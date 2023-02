Auch im 2. Austria-Aufeinandertreffen der Saison kann nach dem 2:2 im Hinspiel am Verteilerkreis die Wiener Austria gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau nicht gewinnen, verliert sogar im Reichshofstadion in Runde 18 der ADMIRAL Bundesliga-Saison mit 0:1. Um allerdings weiter auf Rang 6 und Meisterkurs zu sein. Doch mit dem 5. Saisonsieg und nun nurmehr 2 Zähler hinter den Wiener Violetten mischt nun auch die "Nr. 1 von Vorarlberg" im Rennen um das obere Playoff mit. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Kam bei seiner rüden Grätsche an der Seitenaußenlinie auf Höhe der Mittellinie gegen Manuel Polsterohne Konsequenzen davon: Anderson (links) erhielt für sein rotwürdiges Foul "nur" gelb!

„Da haben wir viel Glück gehabt“

Markus Mader (Trainer SC Austria Lustenau) über...

…eine mögliche Teilnahme an Meistergruppe: „Diese Frage kannst du als Trainer nur falsch beantworten. Wenn du sagst, wir schauen nicht nach oben, sagt die Mannschaft: "Der glaubt nicht an uns." Schaust du nach oben, sagen sie: "Der soll lieber schauen, dass er nicht absteigt." Diese Frage kann man nicht richtig beantworten.“



…das schwere Foul von Anderson Gomes: „Da haben wir viel Glück gehabt. Da darf man sich nicht beschweren, wenn man eine rote Karte bekommt.“

"Vielleicht war es auch ein bisschen dreckig"

Matchwinner Lukas Fridrikas (SC Austria Lustenau): „Ich muss der ganzen Mannschaft ein Kompliment machen. Heute mussten wir wirklich arbeiten, speziell in den letzten Minuten.“



Torvorlagengeber Stefano Surdanovic (SC Austria Lustenau): „Wir haben alles gegeben, bis zur letzten Minute. Vielleicht war es auch ein bisschen dreckig, aber 3 Punkte bleiben hier und das freut uns.“



Matthias Maak (SC Austria Lustenau): „Es waren sehr wichtige Punkte im Rennen um die Top-6. Unser Ziel ist, Woche für Woche Punkte zu sammeln und mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.“

„Wir haben aktuell nur 15 Spieler im Training“

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien) über..

…die lange Verletztenliste (im Vorfeld der Partie): „Wir haben aktuell nur 15 Spieler im Training. Es gestaltet sich ein bisschen schwierig, aber es gibt kein Jammern. Ich bin zuversichtlich, dass ab nächster Woche James Holland zurückkommt, Andi Gruber war Freitag und Samstag wieder im Training. Ich hoffe, dass etwas zurückkommt und nichts mehr passiert.“



…das Spiel: „Mich ärgert am meisten, dass wir uns heute nicht belohnt haben für einen ordentlichen Auftritt.“



Haris Tabakovic (FK Austria Wien): „Ich hätte sicher ein Tor machen müssen, mindestens zwei zum Schluss. Es gibt so Tage.“



Manfred Fischer (FK Austria Wien): „Es ist natürlich bitter. Wir wollten uns von den hinteren Mannschaften absetzen und heute haben wir Lustenau wieder ins Boot geholt.“



Christian-Petru Ciochirca (Schiedsrichter) über das schwere Foul von Anderson Gomes an Manuel Polster: „Wir haben zwar eine hohe Geschwindigkeit, aber entscheidend war für mich, dass die Bewegung des Fußes von oben nach unten Richtung Boden geht und ebenso entscheidend war, dass der Fuß von Polster in diesem Fall in der Luft ist und somit die Verletzungsgefahr geringer ist.“

"Für mich ein Trottelfoul und ganz klar rote Karte"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

...Austria Lustenau (im Vorfeld der Partie): „Für einen Aufsteiger spielen sie einen erfrischend offensiven Fußball. Sie sind eine Art Wundertüte, weil man nie weiß, was man bekommt.“



…das Spiel: „Sie (Austria Lustenau, Anm.) haben eine der wenigen Chancen genutzt. Die Wiener Austria war die tonangebende Mannschaft und hatte zwei, drei Riesenmöglichkeiten. Trotzdem, wenn man so ein wichtiges Spiel gewinnt, kann man nicht von unverdient sprechen. Für Lustenau war es ein extrem wichtiger Sieg und für die Austria schade, denn man hat einen unmittelbaren Konkurrenten um den sechsten Platz wieder stark gemacht.“



..das schwere Foul von Anderson Gomes an Manuel Polster: „Für mich war es ein Trottelfoul. Komplett unnötig an der Mittellinie. Fakt ist, dass es eine fahrlässige Situation war. Komplett unnötig und für mich eine ganz klar rote Karte."

SC Austria Lustenau - FK Austria Wien 1:0 (1:0)

Sonntag, 19. Februar 2023, 14:30 Uhr, Reichshofstadion, Z.: 4000, SR Christian-Petru Ciochirca

Tor: 1:0 Fridrikas (45., Assist Surdanovic)

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL & Josef Parak