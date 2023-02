Er kassierte den ersten und einzigen Ausschluss in der ersten Frühjahrs-Runde, der in der Saison gesamt 17. Runde, der ADMIRAL Bundesliga: Der defensive Mittelfeldspieler und "Aggressive Leader" des LASK, Branko Jovičić. Der 29-jährige Serbe hatte im Auswärtsspiel, das die Linzer dank Keito Nakamura mit 1:0 beim SCR Altach gewannen, kurz nach der Pause ein taktisches Foulspiel begangen und erhielt dafür vom Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger die "Ampelkarte".

Erster Aussschluss für Branko Jovičić beim LASK

Es war in 31 Pflichtpartien für den LASK der erste Ausschluss für Branko Jovičić, der somit für ein Spiel gesperrt ist und den Linzern beim prestigeträchtigen OÖ-Duell am kommenden Samstag in der josko Arena in Ried (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) fehlen wird. Zur Stadion-Premiere der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl einige Tage später am Freitag, den 24. Februar, wäre der ehemalige serbische Nationalspieler (2 Einätze) wieder spielberechtigt.

Der defensive Mittelfeldakteur kam vor einem Jahr im Winter bzw. am 5. Februar 2022zum LASK und wurde unter Trainer Dietmar Kühbauer Stammkraft. Der Rechtsfuß hat noch Vertrag bei den Athletikern bis Juni 2025.

Halbzeit in Altach. Mit einer knappen Pausenführung durch einen Treffer von Keito #Nakamura geht’s in die Kabinen – die Messe ist noch nicht gelesen.

______________________________

⚫⚪ALT 0-1 ASK⚫⚪ HZ#ALTASK #AdmiralBL pic.twitter.com/RQzkXASmkP — LASK (@LASK_Official) February 12, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at