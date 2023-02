Am kommenden Sonntag werden die Halbfinal-Duelle des UNIQA ÖFB Cups im Rahmen der Sendung „Sport am Sonntag“ in ORF 1 ausgelost. Übertragungsbeginn ist um 18:00 Uhr. Mit der Ziehung ist ab ca. 18:40 Uhr zu rechnen.





Im Lostopf sind vier Bundesligisten. Nämlich der SK Rapid Wien, der SK Puntigamer Sturm Graz, die SV Guntamatic Ried und der LASK.

Als „Glücksfee“ agiert Skirennfahrerin Nina Ortlieb. Die 26-Jährige holte bei der WM 2023 in Courchevel/Meribel Abfahrts-Silber. Karoline Rath-Zobernig führt als Moderatorin durch die Sendung.



Die Halbfinal-Spiele finden von 4. bis 6. April statt. Für jeden Heimverein wird eine Prämie in Höhe von 33.000 € ausgeschüttet, für jeden Gastverein 55.000 €.

Zahlen zur laufenden UNIQA ÖFB Cup Saison

Insgesamt gingen in der laufenden Cup-Saison 60 von 63 Spielen bereits über die Bühne. Dabei fielen 244 Tore, im Schnitt also 4,07 Treffer pro Partie. Die Schiedsrichter verteilten 246 gelbe, fünf gelb-rote und elf rote Karten. Die Torschützenliste führen Tai Baribo (RZ Pellets WAC) und Renan Peixoto Nepomuceno (FC Mohren Dornbirn) mit jeweils fünf Treffern an. Bester Assistgeber ist Peter Michorl (LASK) mit fünf Torvorlagen.

Termine im UNIQA ÖFB Cup 2022/23:

Halbfinal-Auslosung: Sonntag, 19. Februar (18:00 Uhr) im Rahmen der Sendung Sport am Sonntag in ORF 1

Halbfinale: 4. - 6. April 2023

Finale: 30. April oder 1. Mai 2023 in Klagenfurt

Foto: GEPA pictures