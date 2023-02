Nachdem der TSV Egger Glas Hartberg monatelang in der ADMIRAL Bundesliga und aufgrund einer Unserie Schlusslicht war und die Rote Laterne am vergangenen Sonntag dank dem 1:0-Auswärtssieg bei der SV Guntamatic Ried abgab, gaben die Ost-Steirer heute überraschend auch noch im Winter einen Spieler ab. Wie der Klub vermeldete, wechselt Okan Aydin zum ungarischen Erstligisten Debreceni VSC. Siehe auch WINTER-TRANSERS.

In 1 Jahr in 30 Pflichtspielen 6 Treffer + 5 Assists für TSV

Der 28-jährige, in Deutschland geborene Türke kam vor einem Jahr im Jänner vom damaligen ADMIRAL 2. Ligisten Wacker Innsbruck zum TSV Hartberg und absolvierte 30 Pflichtspiele für die Blau-Weißen. Dabei erzielte der offensive Mittelfeldspieler 6 Treffer und steuerte 5 Assists bei.

Allein in der vergangenen Herbstsaison kam Okan Aydin, dessen Vertrag bis 30.06.2023 datierte, zu 14 BL-Einsätzen (3 Tore) für die Ost-Steirer. Am Sonntag beim Neujahrs-Pflichtspielauftakt des TSV in Ried war der ehemalige U20-Nationalspieler der Türkei bereits nicht mehr im Kader von Cheftrainer Markus Schopp.

Zum Heimspiel-Auftakt im neuen Jahr kommt es für die Hartberger zum steirischen Duell mit Vizmeister SK Sturm Graz (Samstag, 18.02., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), dem die Blau-Weißen beim Hinspiel und obendrein lange Zeit zu Zehnt in Graz-Liebenau ein 0:0 abtrotzten. Auch damals dank einem überragenden TSV-Torhüter Raphael Sallinger.

