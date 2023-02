"Wir wollen dieses Spiel für unsere Fans und für den Verein gewinnen“. Mit diesen Worten stimmt sich Akteur Tin Plavotic von der SV Guntamatic Ried auf das bevorstehende, ewig junge Prestige-Duell in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den OÖ-Rivalen LASK ein - Samstag, 18.02., ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nachfolgend weitere Infos aus dem Lager der Wikinger, die in 2022 in den 3 Partien gegen die Linzer unbesiegt blieben (1S, 2U) und auf das OÖ-Derby brennen. Apropos brennen...die Rote Laterne will das junge Team von Chefcoach Christian Heinle außerdem schnell wieder los werden.

Es wird wieder hoch her gehen bei der Neuauflage des OÖ-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK. Szene aus dem Vorjahr zwischen Tin Plavotic und dem Ex-LASKler Alexander Schmidt. Rechts Sascha Horvath, der beim letzten LASK-Sieg gegen die SV Ried im Dezember 2021 in Pasching das 1:0-Siegtor per Elfer erzielte.

"Wir wollen das gegen den LASK wieder gutmachen"

Nach der gelungen Pflichtspiel-Premiere 2023 mit dem Einzug in das ÖFB-Cup-Halbfinale (Auslosung am kommenden Sonntag) nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Regionalligist und Herbst-Pokalschreck Wiener SC, kassierte die SV Guntamatic Ried zum Jahres-Bundesliga-Auftakt am vergangenen Sonntag in Runde 17 der Admiral Bundesliga eine 0:1-Heimniederlage gegen den bis dato Tabellenletzten TSV Egger Glas Hartberg. Die Rieder stehen nunmehr "mit dem Rücken zur Wand", sind mit 13 Punkten neues Tabellen-Schlusslicht vor den verbleibenden fünf Runden im Grunddurchgang.

SVR-Innenverteidiger Tin Plavotic mit Blick zurück auf den 12. Februar: „Das war natürlich kein guter Start. Wir hatten in der 1. Halbzeit vier 100-prozentige Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Aber so ist es im Fußball. Sie hatten dann eine Glückschance und wir verlieren das Spiel. In der 2. Halbzeit sind wir nicht so gut ins Spiel reingestartet, da waren wir vielleicht etwas zu abwartend.

Großartig war, wie die Fans bis zum Schluss zu uns gehalten haben. Sie stärken uns den Rücken. Wir brauchen sie in solchen Situationen ganz besonders. Wir wollen das gegen den LASK wieder gutmachen. Wir werden alles geben, damit das klappt.“

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Wir wollten den Flow aus dem Sport-Club-Match mitnehmen und waren dann extrem enttäuscht. Wir haben in der 1. Halbzeit vier Hochkaräter liegengelassen und haben keine einzige Torchance zugelassen. Leider haben wir nach der Pause 25 ganz schlechte Minuten mit vielen technischen Fehlern abgeliefert und konnten uns nicht mehr in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Mit der ersten Torchance von Hartberg haben wir einen blöden Gegentreffer bekommen und dann die Ausgleichschance durch Roko Jurisic nicht genutzt. Am Ende sind wir mit leeren Händen dagestanden und waren alle sehr enttäuscht.“

"Wer in so einem Spiel nicht alles Menschenmögliche reinhaut, hat bei SV Ried nichts verloren"

Letzteres galt zum BL-Auftakt nicht für den LASK, der nach dem 1:0-ÖFB-Cup-Viertelfinalsieg gegen Austria Klagenfurt (in der Raiffeisen Arena in Pasching) auch in der Liga zum Jahresstart siegte. Diesmal auswärts, doch wieder mit 1:0. Beim SCR Altach im Ländle, wo die Linzer ihre Siegesserie prolongierten und stets mit Zählbarem im Gepäck heimkehren. Das "Tor des Sonntages" erzielte für die Athletiker "Unterschiedsspieler" Keito Nakamura in der bereits 10. Spielminute.

SVR-Kicker Tin Platovic blickt voraus auf Samstag: „Ein Derby ist immer ein ganz besonderes Spiel. Jeder kann sich auf dieses Derby freuen. Es hat eigene Gesetze. Jeder muss alles geben, dann schauen wir was rauskommt. Für mich ist es das geilste Spiel in der Liga. Das Stadion wird voll sein, die Fans werden voll mitziehen. Wir wollen dieses Spiel für unsere Fans und für den Verein gewinnen.“

Ausblick von SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Wir haben gegen den LASK etwas gutzumachen. Gegen den LASK können wir nur mit Emotion und Intensität dagegenhalten und werden so versuchen, unsere Fans wieder von Beginn an mit ins Boot zu nehmen. Der LASK ist eine Top-3-Mannschaft, dennoch wollen wir sie zuhause mit vereinten Kräften bezwingen. Wir werden jedem Spieler, auch allen neuen Spielern, ganz genau vermitteln, welchen Stellenwert dieses Derby für unseren Verein hat. Wer in so einem Spiel nicht alles Menschenmögliche reinhaut, hat bei der SV Ried nichts verloren.“

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und der LASK am 4. September 2022 in der 7. Runde der laufenden Meisterschaft in Pasching aufeinander. Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 1:1. Die Treffer erzielten Keito Nakamura (45+2) für den LASK und Philipp Pomer (77.) für Ried. Nach dem frühen Ausschluss von Athletiker-Angreifer Marin Ljubičić spielten die Linzer, derzeit Tabellendritter, über weite Strecken der Partie zu Zehnt.

Die Zahlen zum Spiel

In der Bundesliga spielten die SV Guntamatic Ried und der LASK bisher 47 Mal gegeneinander. 18 Mal siegte Ried, 15 Mal die Linzer. 14 Spiele endeten Unentschieden – bei einer Gesamttordifferenz von 57:53 für die SV Ried.

