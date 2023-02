Wahnsinn Wattens! Die WSG Tirol macht da weiter, wo sie im vergangenen Herbst aufhörte: mit Siegen & Punkten. 5 Dreier und 1 Remis aus den letzten 6 Spielen. Die Kristallkicker glänzend aufgelegt und auf Kurs Meistergruppe. Wobei es das Restprogramm im Grunddurchgang für die Silberberger-Schützlinge schon in sich hat (4 Gegner aus Top5!). Zunächst gastiert am Sonntag Serienmeister FC Red Bull Salzburg im "Heiligen Land", respektive Innsbrucker Tivoli. Gegen die Roten Bullen gab es in bisher 9 BL-Partien 8 - zum Teil heftige - Niederlagen...doch auch 1 Sieg. Derzeit ist "Sabrica" (Sabitzer/Prica) & Co. alles zuzutrauen...

Einer der Aufsteiger in dieser Saison bei der WSG Tirol: Felix Bacher (hier im Hinspiel in Salzburg gegen den Schweizer Stürmer Noah Okafor, der beim 2:0 das Führungstor erzielte). Der 22-jährige Lienzer wartet nach 33 BL-Spielen für die Wattener allerdings immer noch auf seinen ersten Treffer und seine erste Torvorlage. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger hat natürlich andere Kernkompetenzen und ist ansonsten eine feste Größe im Silberberger-Team.

Underdog als "Sandwich" für Rote Bullen zwischen AS Roma-Duellen

Zumal die Eurofighter aus der Mozartstadt zwar im Liga-Alltag die WSG Tirol vor der Brust, doch wohl auch José Mourinhos AS Roma im Kopf haben. Denn der Terminplan will es so, dass das Duell in Innsbruck inmitten der Europa League-Playoffspiele der Salzburger gegen den Tabellenvierten der Serie A liegt. Die Tiroler also als "Sandwich" zwischen den Salzburger AS Roma-Duellen. Und: mit breiter Brust gegen die Roten Bullen. Die Wattener sind die "Mannschaft der Stunde", beflügelt von eingangs erwähnter Siegesserie - da könnte was gehen...kommenden Sonntag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER.

Zum Jahresauftakt am vergangenen Samstag knüpfte die Elf von WSG-Langzeitcoach Thomas Silberberger (in seinem 10. Jahr!) an die bestechende Form zum Ende der Bundesliga-Herbstsaison an. Dank "Sabrica" (die beiden Torschützen Sabitzer & Prica) kehrten die Tiroler mit einem verdienten 2:1-Auswärtssieg aus dem Lavanttal ("der Tränen"...in Anbetracht der Heimmisere der Wölfe) und bereits 8. Saisonsieg ins "Heilige Land" heim. Lagen sogar bis Sonntag vorübergehend auf Rang 3 und befinden sich weiter auf Kurs Meistergruppe, in der die WSG ja in seiner noch jungen Bundesliga-Historie schon mal war.

Behounek & Rogelj haben mit WSG Rote Bullen schon mal besiegt

Im Frühjahr 2021. Damals holten die Wattener auch die einzigen Punkte gegen die übermächtigen Salzburger, am 21. April ´21 in Innsbruck. An jenem Mittwochabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit traf Baden Frederiksen per Doppelpack (29./76.) zum jeweiligen Ausgleich nachdem die Roten Bullen schon zwei Mal führten. Renny Smith sorgte dann gar für die Wende mit dem Happyend in der 89. Minute zum vielumjubelten 3:2-Sieg der Tiroler. Von der damaligen WSG-Mannschaft sind nurmehr Behounek & Rogelj dabei.

"Passiert das in Old Trafford oder Allianz Arena, gibt es Standing Ovations"

Thomas Silberberger zur derzeitigen Situation und nach dem WAC-Auswärtssieg: "Wir haben die gute Ausgangsposition noch einmal verbessert." 3. Auswärts-Dreier in Folge, 6 Bundesliga-Spiele unbesiegt und 27 Zähler auf dem Konto: Die WSG ist das Team der Stunde! Von einem Fixplatz in der Meistergruppe will Silberberger bei fünf ausstehenden Runden aber noch keinesfalls sprechen.

"Nach morgen beträgt unser Vorsprung sechs oder sieben Punkte auf Platz sieben. Da haben wir uns ein Bonusspiel erarbeitet, und das brauchen wir auch", sagte der 49-jährige Innsbrucker am Samstag bei Sky. Wohlwissend um das anspruchsvolle Restprogramm mit RB Salzburg (H), SCR Altach (A), LASK (H), SK Rapid (A) und SK Sturm Graz (H). Also allein vier Gegner aus den derzeit Top5 der Liga!

Mut macht der bis zum Anschlusstreffer kurz vor Schluss souveräne Auftritt in Wolfsberg. "Wir haben absolut nichts zugelassen, extrem viele Bälle gut wegverteidigt und zwei wunderschön herausgespielte Tore geschossen."

Besonders der Treffer zum 2:0 in der 70. Minute war was aus der Fußball-Feinkostabteilung. Eine Flanke von Tim Prica, der kurz zuvor das Führungstor erzielt hatte (62.), legte Bror Blume nach sehenswerter Annahme auf Thomas Sabitzer ab, der aus der Drehung einschoss. "Wenn das im Old Trafford oder in der Münchner Allianz Arena passiert, gibt es Standing Ovations von den Zuschauern", lobte Silberberger.

Nach Torjäger-Abgang wieder Mal aus Not Tugend gemacht

"Saprica", das kongeniale Angriffsduo Thomas Sabitzer & Tim Prica, ist das WSG-Sturmpaar. Was auch dem Abgang von Topscorer Nik Prelec geschuldet ist. Einen Top-Angreifer zu verlieren, ist für die Tiroler nicht neu. In der jüngeren Vergangenheit verließen mit Kelvin Yeboah, Nikolai Baden Frederiksen und Giacomo Vrioni diverse Torgaranten den Klub. Laut Silberberger habe es die WSG immer ausgezeichnet, niemanden nachzuweinen und den Blick nach vorne zu richten.

