Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den TSV Hartberg. Das Spiel in der Oststeiermark wird am Samstag, dem 18. Februar 2023, um 17 Uhr angepfiffen.





Cheftrainer Christian Ilzer vor dem Duell mit den Hartbergern: "Der Auftakt ins Frühjahr war sportlich gesehen mit dem Sieg gegen Rapid und dem Aufstieg ins Cup-Halbfinale natürlich ausgezeichnet. Aber auch die Hartberger sind mit dem Sieg in Ried gut gestartet und haben sich Selbstvertrauen erarbeitet. Generell kann man Hartberg nicht mehr mit dem Herbst vergleichen – sie haben sich im Winter sehr gut verstärkt und mit Markus Schopp einen in der Vergangenheit schon sehr erfolgreichen Trainer verpflichtet. Wir stellen uns auf ein schweres Auswärtsspiel ein und müssen am Punkt bereit sein, um unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen."

Viele Ausfälle beim SK Sturm

Ilzer zur Personalsituation: "Das ist schon heftig – die Namen der Ausfälle sprechen für sich, da muss ich eigentlich nichts mehr darüber sagen. Aber was für einen Sinn würde es machen, da jetzt herumzujammern. Wir werden diese Herausforderung gemeinsam anpacken – wir hatten in dieser Saison ja bereits viele schwierige Situationen zu meistern. Es ist somit wieder eine große Prüfung, die auf uns wartet – wir nehmen sie an und werden alles dafür tun, um sie zu bestehen. Ich habe jedenfalls volles Vertrauen in mein Team und freue mich schon auf das Steirerduell."



Innenverteidiger Alexandar Borkovic meint: "Die Personalsituation oder wie das Duell mit Hartberg im Herbst ausgegangen ist, interessiert uns überhaupt nicht, wir konzentrieren uns einfach nur auf das schwierige Spiel am Samstag. Hartberg ist ein gefährlicher Gegner, der sich im Winter sehr gut verstärkt hat und vor allem kämpferisch extrem stark ist. Unser Ziel ist aber natürlich ganz klar, nämlich mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Graz zu fahren."

Matchfacts

50 Prozent Quote: Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann genau die Hälfte seiner letzten 8 Pflichtspiele gegen die Oststeirer, 4 Siegen stehen jeweils 2 Unentschieden und Niederlagen gegenüber.

Der TSV Egger Glas Hartberg traf in der ADMIRAL Bundesliga in jedem der fünf Heimspiele gegen den SK Puntigamer Sturm Graz (insgesamt 8 Tore). Das gelang den Oststeirern bei mindestens fünf BL-Heimspielen sonst nur gegen die SV Guntamatic Ried (6 Tore).

Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor nur eines der ersten 17 BL-Spiele (10S 6U) – wie zuvor nur 1997/98. Weiters holte Sturm 36 Punkte aus den ersten 17 Spielen dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga – wie zuletzt 2017/18 (damals sogar 38). Sturm ist seit 12 BL-Spielen ungeschlagen (8S 4U) – so lange wie zuletzt 1999/00 unter Trainer-Legende Ivica Osim (13 Spiele).

Faire Gastgeber: Mit nur 30 erhaltenen Karten haben die Hartberger die zweitwenigsten der gesamten Liga erhalten (Sturm 34).

Foto: Gepa/Admiral