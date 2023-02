Der SV Ried-Komplex hält an! Auch im 4. OÖ-Duell en suite konnte der LASK gegen die SV Guntamatic Ried (3U, 1N) nicht gewinnen und gar froh sein, Last Minute dank Unterschiedsspieler Nakamura noch ein 1:1 zu retten. Das dritte in Folge gegen die Innviertler. Der Tabellendritte kam gerade noch mit einem "blauen Auge" davon. Außerdem gab´s Rot für Felix Luckeneder, der sich zwar mit seiner Parade auf der Torlinie als Schlager-Vertreter empfahl, doch halt Feldspieler ist und bei der Stadion-Premiere am Freitag fehlen wird. 8x Gelb gab´s auch...1 Mal für LASK-Coach Dietmar Kühbauer bei dem Ligaportal nachfragte.

"Waren in 1. Halbzeit nicht existent"

Dietmar Kühbauer (Chefcoach LASK) über...

...das Spiel: "In der 1. Halbzeit das war eine Mannschaft, die ich in dieser Form nicht kenne. Wir haben gewusst, dass ist ein Oberösterreich-Derby. Da fährt man her, dass man erstmal physisch präsent sein muss und dann kommt das Spielerische. Wir haben uns aber ausschließlich auf das Spielerische verlassen. Das war in der 1. Halbzeit eindeutig zu wenig. Da hat Ried es weitaus besser gemacht. Wobei ich auch sagen muss, dass bei den Chancen von Ried immer auch wir mit den Fuß drin gehabt haben. Nachträglich war es gut, dass es nur 1:0 für Ried gestanden ist. Weil wir einfach nicht existent waren.

Mit 10 Mann nach dem Ausschluss muss ich der Mannschaft schon Respekt zollen. Wir waren dann die weitaus bessere Mannschaft und haben dann auch durch Keito (Anm.: Nakamura) den Ausgleichstreffer erzielt. Das ist die Mannschaft, mit der ich mich identifizieren kann. Diese Mannschaft macht mir weitaus mehr Freude wie die in der 1. Halbzeit.

Deshalb ärgert es mich schon, weil wir sind hierher gefahren - und das möchte ich klar betonen - dass wir das Spiel gewinnen. Aber mit so einer Leistung wie in der 1. Halbzeit kannst du genau einen Blumentopf gewinnen. Ich habe die Mannschaft wirklich nicht erkannt. Ich habe die DNA überprüfen wollen, aber das geht nicht so schnell. Wie sie da aufgetreten sind vor der Pause, das war wirklich bedenklich.

Die 2. Halbzeit hat dann schon gezeigt, wie gut sie Fußball spielen können. Dass sie ihr wahres Gesicht gezeigt und Moral bewiesen haben...und sie zumindest mit blauen Auge heimfahren. Das Ziel war definitiv drei Punkte!"

Verletzte sich beim LASK-Startelfdebüt in der ADMIRAL Bundesliga: Der 22-jährige, ukrainische Leih-Mittelfeldspieler Maksym Talovierov blieb nach dem Seitenwechsel in der Kabine. Verdacht auf Jochbeinbruch.

"Brauche keinen kranken Spieler auf Platz"

...Auswechslung mit Wiederbeginn von Startelf-Debütant Maksym Talovierov & Robert Žulj: "Weil sich Makysm höchstwahrscheinlich einen Bruch zugezogen hat. Und das werde ich nicht verantworten, dass ich einen Spieler da rein schicke, der mit einem Bruch weiter spielt. Bei Robert ist es so, dass er sich kränklich gefühlt hat. Und ich brauche keinen kranken Spieler auf dem Platz.

...was für Bruch bei Winterneuzugang Talovierov: "Ich glaube ein Jochbeinbruch. Aber ich will das jetzt noch nicht zu 100 Prozent sagen. Er wollte unbedingt weiterspielen. Aber so weit geht Fußball bei mir nicht. Ich hätte ihn auch in der Sekunde raus getan. Aber er hat vorher gesagt, dass alles okay ist."

"Wiesinger ist definitiv wieder ein Thema"

...mit Branko Jovicic (gesperrt) & René Renner (erkrankt) fehlten 2 Defensiv-Akteure, warum dann Philipp Wiesinger nicht in Kader: "Aus dem Grund, weil er heute 90 Minuten bei den Amateuren gespielt hat. Er ist definitiv wieder ein Thema in den nächsten Wochen. Das war der Hauptgrund für mich, dass er Spiele braucht. Heute war das erste, dass er 90 Minuten gespielt hat. Man sieht schon bei den Trainings, dass er gut unterwegs ist und er ist definitiv wieder eine Option."

...Grund für seine erhaltene gelben Karte: "Schiedsrichter Weinberger und ich dürften wohl nie mehr Freunde werden, aber die Kombination 4. Offizieller (Anm.: Florian Jandl) und Weinberger waren heute wie auch immer auf den Punkt genau.

"Er hat eine Freude, wenn er mir eine gelbe gibt"

Doch wenn man internationele Spiele pfeifen will - ich habe ja gesehen, dass er das Emblem oben hatte - und da so pfeifen wird, dann wird er wahrscheinlich nicht so oft pfeifen. Weil ich glaube, dass es bei uns schon sehr kleinkariert ist. Jedes Schreien ist ein Foul oder eine gelbe Karte.

Da sind sie schon sehr kleinkariert. Er hat eine Freude, wenn er mir eine gelbe gibt. Ich geb ihm die Freude. Der 4. Offizielle...ich wünsch ihm eine schöne Heimfahrt. Auch sie sollen sich selbstkritisch mal hinterfragen, ob sie alles gut machen. Ob er heute alles richtig gemacht hat. Aber sie sind halt sehr...nett ausgedrückt...sehr sensibel.

Siehe auch SPIELBERICHT

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at