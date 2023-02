Der LASK empfängt als Premieren-Gast in der funkelnagelneuen Raiffeisen Arena (Fassungsvermögen national: 19080 Zuschauer) den SC Austria Lustenau und kehrt damit national nach 10 Jahren in seine Heimat auf die Linzer Gugl zurück. 2 Monate nach Heiligabend folgt die Bescherung: Freitag, 24.02.23, ist es soweit - Ankick: 20:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). Die Vorarlberger kennen Freitagspiele noch aus der vergangenen Saison im Aufstiegs-Jahr aus der ADMIRAL 2. Liga. Im LASK-Lager herrscht große Vorfreude. Ligaportal fragte nach bei Chefcoach Dietmar Kühbauer und den Abwehrspielern Philipp Ziereis & René Renner.

"Du musst Zuschauer abholen - egal ob vor 100 oder 50.000"

LASK-Chefcoach Dietmar Kühbauer über...

..was Stadion-Premiere bei ihm, der schon so viel derartiges als Spieler & Trainer erlebt hat, für Emotionen auslöst: "Grundsätzlich ist es eine schöne Geschichte. Wenn der Geräuschpegel da ist, wir ein gutes Spiel machen und der Zuschauer uns pusht. Das bringt schon eine gewisse Stimmung mit sich. Ich hoffe, dass wir die Leute am Freitag mitnehmen können. Das ist natürlich bei den anderen Spielen dann auch wichtig. Die Emotion macht sehr viel aus im Fußball. Solang sie positiv ist."

...ob "Zuschauer abholen" eine Intention an Mannschaft ist, gerade vor der zu erwartend großen Kulisse: "Das habe ich immer schon gesagt, ganz gleich, ob ich vor 100 oder vor 50.000 spiele. Ein Zuschauer geht ja nicht ins Stadion, damit er 90 Minuten im Stadion verbringt, sondern ein Zuschauer lebt das mit. Wenn er das Gefühl von Spielern bekommt, dass sie alles geben, damit sie den Sieg einfahren, dann kann man vlt. mal die ein oder andere schlechte Leistung in Kauf nehmen. Aber du musst den Zuschauer abholen und ihm zeigen, wir spielen zwar für uns, für den LASK, aber für euch spielen wir genauso."

...großen Hype um das "Stadion-Event", wie da Fokus auf Spiel legen: "Wir haben nie von Event gesprochen. Wir reden von Austria Lustenau - der nächste Gegner von uns. Den müssen wir so ernst nehmen wie möglich. Sie haben immer noch Möglichkeiten, dass sie ins obere Playoff einziehen. Unser erstes Thema ist nur Austria Lustenau und dass wir einen ähnlich guten Fußball spielen - wenn wir die 1. Halbzeit von Ried wegnehmen - damit wir dann bestehen können."

"...das sollte man auch bedenken"

...wie OÖ-Duell bei SV Ried aufgearbeitet wurde: "Grundsätzlich war es so, dass ich nach dem Spiel, was normal nicht meine Art ist, gesagt habe, dass es so nicht funktionieren kann. Am nächsten Tag ist dann auch die Video-Analyse gemacht worden. Aber irgendwann muss es dann auch vorbei sein. Ich denke die Burschen haben schon sehr gute Leistungen erbracht in dieser Saison und man darf da auf eine Halbzeit im Prinzip nicht alles abfedern. Mit der Besprechung war das dann am Montag für mich erledigt. Weil ich glaube, dass sie viel Gutes getan haben in dieser Saison und das sollte man auch bedenken."

...weiter zum kommenden Gegner...im Hinspiel (1:1) ließ LASK 2 Punkte liegen, Lustenau wittert nach 1:0-Sieg vs. Austria Wien Chance auf Meistergruppe: "Im Herbst haben wir definitiv 2 Punkte liegen lassen. Aber sie haben jetzt Austria Wien geschlagen und können noch immer im oberen Playoff dabei sein. Aber ich hoffe, dass wir da im neuen Stadion den ersten Dreier einfahren, ganz gleich wer der Gegner ist, der sicher kein Riese ist. Doch Lustenau wird sicher nicht hierher fahren, um einfach das neue Stadion zu sehen, sondern sie werden sich auch was ausrechnen. Aber die Burschen sind extrem heiß."

...personelle Situation: "Bei Robert Zulj (Anm.: zuletzt kränklich und auch deshalb bei Halbzeit in Ried ausgewechselt) ist ein Fragezeichen. Doch das heißt nicht, dass er nicht dabei sein kann. René Renner kommt wieder zurück. Philipp Wiesinger ist auch wieder im Training und sicher eine Alternative. Ganz gleich, wer am Freitag auf dem Platz steht, wir wollen das Spiel gewinnen."

Er erzielte am 13. November 2022, das letzte Bundesliga-Tor für den LASK im jahrelangen "Übergangsstadion" in Pasching: René Renner (Anm.: sein einziges BL-Heimtor in 3 1/2 Jahren für die Linzer!). Der 29-jährige Welser absolvierte bisher 150 Pflicht-Partien für die Athletiker.

Renners Appell: "Kommt Freitag in´s Stadion, dann feiern wir richtiges Fußball-Fest"

LASK-Linksverteidiger René Renner über...

...seinen Gesundheitszustand und was er genau hatte: "Ich hatte mir nach dem Altach-Match einen Virus eingefangen, habe mich kränklich gefühlt und dann Fieber gekriegt. Am Sonntag hatte ich dann wieder das erste Radl-Programm gemacht, am Montag dann auf dem Platz mit dem Athletiktrainer und seit Dienstag bin ich wieder mit der Mannschaft im Training. Jetzt bin ich wieder voll fit und freue mich auf Freitag."

...wie war es heute beim Training das 1. Mal im neuen Stadion: "Richtig cooles Gefühl. An die alte Wirkungsstätte in der Raiffeisen Arena wieder zurück zu kommen. Da haben wir international richtig coole Nächte gehabt und coole Siege gefeiert. Es hat jeder eine extreme Vorfreude auf Freitag. Es ist einfach lässig wieder in so einem schönen, großen Stadion spielen zu dürfen."

...als gebürtiger Oberösterreicher viel über den LASK bekannt, wie bekommt Mannschaft Hype um Stadion-Premiere mit: "Richtig was cooles. Die Stadt Linz hat endlich mal ein richtiges Fußball-Stadion. Das was nie vorher vorhanden war. Man merkt es natürlich rundherum, bei meinen Freunden und der Familie. Jeder will sich das Spiel am Freitag anschauen, jeder ist gespannt und neugierig. Ich kann nur allen sagen: `Kommt am Freitag in´s Stadion, dann feiern wir ein richtiges Fußballfest da´"

"Dürfen sie nicht unterschätzen"

...dass es auch einen Gegner gibt, der in Aufbruchstimmung ist...wie Austria Lustenau einzuschätzen: "Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Es ist ein guter Gegner, wenn es ihnen gelingt, Austria Wien zu schlagen. Aber wir wissen, was wir können. Wir wollen am Freitag das 1. Mal die 3 Punkte einfahren im neuen Stadion. Wir sind alle heiß auf die Partie. Wenn wir unsere Stärken ausspielen und uns 100% reinhauen, was ich garantieren kann, werden wir als Sieger vom Platz gehen."

...ob größere Rasen-Oval (650 qm mehr wie in Pasching) für ihn als "Dauer-Renner" Vorteil ist: "Ja, es bietet natürlich für mich mehr Räume. Ich glaube, dass sich bei mir bei den Ballkontakten nicht viel ändern wird (Anm.: meist Höchstwerte im LASK-Team). Es gilt die Räume zu belaufen. Wenn du mehr Räume hast...das werde ich am Freitag versuchen...wenn ich spiele."

Das Innenverteidiger-Paar Felix Luckender (li.) und Philipp Ziereis bildete in dieser Saison über 18 Runden nahezu eine funktionierende "Symbiose". Doch am Freitag wird der 29-jährige deutsche Abwehrchef Ziereis erstmals in dieser Bundesliga-Saison einen neuen Partner an seiner Seite haben. Wahrscheinlich der 27-jährige, ungarische Nationalspieler Ákos Kecskés.

Ziereis: "Wird nicht das Riesen-Thema für mich sein"

Der 29-jährige, deutsche Athletiker-Abwehrchef Philipp Ziereis über...

...neuen Innenverteidiger-Partner, da Felix Luckeneder, der bisher alle 18 BL-Einsätze absolvierte, gesperrt ist: "Ja, Lucki und ich sind sehr gut reingestartet in die Saison und haben schon in der Vorbereitung relativ viel zusammen gespielt. Die Abstimmung ist natürlich auf der Position schon wichtig. Aber das ist ganz normal im Fußball, dass mal eine Sperre ist und da muss man sich drauf einstellen. Wir haben ja auch trainiert, egal mit wem ich da spiele. Von daher wird es nicht das Riesen-Thema für mich sein.

...Verständigung mit Luckeneder-Alternative Ákos Kecskés: "Wir reden englisch. Ákos (Anm.: Ungar) versteht auch relativ gut deutsch. Sprechen ist natürlich auch immer was anderes. Aber er ist sehr sprachbegabt, deshalbt ist das kein Problem."

"Das ist dann egal, ob Lustenau oder Salzburg"

...Einschätzung SC Austria Lustenau: "So wie jeden anderen Gegner auch in der Liga. Es kommt eigentlich immer mehr auf uns darauf an. Klar, sie sind jetzt im Aufschwung. Wir müssen den Fokus auf uns legen. Man hat es im letzten Spiel in Ried gesehen. Wenn wir nicht unsere Basics abrufen und die Grundtugenden nicht auf den Platz bringen, dann tun wir uns gegen jeden Gegner schwer.

Das ist dann egal, ob es Lustenau oder Salzburg (Anm.: zweiter Heimgegner im neuen Stadion am So., 12.03.) ist. Deswegen wird es schon auf uns ankommen, dass wir unser Ding durchziehen können. Egal in welcher Phase des Spiels. Das wird wichtig sein! Allerdings sind wir natürlich gewarnt, so ein 1:0-Sieg gegen Austria Wien gibt Auftrieb. Wir werden ihnen auf jeden Fall nicht den Gefallen tun, dass wir sie unterschätzen.

"War auf jeden Fall auch Pluspunkt für LASK"

...welche Emotionen für so erfahrenen Spieler, der in Deutschland viele Fußball-Arenen erlebt hat, neues LASK-Stadion auslöst: "Einfach Freude! Ich bin jetzt erst seit Sommer hier. Von daher war für mich der ganze Prozeß etwas kürzer wie vlt. für die anderen. Ich bin heiß darauf, dass wir hier sind.

Das ist einfach was anderes, wenn man in einem großen Stadion spielt oder wie heute auch erstmals trainiert. Für das bin ich auch hierher gekommen, dass ich das miterleben kann. Das war auf jeden Fall für mich auch ein Pluspunkt für den LASK. Dass wir hier unsere Heimspiele haben, ist für die Stadt, den Verein und die Spieler ein Riesending."

...Hype um Stadion-Premiere, ob ganze Familie kommt: "Ich habe gar nicht so viele Karten für meine Familie besorgt. Meine Familie kommt dann erst gegen Salzburg zum 2. Spiel. Das ging sich für Freitag zeitlich nicht aus. Meine Frau kommt natürlich. Sie ist ja eh hier in Linz.

"Das ist die größte Motivation für uns..."

Ich kann ansonsten nur für mich sprechen. Ich genieße den Hype, weil es einfach was Positives ist, worauf sich die Leute freuen können. Dass wir diese Energie auch positiv auf unsere Spiele übertragen. Das ist meine allergrößte Hoffnung. Dass wir eine Heimstärke entwickeln werden, auch mit den Fans im Rücken. Dass es zwischen Mannschaft und Fans, das war vorher auch, wieder enger wird. Dass wir geile Spiele und Abende haben, Heimsiege feiern. Das ist die größte Motivation für uns."

Die Gespräche führte Ligaportal-Chefredakteur Herbert Pumann.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at