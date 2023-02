Die Unserie des RZ Pellets WAC in der Lavanttal-Arena hält auch im neuen Jahr in der ADMIRAL Bundesliga ebenso an wie die Erfolgsserie der WSG Tirol vom Herbst her. Während die Dutt-Elf eine Woche vor dem Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt mit dem 1:2 daheim im 9. BL-Match in dieser Saison bereits die 7. Niederlage (!), bei nur 1 Sieg, kassierte, sind die Tiroler weiterhin nicht zu stoppen und jahresübergreifend nunmehr seit 6 (!) Partien unbesiegt, bei 5 Siegen (!). Die Wattener revanchierten sich zugleich für die 1:3-Hinspielniederlage und kletterten auf Rang 3. Der WAC bleibt auf Platz 9! Nachfolgend STATEMENTS!

6 Niederlagen aus den vergangenen 7 BL-Partien, dazu 7 Niederlagen in der Lavanttal-Arena und dort noch kein Spiel "zu Null", mit 34 Gegentoren mit Altach die meisten der Liga: Keine guten Aussichten für Torhüter Hendrik Bonmann und den WAC, der erstmals seit Playoff-Einführung die Meistergruppe zu verpassen droht.

„Diese Leistung ist so nicht zu akzeptieren“

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC) über...

...den Kampf ums Obere Playoff (vor dem Match): „Jedes Spiel hat nun einen Playoff Charakter. Wir spielen gegen unsere direkten Konkurrenten. Auch wenn wir eine junge Mannschaft haben, wollen wir in die Top 6. Jedes Spiel ist entscheidend.“



…die Heimschwäche und das heutige Spiel: „Es macht keinen Sinn zu analysieren, ob es am Ort liegt. Ich muss das Spiel analysieren und wir sind uns einig, dass wir heute ein sehr schlechtes Spiel abgeliefert haben. Wir haben sehr viele einfache Fehler gemacht und die Intensität nicht auf den Platz gebracht. So ein Gegentor wie das erste Tor dürfen wir nicht bekommen. Diese Leistung ist so nicht zu akzeptieren und kommt überraschend. Ich bin natürlich enttäuscht.“



…mögliche Konsequenzen: „Es wird eine deutliche Ansprache meinerseits geben. Bis zum Ende der Woche möchte ich jedoch, dass alle scharf aufs Derby sind. Das werden wir auch hinbekommen. Jetzt direkt nach dem Spiel bin ich sauer, da ich weiß, dass wir es anders können.“



…die Verletzung von Dominik Baumgartner: „Er hat sich in der letzten Aktion im Abschlusstraining verletzt. Es ist sehr bitter für uns, dass schon wieder ein Innenverteidiger ausfällt. Nichtsdestotrotz haben die anderen Jungs auf dieser Position auch Qualität.“

„In der 1. Halbzeit hat das von uns vogelwild ausgesehen“

Simon Piesinger (RZ Pellets WAC) über...

…die Leistung des WAC: „Direkt nach dem Match ist es schwer zu erklären. Wir wussten, dass das Spiel extrem wichtig ist, um den Anschluss an die Top 6 zu halten. Es ist natürlich sehr bitter. In der 1. Halbzeit hat das von uns vogelwild ausgesehen. Offensiv und defensiv hatten wir viele Schwächen und so gewinnst du halt kein Spiel. Wir müssen als Mannschaft besser verteidigen und gemeinsam anpressen.“



…die Heimschwäche des WAC: „Keine Ahnung wie man sich das erklären kann. Es ist schwer.“



…Kampf um die Top 6: „Es sieht nicht rosig aus. Wir haben nächste Woche ein wichtiges Spiel. Da müssen wir ganz anders auftreten. Wenn wir dort gewinnen, haben wir vielleicht noch eine Möglichkeit. Sollten wir verlieren oder unentschieden spielen, dann ist es mit den Top 6 vorbei.“

"Es war eine desolate 1. Halbzeit"

Dietmar Riegler (Präsident RZ Pellets WAC) über den Kampf um einen Platz in den Top 6: „Es ist natürlich unser Ziel die Top 6 zu erreichen, jedoch bricht für uns keine Welt zusammen, wenn es nicht klappt. Wir haben in der Vergangenheit Erfahrungen sammeln können im Europacup und ich verstehe nicht, warum die Mannschaft nicht den Willen zeigt, dorthin zu kommen. Es war eine desolate 1. Halbzeit.“

Es läuft für Kofi Schulz und die WSG Tirol auch im neuen Jahr weiter wie zum Herbst-Ende hin. Der 33-jährige Berliner ist mit den Wattenern seit 15. Oktober in 6 BL-Partien unbesiegt und gerüstet für das bevorstehende Heimspiel gegen die Roten Bullen von Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Sonntag, 19.02., 14:30 Uhr).

„Wir wollen die Sensation schaffen und in die Meistergruppe einziehen"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Es war ein souveräner Auftritt von uns. Wir haben sehr gut verteidigt. In der 1. Halbzeit waren wir im letzten Drittel zu unentschlossen. In der 2. Halbzeit haben wir dann 2 wunderschöne Tore erzielt. Wenn gerade das 2. Tor im Old Trafford oder in der Allianz Arena passiert, gibt es Standing Ovation.“

…den Kampf ums Obere Playoff: „Wir wollen die Sensation schaffen und in die Meistergruppe einziehen. Dass das Thema uns jetzt verfolgt, war uns bewusst. Wir haben uns ein Bonusspiel erarbeitet und das brauchen wir auch. Wir haben schwere Gegner vor der Brust aber unsere schon gute Ausgangsposition weiter verbessert. An unserem Saisonziel, die Klasse zu halten, ändert sich jedoch nichts.“



…Verlust von Nik Prelec: „Es hat uns immer ausgezeichnet keinem Spieler nachzutrauern, denn das ist der falsche Ansatz. Ich vertraue allen Spielern, die am Platz stehen. Wir wissen, dass wir intern einiges auffangen können.“



Thomas Sabitzer (WSG Tirol) über...

...sein Gefühl nach dem Tor: „Ich fühl mich sehr gut. Wir haben gewusst, dass das Spiel sehr schwierig und wichtig sein wird und haben drei Punkte geholt.“



...Stürmersituation: „Das wir Prelec verloren haben tut natürlich weh. Wir haben aber gute Spieler und das haben wir heute wieder gezeigt.“



…den Kampf um die Top 6: „Es sieht sehr gut aus. Es ist jedoch der falsche Ansatz zu sagen, dass wir es schaffen müssen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und werden dann sehen, ob es reicht.“

Eine Energieleistung bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt katapultiert uns (vorübergehend) auf Platz 3️⃣ - der Spielbericht zum 2:1-Auswärtserfolg beim @WolfsbergerAC! ⤵️



🗞️ https://t.co/tk5LkcZG87#WACWSG | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/UQN3ApM9yF — WSG Tirol (@WSGTIROL) February 11, 2023

„Auf lange Sicht profitieren sie enorm von Thomas Silberbergers Mut“

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

...Prognose vor dem Spiel: „Heute kann natürlich eine Vorentscheidung im Kampf ums Obere Play-Off fallen. Der WAC muss heute regelrecht gewinnen. Sie bekommen viel zu einfach Gegentore. Um die Top 6 zu erreichen, müssen sie konstanter werden und vor allem die Defensive stabilisieren. Wenn die WSG Tirol heute gewinnt, glaube ich nicht, dass ihnen ein Platz im Oberen Playoff noch zu nehmen ist.“



…nach dem Spiel: „Die WSG Tirol war heute klar die bessere Mannschaft. Sie haben abermals sehr mutig agiert. Der Mut von Trainer Thomas Silberberger wird zwar in manchen Spielen bestraft, wo sie dann vier bis fünf Tore bekommen, jedoch glaube ich dass sie auf lange Sicht enorm davon profitieren werden. Insbesondere das zweite Tor war hervorragend herausgespielt.“



…Situation der WSG Tirol: „Wie vor dem Spiel schon gesagt, glaube ich nicht, dass sie sich den Platz in den Top 6 noch nehmen lassen. Der Sieg war extrem wichtig für sie. Sie sind sehr gut in Schuss, jedoch warten jetzt schwere Gegner auf sie. Ich glaube, dass sie das obere Playoff erreichen, die Top 3 sehe ich jedoch als eher unrealistisch.“

„Sie müssen ihre Baustellen in den Griff bekommen“

…Situation beim WAC: „Sie befinden sich in einer schwierigen Situation. Sie haben heute ein entscheidendes Spiel verloren. Es wird für sie nicht einfacher werden und es ist nun sehr schwierig, in die Top 6 zu kommen. Ich finde, dass sie nicht über die Top 6 reden, sondern schauen sollen, dass sie ihre Baustellen in den Griff bekommen. Die Spieler müssen sich ihrer Aufgabe bewusst sein und die Aufträge des Trainers umsetzen.

Sie müssen 100% geben und nicht auf 70-80% Sparflamme rennen. Die Enttäuschung ist groß, das ist klar. Die Intensität muss aber von Anfang an da sein. Mit der Punktehalbierung kann es dann dazu kommen, dass man im unteren Playoff in jedem Spiel ein Endspiel hat.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL