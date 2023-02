Heiße Endphase im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga, wo es in Rd. 18 zwei Heim- und drei Auswärtssiege sowie das erste Remis in 2023 gab. Beim OÖ-Duell SV Guntamatic Ried und LASK. Gerade noch per Luckypunch "LASK"-Minute...für die über weite Strecken hinter den Erwartungen zurück gebliebenen Linzer gegen wie entfesselnd fightende Wikinger. Siehe auch das von der Ligaportal-Redaktion auserkorene "hausbauführer.at"-Team der Runde 18 und die aktuelle Torschützenliste, wo Guido Burgstaller dem Führenden Markus Pink näher rückte. Nachfolgend die Nachlese mit Fakten für Freunde der Datenbank & Statistik.

Auch wenn sich der TSV Hartberg im Steirer Duell gegen den SK Sturm Graz mächtig ins Zeug legte, Moral bewies und mit vereinten Kräften gegen hielt war der Vizemeister doch ein anderes Kaliber und letztendlich "eine Nr. zu groß" für die Schützlinge von TSV-Trainer Markus Schopp, der beim 1:2 nach Rückkehr zu den Blau-Weißen seine erste BL-Niederlage im neuen Jahr kassierte.

Dario Tadić geht stark "auf 50 zu" - Klubrekord ausgebaut!

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 Sarkaria (11.), 0:2 Horvat (44.), 1:2 Tadic (75.)

Positiv bemerkt für die Schopp-Schützlinge: der TSV gewann die 2. Halbzeit mit 1:0...wartet seit dem 27. August (2:0 vs. SV Ried) allerdings weiter auf einen Heim-Dreier. Dario Tadić, der wie in Ried vor einer Woche wieder von der Bank kam, erzielte sein 48. BL-Tor für den TSV Egger Glas Hartberg – damit baute der 32-jährige Bosnier den Klubrekord weiter aus. Der Mittelstürmer war an 60 Toren direkt beteiligt (48 Tore, 12 Assists) und ist damit auch der All-Time-Topscorer der Oststeirer in der ADMIRAL Bundesliga

Sturm Graz bleibt auch nach 18 Runden das einzige Team der Liga, das auswärts in dieser Saison unbesiegt ist - 4 Dreier, 5 Remis, 17 Punkte, 13:6 Tore. Manprit Sarkaria hat seine Ladehemmung beendet und scort erstmals seit Runde 1 (am 23. Juli beim WAC, 1:1). mal wieder. Für den 26-jährigen Wiener sein gesamt 26. BL-Tor – zum zweiten Mal traf der Offensivakteur von Sturm per Kopfball (zuvor am 27. Mai 2021, damals noch für den FK Austria Wien). Seine letzten fünf BL-Tore erzielte der Linksfuß allesamt auswärts.

David Schnegg lieferte seinen 6. BL-Assist ab, seinen zweiten für Sturm Graz. Erstmals vom 24-jährigen Linksverteidiger in einem Auswärtsspiel. Tomi Horvat erzielte sein 2. BL-Tor – beide auswärts (zuvor in der 6. Runde gegen den SK Rapid Wien).

Winter-Neuzugang Bryan Teixeira hatte mit seinem Assist seine erste direkte BL-Torbeteiligung für den Vizemeister. Es war für den Ex-Lustenauer sein 13. direkter Assist in dieser BL-Saison (6 Tore, 7 Assists) – geteilter Höchstwert mit Keito Nakamura vom LASK.

Der 30-jährige Welser Robert Žulj (l.) fühlte sich laut Didi Kühbauer kränklich - wir berichteten - und wurde vom LASK-Chefcoach vorsorglich nach der 1. Halbzeit in der Kabine gelassen. Richtig arg erwischte es Denizcan Cosgun (r.). Der seit wenigen Tagen 21-jährige Salzburger erlitt einen Kreuzbandriss und wird bei der SV Guntamatic Ried länger ausfallen.

Lang trifft zum 2. Mal in Saison in josko Arena - und das für 2 Klubs

SV Guntamatic Ried – LASK 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 C. Lang (45.+2, Handelfmeter), 1:1 Nakamura (90.). Rote Karte: Luckeneder/LASK (45.+2, Torraub)

Der LASK punktet weiter auswärts, kassierte in dieser Saison in 9 Partien auf des Gegners Platz nur eine Niederlage (beim SK Rapid), 4S/4U. Diesmal schrammten die Linzer allerdings knapp an einer Niederlage vorbei, blieben auch im vierten BL-Duell in Folge gegen die SV Guntamatic Ried ohne Sieg (3U,1N).

"Unterschiedsspieler" Keito Nakamura rettete und erlöste die Athletiker (mal wieder...). Der 22-jährige Japaner erzielte sein 10. BL-Saisontor und ist bester LASK-Torschütze in dieser BL-Saison. Mit 13 direkten Torbeteiligungen liegt der Millenium-Geborene mit Bryan Texeira (SK Sturm Graz) gleichauf an der Spitze der Scorerwertung.

LASK-Winterneuzugang Moses Usor lieferte in seinem 2. BL-Spiel seinen ersten Assist ab. Während Außenverteidiger Marvin Potzmann mit 105 Ballaktionen den Höchstwert in diesem OÖ-Duell hatte und damit den erkrankten René Renner in dieser Statistik würdig vertrat. Renner hat ansonsten meist diesen Höchstwert inne.

Bei der SV Ried erzielte Christoph Lang erzielte sein 2. BL-Tor in dieser Saison – beide in der josko ARENA und beide Spiele endeten 1:1. In der 3. Runde traf der 21-jährige Deutschlandsberger noch für Sturm Graz gegen die SV Guntamatic Ried.

SVR-Kapitän Stefan Nutz gab mit 6 Abschlüssen die meisten Schüsse in diesem Match ab.

Tai Baribos Tor zum 2:0 historisch für WAC

SK Austria Klagenfurt – RZ Pellets WAC 0:3 (0:3)

Torfolge: 0:1 Malone (25.), 0:2 (31.), 0:3 (44.) beide Baribo.

Zuhause Flop, auswärts Top! Die Wölfe "wildern" gern in dieser Saison in der Fremde: 5. Auswärts-Dreier bereits für die Dutt-Elf, die zwar weiter auf Rang 9 platziert ist, doch "Boden gut" machte in der Tabelle und die Meistergruppe weiter im Visier hat.

Sein Visier wieder gut eingestellt hatte Tai Baribo, der bei seinem Doppelpack allerdings von seinen Mitspielern prima in Szene gesetzt wurde. Der 2:0-Treffer des Israeli bedeutet den 500. BL-Treffer für den RZ Pellets WAC. Der 25-jährige Mittelstürmer traf in beiden Kärntner Duellen in dieser Saison gegen Austria Klagenfurt und erzielte seinen 2. BL-Doppelpack – das gelang ihm zuvor am 14. August 2021 gegen die WSG Tirol.

Sturmpartner Maurice Malone erzielte sein 5. BL-Tor, vier davon in Auswärtsspielen und jedes davon innerhalb des Strafraums und mit dem linken Fuß. Der 22-jährige Augsburger und Leihspieler vom deutschen Bundesligisten FC Augsburg war zum dritten Mal in einem BL-Spiel an 2 Toren direkt beteiligt. Drei seiner vier Assists lieferte der deutsche Stürmer für Tai Baribo ab.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger und ÖFB-U21-Teamspieler Adis Jasic lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison ab – so viele wie in seinen ersten zwei Saisonen zusammen.

Während der WAC damit im 3. Pflichtspiel in 2023 nach zwei Niederlagen (im ÖFB-Cup vs. SK Rapid, in der BL vs. WSG Tirol - beide daheim) endlich erstmals punktete, gingen die Kärntner Violetten vom Wörthersee zum dritten Mal leer aus. Trost lediglich für Nicolas Wimmer. Der 27-jährige, beständige Innenverteider der Klagenfurter gewann 13 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

"Dumm gelaufen" für den WSG Tirol-Linksverteidiger Kofi Schulz, der bisher in allen 18 BL-Partien in dieser Saison mit konstanten Leistungen mitwirkte, dabei zwei Tore erzielte (plus 1 Assist), diesmal jedoch unglücklich gegen die Roten Bullen ins eigene Netz traf.

Schulz "schenkte" Landsmann Jaissle zum 50. ein Tor!

WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Eigentor K. Schulz (45.), 0:2 Sesko (56.), 0:3 Konate (85.), 1:3 Tomic (90.)

50. BL-Spiel für Matthias Jaissle als BL-Chefcoach des FC Red Bull Salzburg. Da "schenkte" der 33-jährige Berliner Kofi Schulz, Linksverteidiger der WSG Tirol, seinem nur um 1 Jahr älteren Landsmann aus Süddeutschland das Tor zur 1:0-Führung. Unfreiwillig natürlich. Mit dem Pausenpfiff.

Benjamin Šeško machte mit dem 2:0 sein halbes Dutzend in dieser BL-Saison voll – eines mehr als in seinen ersten 25 BL-Spielen zusammen (5). Sturmpartner Junior Adamu lieferte seinen 5. BL-Assist ab – zwei davon gegen die WSG Tirol.

Karim Konaté traf nach seiner Einwechslung bei seinem 16-minütigen BL-Debüt. Ein Debüt-Tor gelang in dieser BL-Saison für den FC Red Bull Salzburg schon Fernando in der 1. Runde. Zwei Spieler, die bei ihrem Debüt treffen in einer BL-Saison, gab es bei Salzburg zuletzt 2009/10 (Cziommer und Pokrivac).

Nach einer kalenderjahrübergreifenden Fabelserie von 6 BL-Spielen ohne Niederlage, darunter gar 5 Siege (1U), wurde die WSG Tirol durch im Abschluss gnadenlos effiziente Salzburger gestoppt. Der 22-jährige WSG-Mittelfeldspieler Stefan Skrbo lieferte seinen ersten BL-Assist in dieser Saison ab. Insgesamt war es sein 7. BL-Assist für den Youngster, der nach langer Leidenszeit (Knöchelbruch) mit seiner Einwechslung sein Comeback feierte. Skrbos letztes Match war am 23. Juli 2022 in Runde 1.

Der 25-jähige Denis Tomic erzielte in seinem 27. BL-Spiel sein erstes Tor - siehe Twitter-Video.

Fridrikas scort schon wieder gegen Ex-Klub seines Vaters

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Fridrikas (45.) / Gelb-Rote Karte: Grujcic (90.+2, wiederholtes Foulspiel)

Der 25-jährige Österreicher mit litauischer Abstammung, Lukas Fridrikas, erzielte sein 4. BL-Tor, zwei davon gegen Austria Wien, den Ex-Verein seines Vaters Robertas.

Stefano Surdanovic lieferte seinen 2. BL-Assist für Austria Lustenau ab – so viele wie in der Vorsaison für den FC Flyeralarm Admira. Mit fünf direkten Torbeteiligungen übertraf er bereits seinen Wert der Vorsaison (4). Jean Hugonet hatte mit neun klärenden Aktionen den Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Der Ex-Lustenauer und letztjährige ADMIRAL 2. Liga-Torschüztenkönig Haris Tabakovic gab mit 5 Torschüssen die meisten aller Spieler in diesem Match ab. Sein Mitspieler bei Austria Wien, Innenverteidiger Johannes Handl, hatte 84 Ballaktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Was erlauben, Strunz...

SK Rapid Wien – CASHPOINT SCR Altach 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 (53.), 2:0 (81.) beide O. Strunz, 3:0 Burgsaller (85.)

Es war der historische Medienauftritt vom altehrwürdigen Giovanni Trappatoni im März 1998 beim FC Bayern München, als dem italienischen Trainer bei einer Pressekonferenz an der Säbener Straße in München der "Kragen platzte" und er zum Rundumschlag ausholte. Besonders sein "Fett ab" bekam damals DFB-Nationalspieler Thomas Strunz...und so bleibt Trappatonis legendärer Satz bei seiner Wutrede "Was erlauben Strunz" hängen.

Damit hat Oliver Strunz (Foto) vom SK Rapid - weder verwandt noch verschwägert mit Thomas S. - natürlich nichts zu tun. Doch als Namensvetter und bei dem frechen Auftritt am Sonntag, wo der 22-jährige Stürmer besonders beim 2:0 die Altacher Abwehr "alt aussehen" ließ...lassen die Frage beim BL-Startelf-Debütanten zu..."was erlauben Strunz". Zuvor in Graz gerade mal 18 Minuten nach Einwechslung in der Schlussphase, rechtfertigte der Youngster diesmal seinen Einsatz von Beginn an. Der zustande kam, weil Marco Grüll gesperrt war. Und Oliver Strunz packte seine Chance "beim Schopfe"...er spielt, sah und scorte.

Und ist damit der dritte Rapidler, dem beim BL-Startelf-Debüt ein Doppelpack gelang (zuvor Terrence Boyd und Hamdi Salihi).

Sturmkollege Guido Burgstaller erzielte schon mehrer Doppelpacks für Rapid und gegen den SCRA sein 11. BL-Tor in dieser Saison. Damit rückte der 33-jährige Villacher nicht nur dem nachwievor Führenden der Torschützenliste (Markus Pink, Austria Klagenfurt, 12) näher, sondern stellte seinen Bestwert für die Hütteldorfer aus der Saison 2013/14 ein.

Der linke Außenspieler Jonas Auer performed weiter prächtig und lieferte seinen 7. BL-Assist ab – immer für einen anderen Spieler (Knasmüllner, Stojkovic, Aiwu, Binder, Burgstaller, Grüll und nun Strunz).

Comebacker Ferdy Druijf verbuchte seinen 5. Assist in dieser BL-Saison – Bestwert des SK Rapid Wien und ligaweit nur Bryan Teixeira (7) mehr.

SCRA-Winterneuzugang und LASK-Leihspieler Husein Balic gab 5 Torschüsse ab – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

