuten reicht gegen Salzburg nicht“

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Man hat gesehen, dass Salzburg in der Offensive bei tiefstehendem Gegner Probleme hat. Lustenau hat das in der 1. Halbzeit gut gemacht mit der 5er-Kette. Die Räume wurden dann sehr eng. In der zweiten Halbzeit geht Salzburg dann durch einen Standard in Führung. Dann wollte Lustenau mitspielen und es kommt zu einem relativ einfachen Ballverlust. Salzburg nutzt den Raum dann sofort aus, was die individuelle Qualität der Salzburger zeigt. Man hat gesehen, dass es nicht reicht, 45 Minuten eine gute Defensivleistung zu zeigen, um gegen Salzburg zu gewinnen.“



…einen möglichen Titelkampf: „Der Unterschied ist, dass Salzburg die knappen Spiele gewinnt, wo Sturm Punkte liegen lässt. Im ÖFB-Cup hat man jedoch gesehen, dass Sturm in einem direkten Duell mitspielen kann. Dass sie dann im Elfmeterschießen bestehen, zeigt von Qualität. Wir werden sehen, ob Sturm Salzburg dieses Jahr angreifen kann. Ich glaube es jedoch nicht zu 100%.“

'Schriftgröße 18 statt Randnotiz! Unsere Mannschaft blendet Nebengeräusche gekonnt aus und beweist mit Bravour, mit welchem Fokus sie ins Duell mit dem Aufsteiger gegangen ist.'



