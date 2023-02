Nach der 3-monatigen "Fußball-Fastenzeit" in der ADMIRAL Bundesliga ging es am vergangenen Wochenende endlich wieder rund. Apropos rund: Das Runde landete (regulär...) 14 Mal im Eckigen. Und es gab zum BL-Frühjahrsauftakt und bzw. Runde 17 der Saison kein Remis. Stattdessen je 3 Auswärts- und Heimsiege. Wir beleuchten das Ganze mal statistisch in der Nachlese. Hier auch das von der Ligaportal-Redaktion auserkorene "hausbauführer.at"-Team der Runde 17 und die aktuelle Torschützenliste, wobei zum BL-Jahresauftakt von den "Top-4"-Torjägern nur Keito Nakamura vom LASK scorte.

Zum Frühjahrsauftakt im Winter in der ADMIRAL Bundesliga zappelte der Ball 14 Mal im Netz. 9 Mal für die jeweilige Heim-, 5 Mal für die Auswärts-Mannschaften.

Nach 17 Runden schon 18 verschiedene Sturm-Torschützen

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien 1:0 (0:0)

Sturm-Abwehrspieler David Affengruber erzielte sein 2. BL-Tor – beide per Kopfball und nach Standardsituation. Freistoßflankengeber Manprit Sarkaria lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison ab – alle nach Standards und zwei der drei gegen den SK Rapid Wien.

Mit Affengrubers Premierentor in diesem BL-Frühjahr trafen nun 18 verschiedene Spieler des SK Puntigamer Sturm Graz in dieser BL-Saison – Rekord in einer gesamten Saison sind 19 verschiedene Schützen, aufgestellt vom FC Red Bull Salzburg 2019/20.

Der Vizemeister, der einen Jahres-Auftakt nach Maß erlebt (Sieg im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg im Elferschießen und nun der Erfolg in der Liga gegen Rekordmeister SK Rapid), ist seit 8 BL-Duellen gegen die Hütteldorfer unbesiegt (5S, 3U) – erstmals so lange in der Bundesliga-Historie.

Rapid-Offensivakteur Marco Grüll bereitete 4 Schüsse direkt vor – Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Meldete sich eindrucksvoll nach seiner fast halbjährigen Leidens- bzw. Verletzungs-Zeit zurück: Fernando, der Salzburger Sommer-Neuzugang, schnürte seinen ersten BL-Doppelpack.

Nur Stefano Surdanovic durchbricht Bullen-Bilanz

FC Red Bull Salzburg – SC Austria Lustenau 4:0 (0:0)

Comebacker Fernando erzielte in seinem 9. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack. Drei seiner 6 Tore verbuchte der Brasilianer gegen den SC Austria Lustenau. Nicolas Seiwald erzielte in seinem 63. BL-Spiel sein erstes Tor, in der UEFA Champions League traf der Kuchler in seinem 12. Spiel erstmals.

Nicolás Capaldo erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – so viele wie in der gesamten Vorsaison. Zwei der drei Saisontore erzielte er gegen den SC Austria Lustenau. Der Argentinier traf zum 300. Tor in dieser BL-Saison.

Maurits Kjærgaard lieferte seinen 4. Assist in dieser BL-Saison ab – doppelt so viele wie in seinen zwei BL-Saisonen zuvor. Zwei seiner 4 Assists verwandelte Fernando.

Der Lustenauer Stefano Surdanovic gewann 12 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Ansonsten waren die Salzburger Roten Bullen in den überwiegenden Statistik-Werten vorn.

Tiroler nach Siegesserie gerüstet für Rote Bullen

RZ Pellets WAC – WSG Tirol 1:2 (0:0)

Die Wattener bleiben auch im 6. BL-Spiel in Folge unbesiegt, prolongieren ihre Fabel-Serie zum Ende des Herbstes auf 5 Siege und 1 Remis und sind weiter auf Kurs "Meistergruppe". In der nächsten Runde kommt der Serienmeister aus Salzburg (bestes Auswärtsteam mit 21 Punkten, 7 S + 1 N) ins "Heilige Land", respektive an den Innsbrucker Tivoli. Für die Roten Bullen sind die Tiroler inmitten der Europa League-Playoff-Partien gegen Mourinhos AS Roma das "Sandwich" im Liga-Alltag sind.

WSG-Stürmer Tim Prica erzielte sein 6. BL-Tor in dieser Saison und schloß zu Winter-Abgang Nik Prelec als WSG-Tirol-Toptorschütze dieser BL-Saison auf. Pricas kongenialer Sturmpartner Thomas Sabitzer erzielte sein 12. BL-Tor – jedes davon von innerhalb des Strafraums. Zum dritten Mal traf der LASK-Leihspieler auswärts.

Bror Blume lieferte seinen 3. Assist in dieser BL-Saison ab – einen mehr als in der gesamten Vorsaison. Sandi Ogrinec bereits seinen 5. Assist in der ADMIRAL Bundesliga – zwei der fünf für Prica.

Toptorjäger Tai Baribo erzielte sein 8. Tor in dieser BL-Saison – zumindest doppelt so viele wie jeder andere WAC-Spieler (4 Tore Maurice Malone & Thorsten Röcher).

Dominik Frieser macht´s am liebsten auswärts

SV Guntamatic Ried – TSV Egger Glas Hartberg 0:1 (0:0)

Nach bereits 11 Niederlagen in zuvor 16 BL-Partien kann der TSV Hartberg also doch noch gewinnen. Feierte seinen 4. Saisonsieg, wieder zum Auftakt. Der erste war in Runde 1 und dem Herbstrunden-Auftakt, jetzt zum Frühjahrs-Start. Und: Punkte-Maxium gegen OÖ-Klubs. 2:0 im Hinspiel vs. SV Ried, nun das 1:0 im Rückspiel und zuvor bereits der 3:0-Auswärtscoup beim LASK am 8. Oktober. Das Retourmatch gegen die Linzer bildet für die Schützlinge von TSV-Trainer Markus Schopp, der sein 100. Spiel als TSV-Trainer in der Bundesliga absolvierte, die letzte Runde im Grunddurchgang. Daheim in der Profertil Arena in Hartberg am 19. März.

Ausgerechnet ein Ex-LASKler war für die Blau-Weißen Matchwinner in Ried: Dominik Frieser. Der 29-jährige Grazer erzielte sein 1. BL-Tor für den TSV Egger Glas Hartberg. 7 seiner generell letzten 8 BL-Tore (für LASK und RZ Pellets WAC) erzielte der "Grauschopf" in Auswärtsspielen.

Friesers Mannschaftskollege Marin Karamarko hatte 101 Ballaktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel. TSV-Torhüter Raphael Sallinger spielte im 5. Einsatz in dieser BL-Saison zum 3. Mal zu null, in seinen ersten 5 BL-Saisonen hielt Sallinger insgesamt nur einmal die Null.

SVR-Außenspieler Leo Mikic gab mit 4 Schüssen die meisten in dieser BL-Partie ab.

Das Durchschnittsalter der Startelf der SV Guntamatic Ried betrug 23 Jahre und 62 Tage – das ist die jüngste Startelf der Innviertler in ihrer BL-Historie. Dazu meinte SVR-Coach Christian Heinle hernach auf der Pressekonferenz, dass - auch in Anbetracht der Verletzungsmisere der Innviertler - 9 Akteure im Match gegen die Ost-Steirer vor eineinhalb Jahren noch in der 2. Liga spielten.

Weite Reise, doch Linzer Lieblingsstadion in der Fremde: die Altacher Arena am Schnabelholz

Cashpoint-Arena macht sich "bezahlt" für LASK - weiter unbesiegt

CASHPOINT SCR Altach – LASK 0:1 (0:1)

Der LASK blieb auch im 12. Auswärtsspiel beim CASHPOINT SCR Altach in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (8S, 4U) – bei keinem anderen Team traten die Linzer so oft an ohne jemals zu verlieren. Die Cashpoint-Arena ist eine "gemahde Wiesn" für die Linzer.

Keito Nakamura erzielte sein 9. BL-Saisontor und ist damit gleichauf mit Marin Ljubicic bester LASK-Torschütze in dieser BL-Saison. Der 22-jährige Japaner ist mit 12 Torbeteiligungen ex aequo an der Spitze der Scorerwertung (wie Markus Pink, Austria Klagenfurt, und Bryan Teixeira, SK Sturm Graz und im Herbst SC Austria Lustenau).

LASK-Routinier Robert Zulj gewann 11 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem BL- Spiel. Der deutsche Innenverteidiger Philipp Ziereis hatte 10 klärende Aktionen und damit die meisten aller Akteure in diesem Match.

Der Altacher und Ex-LASKler Stefan Haudum hatte mit 88 Ballaktionen den Höchstwert in diesem BL-Spiel.

"Standard-Tor" in mehrfacher Hinsicht für Mahrer

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 3:1 (1:0)

Haris Tabakovic (Foto) erzielte das früheste BL-Jokertor seit Daniel Nussbaumer im Oktober 2020 für den SCR Altach gegen den FC Flyeralarm Admira (28. Minute). Der 28-jährige Schweizer schnürte in seinem 14. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack und damit in diesem Spiel gleich viele Tore wie in seinen ersten 13 Einsätzen.

FAK-Mannschaftskollege Can Keles erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – gleich viele wie in der gesamten Vorsaison. Nikola Dovedan hatte seine erste direkte Torbeteiligung in der ADMIRAL Bundesliga seit seiner Rückkehr. Sein zuvor letzter BL-Assist war am 7. Mai 2017 gegen Austria Wien (Tor für SCR Altach).

Aleksandar Jukic lieferte seinen 5. BL-Assist ab – alle fünf in Heimspielen.

Innenverteidiger Thorsten Mahrer erzielte sein 3. BL-Tor für den SK Austria Klagenfurt – alle drei auswärts, nach Eckball und zwei der drei gegen den FK Austria Wien. Mahrer erzielte seit 2019 jedes Kalenderjahr genau ein Tor, zuletzt blieb der 33-jährige, ehemalige SV Mattersburger 2018 torlos.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger, FC Red Bull Salzburg via Getty, SCR Altach, GEPA-ADMIRAL