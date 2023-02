Auch wenn im hitzigen 66. OÖ-Duell zwischen der SV Guntamatic Ried und dem LASK (1:1) wie von den meisten Athletikern in Hz. 1 auch von Keito Nakamura wenig zu sehen war, machte der 22-jährige Japaner letztendlich für die Linzer wieder Mal den Unterschied aus. Scort weiter en suite und ist mit seinem späten Ausgleich nun bester Torschütze des Tabellendritten (10 + 5 Assists). Auf Kapitän & Keeper Alexander Schlager ist ebenso Verlass. Ligaportal sprach mit beiden LASK-Leistungsträgern nach dem Match in der Mixedzone. Am Faschings-Samstag regelrecht "verkleidet" vor kam Coach Kühbauer sein Team in Halbzeit 1.

Hatte wie der LASK im "heißen" OÖ-Duell in Ried einzustecken: Leistungsträger Keito Nakamura (re.), der mit seinem Last Minute-Treffer dem favorisierten Tabellendritten, der erst zu Zehnt sein "wahres Gesicht" zeigte, gerade noch ein 1:1 rettete. Nachdem der 22-jährige Japaner vor 1 Woche in Altach das "Goldene Tor" erzielte und den Linzern 3 Punkte bescherte. Bereits beim 1:1 im Hinspiel in Pasching hatte Nakamura getroffen (zum 1:0). Ebenso damals Philipp Pomer (li.).

"Wir wollen Geschichte schreiben im neuen Stadion"

LASK-Torschütze vom Dienst und Top-Scorer Keito Nakamura über...

...das Spiel: "In der 1. Halbzeit spielten wir gegen den Wind. Es war ein hartes Spiel. Die 2. Halbzeit spielten wir mit dem Wind und es war weiter ein hartes Spiel. Wir hatten nicht so viele Chancen, um ein Tor zu machen. Ich bin happy, dass ich das Tor noch gemacht habe. Es war ein gutes Tor."

...warum kam in der 1. Halbzeit so wenig vom LASK oder war Ried so kampfstark: "Ja, sie spielen sehr hart gegen den Ball. Wir haben da nicht genug gegen gehalten. Normalerweise ist ein Derby-Spiel immer ein hartes Spiel."

...dass der LASK ihn hat, der trifft und trifft und konstant top performed: "Ja, ich bin auf einem guten Weg derzeit. Doch heute war meine Leistung nicht gut genug für mich. Nur das Tor war gut. Meine sonstige Performance war nicht gut. Doch ist okay...1:1...ein Punkt. Wir haben unseren Job gemacht und schauen jetzt voraus für das nächste Wochenende."

...Vorfreude auf die Premiere im neuen Stadion bzw. generell die neue Raiffeisen Arena (Fr., 24.02., 20:30 Uhr): "Das ist ein spezieller Tag. Wir müssen da gewinnen (Anm.: gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau). Wir wollen Geschichte schreiben im neuen Stadion."

...Geschichte schreiben mit einem Tor zur Premiere von Keito Nakamura: "Das Tor ist mir egal. Alle Mitspieler beziehen mich ein, damit ich den Ball bekomme. Heute genauso. In der Box. Ich mache das Tor in der Box, nachdem ich das Zuspiel bekommen habe. Das ist alles vom Team. Ich denke da nicht an mich."

Kassierte sein 1. Gegentor im neuen Jahr: Alexander Schlager. Nach zwei 1:0-Siegen des LASK im ÖFB-Cup-Viertelfinale (vs. Austria Klagenfurt, in Pasching) und in der ADMIRAL Bundesliga beim SCR Altach war der 27-jährige Salzburger heute nur per Elfer zu bezwingen. Aus dem Feld heraus spielte der ÖFB-Team-Torhüter weiter "zu Null". Es könnte das letzte OÖ-Duell gegen die SV Ried für den LASK-Kapitän, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bekanntlich nicht verlängert hat, gewesen sein...! Es sei denn Sonntag-Abend beschert die "Losfee" das Duell im Cup-Halbfinale für Anfang April.

"2. Halbzeit Zeichen, dass jeder Herz am richtigen Fleck hat"

LASK-Kapitän & Keeper Alexander Schlager über...

...zum Spiel: "Im Endeffekt bin ich jetzt sehr glücklich, dass wir den Punkt mitnehmen. Auf der anderen Seite war es natürlich so, wie wir in der 1. Halbzeit alle gemeinsam aufgetreten sind, schon sehr verbesserungswürdig. Wir haben dann eh die Konsequenz daraus gekriegt.

Zum Glück haben wir in der 2. Halbzeit wirklich als Team zusammen gestanden, haben alles rein gehaut. Jeder, der eingewechselt worden ist. Jeder der auf dem Platz war. Jeder, der keine Kraft mehr gehabt hat, hat trotzdem alles gegeben. Im Endeffekt haben wir uns belohnt dafür."

...wie wichtig Happyend, dieser Punkt im Hinblick auf den Showdown mit "Premieren-Party" am Freitag im neuen LASK-Stadion: "Natürlich wichtig. Vor allem die Art und Weise wie wir den Punkt noch geholt haben. Wir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn wir das Spiel zu Elft fertig gespielt und so gewonnen hätten, aber wie wir in der 2. Halbzeit aufgetreten sind, ist dann doch ein sehr gutes Zeichen, dass die Moral einfach in der Mannschaft am richtigen Ort ist. Und dass jeder das Herz am richtigen Fleck hat und jeder arbeitet.

"Werden Gefühl vom neuen Stadion aufsaugen"

Nichtsdestrotrotz werden wir das Gefühl aufsaugen vom neuen Stadion. Wir schätzen das und sind auch sehr dankbar, dass wir das erleben dürfen. Trotzdem müssen wir am Freitag am Point dasein. Da hilft dann außen herum auch nichts. Da sind wir dann verantwortlich. Das werden wir machen, werden uns gut vorbereiten und freuen uns schon darauf."

...seinen Sprint über das halbe Feld nach Gerangel zwischen Rieder Turi & Goiginger samt gelber Karte: "Es ist natürlich die Szene auch gewesen. Weil der Herr Weinberger pfeift das Foul, dann geht es noch 10 Sekunden weiter, der Rieder Spieler gibt den Ball nicht aus der Hand und schießt ihn dann noch weg. Ich habe das Gefühl gehabt, auch davor, dass sehr viele Kleinigkeiten auf die Seiten der anderen gefallen sind.

"Da ist es mir um Gesamt-Prinzip gegangen"

Da ist es mir einfach um das Gesamt-Prinzip gegangen. Dass der Schiedsrichter dann argumentiert, er muss mir gelb geben, weil ich so weit raus vom Tor gehe, kann ich nachvollziehen. Aber für mich ist dann jeder Weg raus vom Tor weit weg, wenn ich mit ihm reden will. Es war vlt. in der Situation etwas zu hitzig.

Meines Erachtens war es einfach eine Situation, in der auch der Schiedsrichter definitiv das Heft besser in der Hand hätte haben können. Nichtsdestrotrotz...es gehört zu so einem Spiel dazu. Es geht mir natürlich an den Nerv, dass ich gelb gekriegt habe. Aber hilft nichts, weiter gehts."

Was für ein Finish. Wir schaffen hier mit einem Mann weniger noch den Ausgleich.

