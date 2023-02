Er ist in Oberösterreich geboren, wurde in der Jugend bei Hertha & FC Wels sowie der AKA der SV Ried ausgebildet, spielte dann bei der 2. Mannschaft und den Profis der Innviertler und hernach vom Sommer 2019 bis Februar 2022 beim FC Blau-Weiß Linz: Stefano Surdanović. Der im vergangenen Sommer von ADMIRAL Bundesliga-Absteiger FC Admira Wacker zum Aufsteiger SC Austria Lustenau wechselte. Freitag ist der 24-jährige Welser mit serbischer Nationalität mal wieder in seiner Heimat OÖ, mit dem Tabellen-8. aus dem Ländle zur Stadion-Premiere des LASK (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Fühlt sich wohl im Ländle und bei Aufsteiger SC Austria Lustenau: Stefano Surdanović, der zu den Stammspielern im Team von Coach Markus Mader zählt und bisher in 17 Bundesligapartien 3 Tore und 2 Assists beisteuerte. Letzteres auch jüngst beim 1:0-Heimsieg gegen die Wiener Violetten für Gold-Torschütze Fridrikas.

Stefano Surdanović im Team der Hinrunde bei Sky Sport Austria

5 Tage nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Austria Wien steigt für Grün-Weiß am Freitagabend ein besonderes Spiel: Stefano Surdanović und Co. eröffnen zusammen mit dem LASK die brandneue Raiffeisen Arena. Zum Gastspiel in Linz und auch zu seiner bisherigen Zeit im Ländle hat sich Stefano Surdanovic im Vorfeld der Partie geäußert.

FRAGE: Hallo Stefano! Nach der 0:4-Auftaktniederlage in Salzburg konntet ihr vergangenen Sonntag gegen die Austria aus der Hauptstadt einen 1:0-Sieg einfahren. Wie wichtig war der Erfolg für euch, wo müsst ihr euch in den kommenden Spielen aber noch verbessern?

Stefano Surdanović: Der Sieg war unheimlich wichtig für uns. Zuhause zu gewinnen, dazu auch noch zu Null, dass war schon sehr cool. Wir haben uns über die 3 Punkte sehr gefreut. Unsere Leistung in der 2. Hälfte ist aber definitiv ausbaufähig. Wir haben uns zu tief hinten reindrücken lassen und haben den Wienern auch zu viele Chancen zugelassen. Offensiv müssen wir aus den Kontersituationen mehr machen. Aber am Ende sind die 3 Punkte in Lustenau geblieben und das ist das Wichtigste.

FRAGE: Du hast in dieser ADMIRAL Bundesliga in dieser Saison schon über 1.500 Minuten auf dem Buckel und warst an 5 Treffern direkt beteiligt. Wie zufrieden bist Du mit Deinen eigenen Auftritten?

Stefano Surdanović: Mit meinen eigenen Leistungen bisher bin ich sehr zufrieden. Bei Sky Sport Austria wurde ich ja auch in das Team der Hinrunde gewählt (lacht). Ich bin dankbar, dass mir die Austria die Möglichkeit gegeben hat, wieder in der Bundesliga zu spielen. In den kommenden Monaten will ich an meine Leistungen anknüpfen und mit der Mannschaft weiterhin erfolgreiche Spiele bestreiten.

Wechselte vergangenen Sommer von der Südstadt ins Ländle, vom Absteiger zum Aufsteiger: Stefano Surdanović (hier im Dress vom FC Flyeralarm Admira), der in dieser Saison für Austria Lustenau schon 3 Treffer bejubeln durfte und sicher auch allzugern unter den Premieren-Torschützen im neuen LASK-Stadion sein möchte.

"Wir wollen ein Tor mehr wie die Linzer erzielen"

FRAGE: Am Freitag folgt beim LASK schon die nächste Begegnung. Wie sehr freut ihr euch auf die Partie in der neuen Linzer Arena?

Stefano Surdanović: Wir freuen uns wirklich riesig auf dieses Spiel. Das Stadion ist topmodern, dazu steigt das Spiel auch noch am Abend um 20:30 Uhr. Viele Fußballfans aus Österreich und auch darüber hinaus werden dieses Spiel sehen. Es wird sicher ein Highlight in dieser Saison. Wir werden alles geben und wollen aus Linz natürlich auch etwas mitnehmen.

FRAGE: Wie wollt ihr als Sieger vom Platz gehen?

Stefano Surdanović: Wenn wir unsere Grundtugenden auf den Platz bringen, keine Angst haben und von der ersten bis zur letzten Minute Gas geben, ist alles möglich. Wir wollen ein Tor mehr wie die Linzer erzielen und am Ende als Sieger vom Platz gehen.

"Zeit in Linz war überragend"

FRAGE: Du bist vor etwas mehr als 24 Jahren nicht unweit von Linz in Wels geboren und hast von 2019 bis 2022 auch bei Blau-Weiß Linz gespielt. Wie war die Zeit in Linz?

Stefano Surdanović: Die Zeit in Linz war überragend für mich. Der Meistertitel zum Abschluss war am Ende noch die Krönung. Bei Blau-Weiß Linz konnte ich meine Profikarriere als Stammspieler erstmals ausüben un direkt in meiner Heimat wichtige Erfahrungen sammeln. Der Verein wird immer einen sehr großen Platz in meinem Herzen haben.

FRAGE: Werden am Freitag viele deiner Freunde und deine Familie im Stadion sein?

Stefano Surdanović: Es werden sehr viele kommen. Nur meine Mutter, meine Oma und mein Opa befinden sich in Serbien. Sonst kommen sehr viele. Da freue ich mich besonders drauf.

FRAGE: Zum Abschluss ein kurzer Abstecher in dein privates Leben: Mit was kann man dir eine Freude machen?

Stefano Surdanović: Ist die Stimmung gut, geht’s auch mir gut. Ich mag Leute, die viel lachen und positiv sind. Viel Freude habe ich zudem immer, wenn ich mit meiner Freundin und meinen Kollegen Zeit verbringe. Das ist ein super Ausgleich zum Fußball.

Interview-Quelle: SC Austria Lustenau

Fotocredit: SC Austria Lustenau und GEPA-ADMIRAL