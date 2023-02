Nach dem Auftakt nach Maß in 2023 mit den beiden Siegen im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg und in der ADMIRAL Bundesliga gegen Rekordmeister SK Rapid Wien, "feiert" der SK Sturm Graz heute einen Sieg anderer Natur: Kapitän Stefan Hierländer verlängert seinen Vertrag bis Sommer 2024. Wenige Tage nach seinem 32. Geburtstag (03.02.) und passend zum Valentinstag hält die "Liebe" zwischen dem Villacher und den "Schwoazn" an. Hierländer kam 2016 aus Leipzig nach Graz und absolvierte seither über 220 Pflichtspiele, was ihn jetzt schon für den Legendenklub des SK Sturm qualifiziert.

Der Kapitän verlängert bis 2024

Der Kapitän bleibt also an Bord – die Vertragsverlängerung wurde dementsprechend mit einem Videodreh und Fotoshooting am Flughafen Graz gefeiert.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint erfreut: "Stefan Hierländer ist sowohl auf dem Platz als auch außerhalb ein absoluter Vorzeigeprofi und extrem wichtig für unsere Mannschaft. Unser Kapitän trägt jederzeit und in jedem einzelnen Training unseren Weg voll mit und ist außerdem ein absolutes Vorbild für unsere jungen Spieler. Wir sind überzeugt davon, dass er weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres Teams sein wird und dem SK Sturm dabei hilft, die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung und darüber, dass Hierli weiterhin in schwarz und weiß zu sehen sein wird."



Stefan Hierländer erklärt beim Videodreh am Rollfeld des Flughafens Graz: "Jeder weiß, wie sehr mir der SK Sturm, die Steiermark und unsere Fans in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen sind. Ich bin unglaublich stolz, weiterhin als Kapitän Teil dieses großartigen Klubs und großartigen Teams zu sein. Ich bin weiterhin extrem motiviert, mit dem SK Sturm den größtmöglichen Erfolg einzufahren und unsere gesteckten Ziele zu erreichen. Auf die Schwoazn!"

Ladies and Gentlemen, der Captain bleibt bis 2024 an Bord! 👨‍✈️ #sturmgraz pic.twitter.com/Rep0ejIwrI — SK Sturm Graz (@SKSturm) February 14, 2023

Fotocredit: RiPu