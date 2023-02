Happy Birthday! Er "rundet" heute am Valentinstag und feiert sein 30. Wiegenfest...und...absolvierte von Juli 2015 bis Februar 2022 für den SK Rapid Wien 205 Pflichtpartien (66x zu Null): Richard Strebinger. Der nach kurzem Gastspiel bei Legia Warschau seit Sommer 2022 vereinslos war und vor gut 2 Wochen bei der SV Guntamatic Ried anheuerte, weil sich SVR-1er-Goalie Samuel Sahin-Radlinger verletzte und längerfristig ausfällt. Kommenden Sonntag findet die ÖFB-Cup-Halbfinal-Auslosung statt. Und da könnte es für die Innviertler gegen Strebingers Ex-Klub SK Rapid, wo er die längste Zeit seiner Karriere verbrachte, gehen.

So kennt man Richard Strebinger, als starker Rapid-Rückhalt und mit Kopfschutz. 155 BL-Partien absolvierte der seit heute 30-jährige Torhüter, allesamt für Rapid Wien. Sein BL-Debüt mit dem Rekordmeister absolvierte er übrigens gegen seinen jetzigen Klub - die SV Ried. Am 25. Juli 2015 beim 3:0-Sieg in Wien-Hütteldorf. Sein bisher letztes BL-Spiel war am 11. September 2021 bei der 1:2-Niederlage beim FC Flyeralaram Admira. Wann folgt sein 156. BL-Einsatz? Die restlichen Grunddurchgang-Gegner der SV Ried: OÖ-Derby vs. LASK (H), RB Salzburg (A), Austria Wien (H), SCR Altach (A), WAC (H).

"Ried war einer der wenigen Vereine, wo Bauchgefühl nach Nacht schlafen wie am Vortag war"

"Ein Duell mit Rapid wäre natürlich der Wahnsinn", meinte Richard Strebinger im Kicker Sportmagazin. Was allerdings in dieser Saison nurmehr im ÖFB-Cup möglich scheint. In der ADMIRAL Bundesliga fanden beide Duelle im Grunddurchgang zwischen der SV Ried und Rapid bereits statt...und mit den Playoffs dürften sich - Stand jetzt - die Wege beider Klubs trennen in Meister- bzw. Qualigruppe.

Bisher war der 1,94 Meter große Goalie in beiden Pflichtpartien des Jahres bei der SV Guntamatic Ried im Kader. Doch sowohl beim 2:0-Sieg im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Regionalligisten Wiener Sport-Club als auch bei der 0:1-Heimniederlage beim Bundesliga-Auftakt gegen den TSV Egger Glas Hartberg erhielt Youngster Jonas Wendlinger den Vorzug vor dem bundesligaerfahrenen Routinier.