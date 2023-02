Runde 19 in der ADMIRAL Bundesliga ist an diesem Wochenende dreigeteilt, was normalerweise nur zum Saison- und Jahres-Auftakt der Fall ist. Doch zur Premieren-Partie in seiner schmuckvollen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau erhielt der LASK ein Freitagabend-Spiel. Am Samstag folgen dann zwei weitere Spiele, ehe der viertletzte Spieltag im Grunddurchgang am Sonntag mit drei Partien abgeschlossen wird. Nachfolgend die Ligaportal-Vorschau mit interessanten Facts.

Steht vor seinem 250. BL-Einsatz und wird sich auch in diesem voll reinhängen: Michael Sollbauer, hier im Duell mit LASK-Mittelstürmer Marin Ljubičić. Mit Rapid trifft der 32-jährige Innenverteidiger und gebürtige Kärntner Michael Sollbauer am Sonntag auf seinen Ex-Klub RZ Pellets WAC.

Fr, 24.02.2023, 20:30 Uhr LASK - SC Austria Lustenau Live-Ticker LASK gegen SC Austria Lustenau Fußball-Österreich blickt nach Linz auf die funkelnagelneue Raiffeisen Arena, in der Aufsteiger Austria Lustenau am Freitagabend Premierengast des LASK ist. Nach dem Auswärts-Doppel in Altach (1:0-Sieg) und Ried (1:1) dürfen die Linzer nun erstmals in 2023 in der ADMIRAL Bundesliga daheim ran...und zwar in ihrer "Heimat" auf der Gugl. Der LASK ist seit 9 BL-Spielen gegen Aufsteiger unbesiegt (4S 5U) – wie zuvor nur von 1983 bis 1985 (ebenfalls 9). Die Linzer Athletiker trafen in jedem dieser 9 BL-Spiele gegen Aufsteiger (18 Tore). Die letzte Niederlage gegen einen Aufsteiger war das 0:1 gegen den FC Wacker Innsbruck im Oktober 2018. Der SC Austria Lustenau holte 21 Punkte aus den ersten 18 Spielen – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison. Die Vorarlberger erzielten 24 Tore – ebenfalls Bestwert nach den ersten 18 BL-Spielen. SR: Harald Lechner

Sa, 25.02.2023, 17:00 Uhr FK Austria Wien - TSV Egger Glas Hartberg Live-Ticker FK Austria Wien gegen TSV Egger Glas Hartberg Der FK Austria Wien gewann die letzten 5 BL-Spiele gegen den TSV Egger Glas Hartberg. Mehr BL-Siege in Folge gegen ein Team feierten die Violetten zuletzt gegen den SV Mattersburg (6 von April 2016 bis August 2017). Die Gastgeber trafen bei all diesen 5 Siegen immer mindestens doppelt (insgesamt 15 Tore) – erstmals gegen Hartberg so oft in Folge. Die Wiener blieben in drei der letzten vier BL-Duelle gegen Hartberg ohne Gegentor und damit so häufig wie in den ersten 10 BL-Duellen gegen die Oststeirer. Im Hinspiel in Rd. 8 blieb der FAK erstmals in dieser BL-Saison ohne Gegentor und beendete die längste Gegentorserie seit BL-Gründung (nach saisonübergreifend 18 Spielen). Austria Wien holte in dieser BL-Saison 14 Punkte aus den ersten 9 Heimspielen – so viele wie zuletzt 2019/20. Mehr als die 3 Niederlagen nach 9 BL-Heimspielen gab es zuletzt 2017/18 (4). Allerdings verlor die Austria drei der letzten fünf Heimspiele – davor blieben die Wiener in den ersten 4 Heimspielen dieser BL-Saison ungeschlagen. Der TSV Egger Glas Hartberg gewann den Frühjahrs-Auftakt in Ried mit 1:0 – es war der erste Punktgewinn in der Fremde nach zuvor drei Auswärts-Niederlagen. Trotz des Sieges verloren die Oststeirer sechs der ersten neun Auswärtsspiele – erstmals so viele zu diesem Zeitpunkt einer BL-Saison und gleich viele wie in der gesamten Vorsaison. TSV-Toptorjäger Dario Tadic traf vergangene Runde gegen Sturm Graz erstmals wieder seit dem 11. Spieltag. Es war sein 48. BL-Tor für Hartberg – damit baute er den Klubrekord weiter aus. Tadic war an 60 Toren direkt beteiligt (48 Tore, 12 Assists) – er ist damit auch der All-Time-Topscorer der Oststeirer in der BL. Die ersten sechs seiner 61 BL-Tore erzielte er von 2010 bis 2011 noch für Austria Wien. SR: Sebastian Gishamer.

Sa, 25.02.2023, 17:00 Uhr SK Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker SK Sturm Graz gegen SK Austria Klagenfurt Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann alle 5 BL-Duelle gegen den SK Austria Klagenfurt – gegen kein anderes Team spielten die Steirer so oft und gewannen dabei immer. Am 12. September 2021 ging Klagenfurt auswärts beim SK Sturm mit 1:0 in Führung und verlor anschließend dennoch mit 1:2. Das war die erste BL-Niederlage der Klagenfurter nach 1:0-Führung in deren BL-Historie. Der Vizemeister holte aus den ersten 18 Spielen 39 Punkte – mehr waren es zum Vergleichszeitpunkt einer BLSaison zuletzt 2017/18 (41). Sturm verlor nur eins (gegen den LASK daheim mit 0:1) der ersten 18 BL-Spiele (11S, 6U) – so wenige wie zuvor nur 1997/98. Die Ilzer-Elf ist in der BL seit 13 Spielen unbesiegte (9S 4U) – so lange wie zuletzt 1999/00 unter Ivica Osim (auch 13). Eine längere Serie hatte Sturm zuletzt 1997/98 ebenfalls unter Osim (19 Spiele – geteilter Klubrekord). Kapitän Hierländer & Co. gewannen die letzten 5 BL-Heimspiele – eine längere Serie gelang zuletzt 2011/12. Sturm gewann sieben der ersten neun BL-Heimspiele – das gelang zuletzt 2017/18. Austria Klagenfurt erzielte in den ersten neun Auswärtsspielen dieser Saison 18 BL-Tore – um vier mehr als im Grunddurchgang 2021/22 in den Auswärtsspielen. In der gesamten Vorsaison erzielten die Kärntner 21 Auswärtstore (in 16 Spielen). SR: Alan Kijas

So, 26.02.2023, 14:30 Uhr RZ Pellets WAC - SK Rapid Wien Live-Ticker RZ Pellets WAC gegen SK Rapid Wien Der RZ Pellets WAC gewann die letzten beiden BL-Spiele gegen den SK Rapid. Drei BL-Siege in Folge gegen die Hütteldorfer gelangen dem WAC nur in den ersten drei BL-Duellen gegen die Wiener (August 2012 bis März 2013). Der SK Rapid Wien traf in den letzten 14 BL-Duellen gegen den RZ Pellets WAC immer (29 Tore) und damit erstmals so lange gegen die Lavanttaler. Der WAC hat gegen kein anderes Team in der Bundesliga eine so lange Gegentorserie wie gegen Rapid. Guido Burgstaller & Co. gewannen vier der ersten neun Auswärtsspiele und damit bereits jetzt mehr als in der regulären Saison 2021/22 (3 Siege in 16 Auswärtsspielen, exkl. Playoff). Rapid ist eines von sechs Teams dieser BL-Saison, das auswärts (14) mehr Punkte holte als zuhause (13). Den Topwert in dieser Kategorie stellt der WAC in dieser BL-Saison mit 16 Auswärtspunkten gegenüber 4 Heimpunkten auf. Die Wölfe scorten in jedem der ersten 18 Saisonspiele – erstmals zu Beginn einer BL-Saison und als einziges Team in dieser BL-Saison. Weiters erzielte der WAC 11 Tore in der Schlussviertelstunde – nur der SK Rapid Wien (12) in dieser BL-Saison mehr. Rapids Michael Sollbauer absolvierte 249 BL-Spiele, davon 220 für den WAC (11 für Rapid, 18 für Austria Kärnten). Er könnte daher am 19. Spieltag gegen seinen Ex-Klub sein 250. BL-Spiel absolvieren. SR: Manuel Schüttengruber

So, 26.02.2023, 14:30 Uhr SC Cashpoint Rheindorf Altach - WSG Tirol Live-Ticker SC Cashpoint Rheindorf Altach gegen WSG Tirol Der CASHPOINT SCR Altach ist seit 3 BL-Spielen gegen die WSG Tirol unbesiegt (2S 1U) – wie zuvor nur in den ersten 4 BL-Duellen (3S, 1U). Dazwischen blieben die Tiroler 4 BL-Spiele in Folge ungeschlagen (3S 1U). Die Wattener trafen in jedem der 5 Auswärtsspiele beim CASHPOINT SCR Altach (9 Tore). Das gelang den Tirolern bei mindestens 5 BL-Auswärtsspielen sonst nur beim FC Flyeralarm Admira (7 Tore). Die Rheindorfer absolvieren gegen die WSG Tirol ihr 400. BL-Spiel und knacken damit als 13. Klub die 400er Marke. Die WSG Tirol gewann 3 BL-Auswärtsspiele in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Weiters halten die Tiroler nun bei 5 Auswärtssiegen – nie mehr in einer gesamten BL-Saison (je 5 in 2020/21 und 2021/22). Der SCR Altach und die WSG Tirol erzielten je vier Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mindestens 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – so viele wie kein anderes Team in dieser BL-Saison. SR: Stefan Ebner

So, 26.02.2023, 17:00 Uhr FC Red Bull Salzburg - SV Guntamatic Ried Live-Ticker FC Red Bull Salzburg gegen SV Guntamatic Ried Der FC Red Bull Salzburg ist seit 10 BL-Spielen gegen die SV Guntamatic Ried unbesiegt (8S 2U) und erzielte dabei 30 Tore – im Schnitt 3 Tore pro Spiel. Die Roten Bullen verloren nur eines der vergangenen 23 BL-Duelle gegen die SV Guntamatic Ried (17S, 5U). Diese Niederlage war ein 0:1 in Ried am 13. Februar 2016. Kapitän Andreas Ulmer, der seine BL-Karriere in Ried begann, und Co. trafen in 35 der vergangenen 36 BL-Duelle gegen die Wikinger. Das einzige torlose Salzburg-Spiel in diesem Zeitraum datiert am 13. Februar 2016 (0:1 in Ried). Im BL-Heimspiel am 1. August 2021 erzielte Salzburg 7 Tore und damit als einziges BL-Team in einem Spiel gegen Ried so viele Treffer (7:1). Die Elf von Chefcoach Matthias Jaissle holte in dieser BL-Saison 45 Punkte aus den ersten 18 Spielen – nur 2018/19 (48) mehr. Der Serienmeister ist seit der 2. BL-Runde (1:2 gegen den SK Sturm) ungeschlagen (13S 3U). Weiters gewann Salzburg 14 der ersten 18 BL-Spiele. In diesem Jahrtausend holte nur Salzburg selbst mehr Siege zum Vergleichszeitpunkt – 2018/19 waren es 15 Siege nach den ersten 18 BL-Spielen unter Marco Rose. Die Gastgeber sind seit 35 BL-Heimspielen unbesiegt (29S 6U). Eine derartige Heimserie gelang in der Bundesliga zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019) und dem FC Wacker Innsbruck (39 Heimspiele von 1982 bis 1984). Die SV Guntamatic Ried erzielte 62% der Tore (8 von 13) in der 1. Hälfte – der höchste Anteil in dieser BL-Saison. Der FC Red Bull Salzburg kassierte nur 3 Gegentore in Hälfte 1 – so wenige wie kein anderes Team. SR: Alexander Harkam.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at