Eine Woche vor dem Eröffnungsspiel am 24. Februar überspringt der LASK die 10.000-Ticket-Marke für die ersten beiden Spiele gegen Lustenau und Salzburg. Aufgrund der großen Nachfrage stehen ab sofort zusätzlich die Oberrangsektoren O11, O12, O13 für den LASK-Doppelpack zur Verfügung.

Der Ticketverkauf für die ersten beiden LASK-Heimspiele gegen den SC Austria Lustenau (24. 2.) und den FC Red Bull Salzburg (12. 3.) läuft auf Hochtouren. Eine Woche vor dem Eröffnungsspiel sind bereits über 10.000 LASK-Doppelpack- bzw. Abotickets abgesetzt – und kein Ende in Sicht. Auf der rund 4.500 Stehplätze fassenden ASK Stehplatztribüne waren am Freitagmorgen nur mehr 349 Plätze verfügbar. Auf die LASK-Elf wartet am 24. Februar eine volle schwarz-weiße Wand.

Aufgrund der großen Nachfrage gibt der LASK ab sofort weitere Ticketkontingente für den LASK-Doppelpack (Kombi-Ticket für Lustenau & Salzburg) frei. Konkret sind nun auch die Oberrangsektoren O11, O12 und O13 auf der Familientribüne zum Preis von EUR 99,- (EUR 49,50 pro Spiel) verfügbar.

LASK-Doppelpack für Abo anrechenbar

Ein besonderer Vorteil: Entscheiden sich Besitzer eines Doppelpack-Tickets im Nachgang der beiden Auftaktspiele zum Kauf eines Abos, so wird der Doppelpack-Preisfür eine Mindestlaufzeit von eineinhalb Spielzeiten (Finalrunde 2023 & Saison 2023/24) gutgeschrieben!

Foto: Harald Dostal/fodo.media