In der 19. Runde der Admiral Bundesliga spielt die SV Guntamatic Ried am Sonntag, dem 26. Februar, bei Red Bull Salzburg. Ankick ist um 17.00 Uhr und ihr seid wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER mit von der Partie.

Die SV Guntamatic Ried spielte in der vergangenen Runde der Admiral Bundesliga zuhause gegen den LASK 1:1. Den Rieder Treffer erzielte Christoph Lang (45+1) aus einem Elfmeter. Ried ist mit 14 Punkten Zwölfter in der Tabelle.

„Wir haben gegen den LASK gezeigt, dass wir auch gegen einen starken Gegner richtig gut spielen können. Wir waren besser als der LASK, deshalb ist es besonders schade, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten“, betont SVR-Kicker Aleksandar Lutovac. „Ich bin zum ersten Mal auf der Bank gesessen und habe die Energie der Fans gespürt. Es war wirklich eine großartige Atmosphäre im Stadion. Ich hoffe, dass uns unsere Fans bei jedem Spiel so unterstützen. Wir brauchen diese Unterstützung, damit wir viele Spiele gewinnen. Bis zum Play-off müssen wir jetzt noch möglichst viele Punkte holen.“

„Es war unser klares Ziel, dass wir in das Match gegen den LASK so reingehen, dass wir unseren Fans zeigen, dass wir alles geben, was Intensität und Leidenschaft betrifft“, erklärt SVR-Cheftrainer Christian Heinle. „Wir haben den Spielern ganz klar vermittelt, was dieses Derby für uns und für den ganzen Verein bedeutet. Im Nachhinein gesehen haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben eins zu eins umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind verdient in Führung gegangen, haben leider den zweiten Treffer nicht gemacht. Wir haben auch ganz wenig zugelassen, aber dann durch die individuelle Qualität von Nakamura in der 90. Minute dieses bittere Gegentor erhalten. Man hat aber gesehen, wie intakt die Mannschaft ist, und wie sehr sie es will, dass sie wieder in die Erfolgsspur zurückkommt.“

Der Gegner

Salzburg siegte zuletzt auswärts bei WSG Tirol mit 3:1. Für Salzburg trafen Kofi Schulz (45., Eigentor), Benjamin Sesko (56.) und Karim Konaté (85.). Salzburg führt mit 45 Punkte die Tabelle an.

„Salzburg ist natürlich ein großer Gegner, gegen den wir aber nichts zu verlieren haben. Ich habe sie gegen Rom gesehen, sie haben großartige Fußballer im Team“, sagt Aleksandar Lutovac. „Ich respektiere Salzburg, aber wir spielen elf gegen elf und im Fußball kann alles passieren. Wir werden unser Bestes geben, damit wir das bestmögliche Resultat herausholen. Ich spiele gerne gegen gute Mannschaften, weil sie einen pushen, alles zu geben. Ich liebe solche Spiele.“

„Gegen Salzburg auswärts zu spielen ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Das Mindeste ist aber, dass wir wieder diese Leidenschaft auf das Feld bringen wie gegen den LASK. Der Rest wird sich dann auf dem Spielfeld zeigen“, so Christian Heinle. „Es muss an diesem Tag natürlich alles passen, dass man aus Salzburg etwas mitnehmen kann. Wir werden dennoch alles probieren, denn wir wollen jeden Punkt mitnehmen, den wir nur irgendwie mitnehmen können.“

Das letzte Aufeinandertreffen

Zum letzten Mal spielten die SV Guntamatic Ried und Red Bull Salzburg am 10. September 2022 in der 8. Runde der laufenden Saison der Bundesliga in Salzburg gegeneinander. Salzburg war mit 3:0 erfolgreich. Für die Tore sorgten Benjamin Sesko (5.), Junior Adamu (15.) und Noah Okafor (71.).

Die Zahlen zum Spiel

In der Meisterschaft trafen die SV Guntamatic Ried und der FC Red Bull Salzburg bisher 85 Mal aufeinander. Bei diesen 85 Spielen war Ried 15 Mal siegreich. 22 Spiele endeten mit einem Remis, 48 Mal siegte Salzburg – bei einer Gesamttorbilanz von 158 zu 89 für die Salzburger.

