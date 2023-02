Jahres-Auftakt nach Maß für den SK Sturm Graz. Erst der furiose Erfolg im ÖFB-Cup-Viertelfinale auswärts bei Double-Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg im Elfmeterschießen, dann eine Woche später - wieder freitags - der verdiente 1:0-Heimsieg zum Frühjahrs-Auftakt in der ADMIRAL Bundesliga gegen Rekordmeister SK Rapid Wien. Doch in den Freudenbecher mischen sich Wermutstropfen. Der Verletzungsteufel treibt sein Unwesen bei den Steirern. Erst schied Abwehrchef Gregory Wüthrich im Spiel gegen Rapid mit Muskelverletzung aus. Letzteres erlitt auch Angreifer Albian Ajeti. Und jetzt auch noch Otar Kiteishvili.

Kiteishvili-Verletzung passierte im Training

Schon wieder Otar Kiteishvili, der sich nach langer Leidenszeit erst wieder ran gekämpft hatte. Der 26-jährige Georgier zog sich im Training des Tabellenzweiten wie die beiden Schweizer Wüthrich & Ajeti ebenfalls eine Muskelverletzung zu und wird längere Zeit ausfallen.

Der 28-fache Nationalspieler seines Landes brach das Training ab, nachdem der Offensivakteur einen Stich im Oberschenkel verspürte. Eine MR-Untersuchung brachte dann die bittere Gewissheit.

Am Samstag gastiert das Team von Chefcoach Christian Ilzer im steirischen Duell beim Tabellenvorletzten TSV Egger Glas Hartberg (ab 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), der sich am vergangenen Sonntag mit einem 1:0-Auswärtssieg in Ried zumeldete und die Rote Laterne bei den Innviertlern zurückließ.

Fotocredit: RiPu