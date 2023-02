Das finale Match der 17. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zwischen FK Austria Wien gegen SK Austria Klagenfurt endet 3:1. Die wichtigsten Statements inklusive der Wut von Klagenfurt-Coach Peter Pacult über den VAR und Linzer Schiedsrichter Manuel Schüttengruber bei Sky Sport Austria.

„Ein Sieg im ersten Heimspiel ist Gold wert“

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien, Foto) über...

…die Verletzung von Tabakovic (vor dem Spiel): „Haris hat sich leider am Dienstag verletzt und war gestern 35 Minuten beim Abschlusstraining dabei. Das Risiko, dass er von Beginn an spielt, war dann aber zu groß. Wir uns für Dovedan entschieden, sodass Fitz und er als Doppelspitze agieren.“



…die Partie: „Bis zur 70. Minute hat die Mannschaft das mutige Auftreten gut umsetzen können. Danach ist uns etwas der Akku ausgegangen und haben zum Schluss schon zittern müssen. Ein Sieg im ersten Heimspiel ist natürlich Gold wert. Auf dem können wir aufbauen“



…Doppelpacker Haris Tabakovic: „Er hat im Training Vollgas gegeben und vorne gut als Wandspieler funktioniert. Er weiß, wo das Tor steht. Darum ist er für uns ein sehr wichtiger Spieler.“



...die Verletzung von Dominik Fitz: „Er hat einen Schlag auf die Bauchmuskulatur bekommen und beim Weglaufen einen Stich gespürt. Er ist jetzt auf dem Weg zum MRT. Wir hoffen natürlich, dass es nichts Schlimmeres ist.“



…die Fans und Choreografie: „Das bestätigt die gute Leistung meines Vorgängers. Ich selbst habe mich total gut aufgenommen gefühlt. Vor allem in der Schlussphase konnte man sehen, wie wichtig die Unterstützung der Fans ist.“

„Ich möchte diese Saison noch auflaufen“

Muharem Huskovic (FK Austria Wien) über...

…die strittige Szene vor dem Tor: „Ich finde, dass ist zu wenig für ein Foul.“

…sein Comeback: „Nächste Woche geht es los am Laufband. Bis jetzt konnte ich super Fortschritte erzielen. Ich hoffe, das bleibt so. Die Ärzte sagen auch, dass alles gut ist. Das Wichtigste ist jetzt, wieder den Fokus zu finden und fit auf den Platz zu kommen. Ich möchte auf jeden Fall diese Saison noch auflaufen und bin guter Dinge, dass das auch so sein wird.“



…den neuen Trainer Michael Wimmer: „Er macht einen super Eindruck. Ich finde, die Mannschaft fühlt sich wohl bei ihm und das ist das Wichtigste.“



Haris Tabakovic (FK Austria Wien) über die Vorbereitung: „Ich brauche Vertrauen, dann zahle ich was zurück. Wenn ich die ganze Zeit auf der Bank sitze, habe ich das nicht. Klar muss ich auch selbstkritisch sein und einsehen, dass ich meine Leistung nicht immer abrufen konnte. Seit der Vorbereitung fühle ich mich sehr gut. Ich bin ein Spielertyp, der von Flanken lebt. Ich habe ich einen zweiten Stürmer vorne und es wird mehr geflankt.“





Jürgen Werner (Sportvorstand FK Austria Wien) über...

…seine neue Rolle bei der Austria: „Jetzt kann man mir nicht mehr vorwerfen, dass ich die Calls aus der 2. Reihe mache. Ich will zeigen, dass ich dafür geradestehe, was wir hier entscheiden. Es soll weiterhin Teamwork sein und keine One-Man-Show.“



…Choreografie für Manfred Schmid und Cem Sekerlioglu: „Andere hätten das vielleicht abhängen lassen, doch ich denke, dass sich die zwei sowas verdient haben. Daher haben wir das auch so hingenommen.“



…seine Motivation: „Eine ambitionierte Aufgabe wie diese treibt mich an. Ich glaube weiterhin, dass die Austria ein schlafender Riese ist. Wenn wir das ganze Potenzial ausschöpfen können, ist die Austria ein großer Faktor im österreichischen Fußball.“



…die Lizenz: „Wir bemühen uns sehr, dass wir die Lizenz am ersten Schlag bekommen. Wir haben mehr Zeit als letztes Jahr, alles vorzubereiten und wissen, wo die Ecken und Kanten sind. Ich hoffe, dass wir das kompensieren können.“

„Wenn das kein Foul ist, müssen wir mit Schiedsrichter in die Regelkunde gehen“

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt, Foto) über...

…die Partie: „Wir waren bei den Zweikämpfen nicht dabei und sind zu spät angelaufen. Uns haben die Basics gefehlt.“



…strittige Szene vor dem 1. Tor: „Man sieht die Hand und die Bewegung von Dovedan. Der VAR macht es jede Woche anders. Unglaublich, dass das kein Foul ist. Wenn das kein Foul ist, muss man mit dem Schiedsrichter in die Regelkunde gehen.“



…den Saisonstart mit 2 Niederlagen: „Zählen tut die Meisterschaft. Wir haben nicht die Trainingsmöglichkeiten, die andere Vereine haben. Solche Dinge spielen auch mit. Natürlich hat es nichts damit zu tun, dass man gewisse Bewegungsabläufe nicht auf den Platz bringt.“

„Für mich ein klares Foul“

Innenverteidiger Thorsten Mahrer (SK Austria Klagenfurt) über...

...die Partie: "Wir brauchen ein Gegentor, dass wir etwas mutiger werden. Wenn wir immer so anfangen, könnte es schwierig werden.“

…strittige Szene vor dem 1. Tor: „Er stoßt mich klar von hinten, für mich ist es ein Foul. Wenn es der Schiedsrichter nicht sieht, muss ich den Ball dann wenigstens ins Out spitzeln.“

Sky-Experte Walter Kogler: „Ich hätte Foul gepfiffen“

Walter Kogler über die strittige Szene vor dem 1. Tor: „Wenn ich die Entscheidung gehabt hätte, hätte ich abgepfiffen. Mahrer deckt den Ball ab, dann sieht man den Stoß von Dovedan. Auch wenn es nicht allzu viel war, war es aus meiner Sicht ein Vergehen und hätte somit auf Foul entschieden.“

