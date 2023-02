Nach dem erfolgreichen Start mit dem 3:1-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt gastiert Austria Wien am Sonntag um 14:30 Uhr bei Aufsteiger Austria Lustenau. Für die Violetten ist es das erste Auswärtsspiel in Lustenau seit April 2012, damals feierten die Veilchen einen Sieg im Cup-Viertelfinale.





Mit dem Heimsieg gegen Austria Klagenfurt letzten Sonntag schafften die Veilchen den Sprung in die Top sechs. Fünf Partien sind im Grunddurchgang noch zu spielen, die 18. Runde führt die Austria nach Lustenau: „Wir haben das erste Spiel gewonnen, wissen aber, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Wir sind in einem längeren Prozess und denken Schritt für Schritt. Wir wollen weiter gut arbeiten und am Sonntag eine gute Leistung abrufen“, sagt Trainer Michael Wimmer.



Gegner Austria Lustenau startete gegen FC Red Bull Salzburg in das Frühjahr und liegt nach der 0:4-Niederlage in der Tabelle fünf Punkte hinter den Veilchen auf Rang acht. Im eigenen Stadion schnitten die Vorarlberger bisher deutlich besser ab als auswärts. Die Mannschaft von Trainer Markus Mader holte in acht Heimspielen zwölf Punkte und ging in Lustenau nur zweimal als Verlierer vom Platz. „Ich habe mir das Spiel gegen Salzburg im Stadion angesehen, Austria Lustenau hat dort eine gute erste Halbzeit gespielt“, erzählt Michael Wimmer.

Personal-News

Die Verletztenliste der Austria ist im Vergleich zur Vorwoche etwas länger geworden. Dominik Fitz fällt mit einem Bauchmuskelfaserriss, den er sich durch Fremdeinwirkung im Heimspiel gegen Klagenfurt zuzog, mehrere Wochen aus. Georg Teigl hat seit einem Schlag auf die Fußsohle beim Testspiel gegen den FAC mit einem Knochenmarksödem zu kämpfen und steht ebenfalls einige Wochen nicht zur Verfügung. Andreas Gruber (grippaler Infekt) steigt am Freitag wieder ins Training ein, ist aber für Sonntag ebenso noch kein Thema wie James Holland (Muskelverletzung).



Ansonsten fehlen die Langzeitverletzten Lucas Galvão, Marko Raguž, Muharem Husković, Ziad El Sheiwi & Florian Wustinger. Innenverteidiger Florian Kopp von den Young Violets wird voraussichtlich in den Kader für Sonntag aufrücken.



„Fitzi war in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Sein Ausfall schmerzt. Wir haben Vertrauen in alle Spieler, die wir haben. Wir fahren mit einer guten Mannschaft nach Lustenau, zu einer sehr heimstarken Mannschaft“, erklärt Trainer Michael Wimmer.

Foto: GEPA / Admiral