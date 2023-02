Während der SK Sturm Graz auch die 3. Pflichtpartie im neuen Jahr gewinnt und weiter im Flow ist, kassierte der TSV Egger-Glas Hartberg seine erste Niederlage im neuen Kalenderjahr, bleibt nach dem 1:2 daheim im steirischen Duell gegen den Vizemeister weiter Vorletzter. Die "Blackies" festigen Rang 2 und bleiben den Roten Bullen, der FC Red Bull Salzburg gastiert morgen bei der WSG Tirol (ab 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), weiter im Nacken. Abstand derzeit 3 Zähler. Die wichtigsten Statements zur Partie aus der Profertil Arena in Hartberg nachfolgend.

Wurde wie in Ried auch gegen Sturm Graz wieder eingewechselt beim TSV Hartberg: Routinier Dario Tadic (li.), der als Joker stach und beim 1:2-Anschlusstreffer goldrichtig stand. Damit machte der 32-jährige Mittelstürmer das halbe Dutzend an Toren in dieser Saison voll. Rechts Affengruber.

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (0:2)

Samstag, 18. Februar 2023, 17:00 Uhr, Profertil Arena, Zuschauer: 4.800, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

TSV Hartberg (4-2-3-1): Sallinger; Horvat, Rotter, Karamarko, Pfeifer; Kainz, Heil (K); Frieser, Fadinger, Avdijaj; Kriwak Trainer: Markus Schopp

SK Sturm Graz (4-3-1-2): Okonkwo; Schnegg, Borkovic, Affengruber, Gazibegovic; Prass, Stankovic, Hierländer (K); Teixeira, Sarkaria Trainer: Christian Ilzer

Torfolge: 0:1 M. Sarkaria (11.), 0:2 T. Horvat (44.), 1:2 D. Tadic (75.). Gelbe Karten: M. Sarkaria (27.), T. Rotter (41.), I. Ljubic (92.), T. Kainz (94.)

„Mit Sturm hat Mannschaft gewonnen, die es sich über 90 Minuten verdient hat.“

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg): „Ich glaube, dass wir über die 90 Minuten verdient verloren haben. Der Gegner war einfach in vielen Bereichen klar entschlossener, vor allem im Umschaltspiel.

Mit Sturm hat die Mannschaft gewonnen, die es sich über die 90 Minuten verdient hat. Wo wir in der letzten Woche durch Eigenfehler nicht bestraft worden sind, wurden wir heute bestraft, weil der Gegner mit seiner Qualität das einfach eiskalt ausnutzen kann.

Das wir Sturm zum Schluss noch so reingedrückt haben und auf das 2:2 gedrückt haben zeigt aber auch unsere Moral und da kann man sich sicher was mitnehmen.“

„Es war ein sehr reifer Auftritt hier in Hartberg. Kompliment an meine Mannschaft.“

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz): „Wir haben gezeigt, Ausfälle hin oder her, wir können eine sehr reife Partie spielen. Das einzige was zu bekritteln wäre ist, dass wir drei oder vier Tore machen müssen. So wird es zum Schluss noch einmal spannend und die Nerven von uns allen werden noch einmal strapaziert.

In der 2. Halbzeit sind wir etwas zu weit geworden, mit mehr Kompaktheit wäre es noch einfacher gewesen. Hartberg hat dann natürlich alles probiert, hat eine gute Energie gehabt, zu Chancen sind sie aber dennoch nur über Standards gekommen. Es war schon ein sehr reifer Auftritt hier in Hartberg. Kompliment an meine Mannschaft. Es zeigt einfach, dass wir eine super Qualität im ganzen Kader haben, wenn wir mit so vielen Ausfällen so eine Partie spielen.“

„Mit einem 3:0 wäre da kein Risiko mehr gewesen.“

Manprit Sarkaria (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz): „Wir waren heute sehr effizient, haben zwei Tore gemacht, aber auch in der zweiten Halbzeit zu viel nachgegeben und Hartberg zu viel spielen lassen.

Ich glaube nach dem 2:0 wollte die Mannschaft nichts mehr riskieren und wir haben uns zurückfallen lassen und das war der Fehler, wir hätten weiter drauf bleiben sollen. Mit einem 3:0 wäre da kein Risiko mehr gewesen.“

„Hartberg hätte so spielen sollen, wie es der Platz und die Situation zulassen“

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…Partie: „Hartberg hat zu oft hinten die direkten Duelle verloren, zu oft versucht eng herum zu spielen. Sie hätten eher so spielen sollen wie es der Platz und die Situation zulassen, wenn man das nicht macht ist es natürlich logisch, dass mit der Zeit die Fehler kommen.“



…Balance im Hartberger Kader: „Ich denke, dass sie jetzt im Frühjahr gezeigt haben, dass sie durchaus ausbalanciert sind. Die ganze Mannschaft hat ein relativ gutes System gefunden.“



…Sturm Graz-Offensivspieler: „Vor allem in der Offensive ist der Sturm Kader sehr gut und auch wenn die Spieler ausfallen gibt es einen Sarkaria oder einen Teixeira die einspringen können und heute richtig gut gespielt haben.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Richard Purgstaller