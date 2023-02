Eine heiße und bei Medien & Fans oftmals in den vergangenen Wochen diskutierte Personalfrage konnte nun für die unmittelbare Zukunft geklärt werden: Nach dem erfolgreichen Heimspielauftakt (3:0 vs. SCR Altach) ins neue Jahr hat Innenverteidiger Leopold Querfeld sein Arbeitspapier beim SK Rapid Wien vorzeitig bis Sommer 2025 prolongiert. Der 19-jährige Wiener wird somit auch weiterhin das Trikot des derzeit Tabellenvierten der ADMIRAL Bundesliga tragen.





Ab 9. Lebensjahr beim SK Rapid

Leopold Querfeld (im Foto mit Markus Katzer) zur Vertragsverlängerung: „Ich habe hier in Hütteldorf ab meinem 9. Lebensjahr meine fußballerische Ausbildung genießen dürfen und bin mit dem Verein sehr verbunden. Ich stehe noch am Anfang meiner Profikarriere und bin davon überzeugt, dass ich beim SK Rapid die besten Bedingungen vorfinde, um meine nächsten Entwicklungsschritte machen zu können. Ich bin sehr glücklich weiterhin das Rapid-Trikot zu tragen und freue mich auf die kommenden Aufgaben und Herausforderungen sowie die Unterstützung unserer Fans.“

Anfang des Jahres 2021 wurde der 1,90m große Innenverteidiger im Alter von 17 Jahren mit seinem ersten Jungprofivertrag ausgestattet. Zwei Jahre später zählt der aktuelle U21-Teamspieler zum erweiterten Stammpersonal von Cheftrainer Zoran Barišić und hat insgesamt 24 Pflichtspieleinsätze für die 1. Mannschaft zu Buche stehen.

Leo Querfeld mitten in Maturavorbereitung

In der laufenden Saison konnte das grün-weiße Eigengewächs auch seinen ersten Bundesligatreffer beim 1:1-Auswärts-Remis im September in der Red Bull Arena Salzburg erzielen. Neben 21 nationalen Einsätzen kam Leo Querfeld auch schon zu drei internationalen Spielen.

Sein Profidebüt feierte der 19-Jährige in der Saison 2021/22 beim UEFA Europa League-Auswärtsspiel in der kroatischen Hauptstadt gegen Dinamo Zagreb. Abseits von der Fußballkarriere befindet sich der Hobby-Künstler gerade mitten in der Maturavorbereitung in unserer Kooperationsschule AHS Wien West.

"Sind von seinen Qualitäten als Spieler und Mensch zu 100% überzeugt"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Ein großer Dank gebührt Leo, seiner Familie sowie seinem Berater für die konstruktiven Gespräche. Mit der Vertragsverlängerung von Leo haben wir in puncto Kaderplanung eines unserer großen Ziele erreicht und darüber sind wir alle im Verein sehr glücklich. Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Verhältnis zu Leo und eine ebenso gute Gesprächsbasis zu seiner Berateragentur, umso wichtiger war es, dass wir zeitnah eine Einigung finden.

Wir sind von seinen Qualitäten als Spieler aber insbesondere auch als Mensch zu 100 Prozent überzeugt und freuen uns daher sehr, dass sich Leo trotz einiger interessanter Angebote für einen Verbleib entschieden hat. Zugleich ist das auch eine Bestätigung für die gute Arbeit, die im gesamten Verein geleistet wird.“

"Hat sich in letzten Jahren sportlich enorm weiterentwickelt"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann: „Leo ist einer jener Spieler, der von klein auf sowohl sportlich als auch schulisch den grün-weißen Ausbildungsweg bei uns gegangen ist und damit auch aufzeigt, wie gut sich Schule und Fußball beim SK Rapid unter einen Hut bringen lassen. In den letzten Jahren hat er sich zudem sportlich enorm weiterentwickelt, wir sehen noch viel mehr Potenzial in ihm, die Leistungsgrenze ist noch nicht erreicht.

Deshalb haben wir zusammen alle Hebel in Bewegung gesetzt, insbesondere Markus Katzer, um den Vertrag vorzeitig verlängern zu können. Jetzt herrscht Klarheit und Leo kann sich voll und ganz dem Fußball und seiner bevorstehenden Matura widmen. Es war eine Entscheidung für und im Sinne des Vereins und darüber sind wir alle sehr glücklich.“

Fotocredit: SK Rapid/Daniel Widner/Red-Ring-Shots und GEPA-ADMIRAL