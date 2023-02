In Rd. 18 der ADMIRAL Bundesliga waren die auf dem beheizten Rasen eingesetzten Protagonisten der 12 Klubs "brav". Kein Foulspiel, dass zum Ausschluss führte, wobei Anderson von Austria Lustenau nach überharten Einsteigen gegen Manuel Polster von Austria Wien mit "blauenm Auge" davon kam bzw. gelb sehr gut bedient war. Die einzige Rote Karte kassierte im OÖ-Duell zwischen der SV Guntamatic Ried vs. LASK Innenverteidiger Felix Luckeneder nach seiner Hand-Abwehr auf der Torlinie, was als "Verhinderung einer offensichtlichen Torchance" bewertet wurde. Für Rd. 19 haben gleich 17 Akteure aufzupassen...

Zwei Schlüsselspieler beim OÖ-Duell am Samstag in Ried: Christoph Lang (li.), der die SV Guntamatic Ried souverän vom Punkt mi 1:0 in Führung schoss, und Felix Luckeneder, der den Elfmeter per Handspiel-Rettungsaktion auf der Torlinie verursachte und daraufhin vom Unparteiischen Julian Weinberger aus Wien wegen Torraub die Rote Karte erhielt.

Felix Luckeneder wird bei Stadion-Spektakel fehlen

Der 28-jährige, gebürtige Linzer und Publikumsliebling der LASK-Fans kassierte in 130 Pflichtpartien für die Linzer seinen erst zweiten Ausschluss. Erstmals in der ADMIRAL Bundesliga (die andere Rote Karte war in der 2. Liga). In seinen gesamt 192 Bundesliga-Spielen ist es für den 1,90 Meter großen Innenverteidiger die zweite Rote Karte im Oberhaus (die erste in seiner Zeit beim TSV Egger-Glas Hartberg).

Felix Luckender erhielt dafür heute vom Senat 5 der Bundeslgai 1 Spiel Sperre und wird ausgerechnet beim historischen Ereignis des LASK - der Stadioneröffnung der funkelnagelneuen Raiffeisen Arena gegen Aufsteiger Austria Lustenau (Freitag, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) - nicht mitwirken und sich die Premiere von der Tribüne aus anschauen.

Auch beim Gegner aus dem Ländle wird ein Innenverteidiger beim Stadion-Spektakel nicht auf dem satten Grün sein: Darijo Grujčić. Der 23-jährige, gebürtige Lustenauer, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, erhielt beim 1:0-Heimsieg am Sonntag gegen Austria Wien in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte. Bereits seine zweite Ampelkarte in dieser Saison.

Dagegen hat LASK-Mittelfeldakteur Branko Jovičić seine 1 Spiel Sperre (nach gelb-rot in Altach) abgesessen und ist für Chefcoach Dietmar Kühbauer im nächsten Match wieder eine Option.

Nur bei LASK, WAC & SCR Altach keiner Gelbsperre gefährdet

In der bevorstehenden Runde 19 haben, weil mit jeweils 4 Gelben Karten "vorbestraft", folgende 17 Akteure aufzupassen:

Amar Dedić, Luka Sučić (beide FC Red Bull Salzburg), Jon Gorenc Stankovič (SK Puntigamer Sturm Graz), Jonas Auer, Roman Kerschbaum, Aleksa Pejić (alle SK Rapid Wien), Raffael Behounek, Valentino Müller, Lukas Sulzbacher (alle WSG Tirol), Reinhold Ranftl (SK Austria Wien), Kosmos Gkezos, Andy Irving, Florian Rieder (alle SK Austria Klagenfurt), Lukas Fridrikas (Austria Lustenau), Patrick Farkas, Jürgen Heil (beide TSV Egger-Glas Hartberg) und Michael Martin (SV Guntamatic Ried).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at