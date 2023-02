Nach einer MRT am Montagmittag in der Privatklinik Döbling, Gesundheitspartner von Austria Wien, wurde bei Dominik Fitz ein Muskelfaserriss im Bereich des Bauches mit großem Bluterguss festgestellt. Der 23-jährige Unterschiedsspieler der Violetten zog sich die Verletzung unter Gegnereinwirkung im Spiel gegen Austria Klagenfurt zu und wird beim derzeit Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga mehrere Wochen ausfallen.

Fitz hielt sich nach Zweikampf rechten seitlichen Bauch

Dominik Fitz ging am Sonntag beim Frühjahrsauftakt in der Generali-Arena zwischen Austria Wien und Austria Klagenfurt (Endstand: 3:1) nach einem Zweikampf mit Thorsten Mahrer in der 10. Minute zu Boden und hielt sich seinen rechten seitlichen Bauch.

Nach mehreren Anläufen und Versuchen weiterzuspielen, musste der Mittelfeldspieler nach 22 Minuten endgültig vom Feld.

Fotocredit: FAK/Raimund Nics.