In Hz. 1 beim ADMIRAL Bundesliga-Kellertreffen zwischen dem bis dato Vorletzten SV Guntamatic Ried und Schlusslicht TSV Egger Glas Hartberg deutete sich ob der Top-Torchancen der Innviertler eher ein SVR-Sieg an. Doch in Hz. 2 kam die Elf von Trainer-Rückkehrer Markus Schopp in dessen 100. TSV-BL-Spiel sukzessive auf Touren und ersehnten 1:0-Sieg. Damit ließen die Steirer auch gleich die Rote Laterne in Ried und liegen nach 17 Runden 1 Zähler vor den Oberösterreichern. Apropos Oberösterreicher...gegen die gewinnt der TSV in einer ansonsten bisher wenig erfolgreichen Saison in Serie. Ligaportal fragte nach...

"Hallo, wir leben noch"...und sind wieder da und siegen in Oberösterreich: Was dem SK Rapid im Herbst in Ried nicht gelang, schaffte SK Rapid-Leihspieler René Kriwak (Foto) mit dem TSV Hartberg.

"Domi brauchte nur noch ´danke sagen`"

TSV-Mittelstümer Dario Tadic über...

...warum den Hartbergerndie OÖ-Teams so sehr liegen, 3 Saison-Spiele = 3 Siege: "Ja, Ried war bisher nicht so ein gutes Pflaster für uns. Heute der erste Sieg hier. Ein sehr wichtiger und total wichtiger Start in die Frühjahrssaison. Es ist auch für den Kopf ganz gut. Die Burschen haben es in 90 unglaublichen Minuten auch gut gemacht."

...zwei unterschiedliche Halbzeiten, was in Kabine passiert ist, dass TSV nach Pause stärker: "Ich habe mich ja da schon warm gemacht und war nicht in der Kabine (lacht). Doch es ist klar, dass am Anfang keiner weiß, wo er steht nach so einer langen Vorbereitung. Es war erstmal ein bisschen Abtasten von der ganzen Mannschaft, aber in der 2. Halbzeit haben wir dann den Schalter umlegen können und gezeigt, dass wir hier unbedingt 3 Punkte mitnehmen wollten."

...zum "goldenen Tor", auch eines des Willens: "Es war ein schneller Einwurf vom Pfeifi (Anm.: Pfeifer). Ich hab ihn prallen lassen auf den Heili (Anm.: Jürgen Heil), der sich dann im Zweikampf super durchgesetzt hat. Dieses Durchsetzungsvermögen hat uns auch in der Partie ausgezeichnet. Der Provi (Anm.: Providence) kann es dann schon selbst machen, doch zum der Domi (Anm.: Dominik Frieser) steht dann zum Glück goldrichtig und braucht nur noch `danke sagen´. Man hat es dann beim Tor-Jubel gesehen...da waren, glaube ich, alle 11 Leute da und das zeichnet uns aus, dieser Zusammenhalt."

"Unser Ziel ist nicht Meister zu werden"

TSV-Torhüter Raphael Sallinger über...

...was ausschlaggebend für Sieg war: "Vorweg...die Jacke habe ich auch (zeigt lächelnd auf Ligaportal-Jacke). Das war heute ein Sieg durch Wille & Teamgeist. Die ersten 10-15 Minuten sind wir gut ins Spiel gekommen. Dann haben wir für Ried durch Eigenfehler 2-3 Chancen zugelassen und das Konzept bzw. etwas den Faden verloren. Mit Beginn der 2. Halbzeit haben wir dann immer mehr Sicherheit in Ballbesitz gehabt und ansatzweise zeigen können, was uns im Frühjahr erwartet."

...ob Eigenfehler/Verunsicherung auch auf fehlendes Selbstvertrauen nach 7 Niederlagen in den letzten 9 Spielen zurückzuführen sind: "Es gibt keinen Grund für eine Verunnsicherung und um Letzter zu sein. Es war eine Momentaufnahme. Wir können das in Hartberg schon richtig einordnen. Unser Ziel ist nicht Meister zu werden. Das war uns vlt. klar, dass es so kommen könnte, aber heute das war auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung.

...warum TSV in dieser Saison die OÖ-Teams so sehr liegen (2:0 und 1:0 vs. SV Ried, 3:0 beim LASK): "Vielleicht sollten wir in eine Art Oberösterreich-Liga Hartberg einladen (lacht)."

Friseser: "Als Ex-LASKler ist es natürlich doppelt schön"

Matchwinner Dominik Frieser über...

...was für 1. Sieg in Ried ausschlaggebend war: "Die 1. Halbzeit hat Ried die 3-4 Torchancen, die wir ihnen auf dem Tablett serviert haben, zum Glück nicht genutzt. In der 2. Halbzeit haben wir dann ein ganz anderes Gesicht gezeigt und haben zum Glück das Tor gemacht. Als Ex-LASKler ist es natürlich doppelt schön, in Ried zu treffen. Denn selber habe ich ja mit dem LASK in Ried nie spielen können."

...sein Tor: "Ruben Providence zieht nach innen und schießt...und dann habe ich ein bisschen geschaut, wo der Ball hinkommen könnte und zum Glück richtig gestanden und die Birne hingehalten.

...sein 1. Saisontor im 12. Einsatz, warum es so lange dauerte: "In den ersten 11 Runden habe ich größtenteils rechts hinten gespielt. Da ist es nicht so leicht, ein Tor zu schießen. Jetzt darf ich halt wieder vorn spielen und will natürlich öfter meine Torgefahr unter Beweis stellen.

"Trainer hat uns bewusst gemacht, wie gut wir sein können"

...3 Saisonsiege, alle gegen OÖ-Klubs SV Ried (2x) und LASK (1x): "Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich hoffe, dass das nicht so bleibt und wir gegen andere Mannschaften auch noch gewinnen und nicht nur gegen die Oberösterreicher."

...Trainer-Effekt von Rückkehrer Markus Schopp: "Er hat uns in den 6 Wochen bewusst gemacht, wie gut wir eigentlich sein können. Dass wir nur an den gleichen Plan glauben müssen und dann sehr viel erreichen können. Das hat man heute in der 2. Halbzeit schon gesehen, aber das ist erst der Anfang. Da passt noch nicht alles wie es sein soll. Aber es war schon mal ganz gut."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at