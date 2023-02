Ende April 2022 äußerte sich Alexander Schneider, seit Jänner 2020 Sportkoordinator beim SC Austria Lustenau, im Ligaportal-Interview im Mannschafts-Hotel der Vorarlberger im Stockinger Hof vor dem Gastspiel beim FC Blau-Weiß Linz. 10 Monate später ist der 29-jährige Deutsche wieder mit dem Ländle-Klub in Linz. Diesmal als BL-Aufsteiger und beim LASK. Als Premieren-Gast der neuen Raiffeisen Arena. Damals gab es für die Lustenauer ein 1:1. Das würde Schneider auch heute nehmen. Außerdem...was der Macher des Tabellen-8. der ADMIRAL Bundesliga wenige Stunden vor dem Match (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) meint...

"Haben es geschafft eine Euphorie zu schaffen"

Alexander Schneider (Sportkoordinator SC Austria Lustenau) über...

...Fazit aus vergangenen 10 Monaten nach letztem Ligaportal-Interview: "Fällt natürlich sehr positiv aus. Hauptsächlich erstmal durch den 1. Schritt Aufstieg. Das war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar und war fifty-fifty mit FAC und uns. Der Aufstieg war ein Riesenschritt für den Verein und die Region. Es hat ein paar Schritte beschleunigt.

Auch mit der Herbstrunde können wir sehr zufrieden sein. Wir hatten auch diese Durchhänger-Phase, die dazugehört. Da machen wir uns gar keine Illusionen, wir wissen wo wir herkommen und wo wir auch hingehören. Wir haben es trotzdem geschafft, eine Euphorie zu schaffen, um dabei ruhig weiter zu arbeiten. Ohne große Luftschlösser zu bauen. Sondern einfach diesen Weg, den wir in der 2. Liga angefangen hatten, jetzt kontinuierlich weiter zu gehen. Wir haben jetzt nichts über den Haufen geworfen nur weil wir aufgestiegen sind. Von daher können wir mit der bisherigen Saison und den letzten 10 Monaten sehr zufrieden sein."

...Stellenwert Nr. 1 in Vorarlberg: "Für die Fans hat es einen großen Stellenwert. Für uns ist es zwar nicht egal, aber deutlich zweitrangig. Wir wollen uns in der Liga behaupten und die Klasse halten, da ist es im Endeffekt egal, gegen wen wir die Punkte holen. Natürlich sind da viele Emotionen, wenn man 2 Mal das Derby gewinnt. Man sieht den Fans und der Mannschaft an, was es ihnen bedeutet und wir haben uns sehr darüber gefreut. Im Endeffekt haben sie und wir unsere Ziele. Altach hat andere Vorrausetzungen und sich in den letzten 7 Jahren einen enormen Vorsprung aufgebaut.

Den versuchen wir kleiner zu machen. Ich würde das nicht überbewerten. Es ist schön, wenn man die Derbies gewinnt. Doch wenn wir am Ende absteigen und 4 Mal das Derby gewonnen haben, dann können wir uns dafür auch nichts kaufen. Wir nehmen das gerne mit und es war schön mit diesen Derby-Erfolgen in die Winterpause zu gehen, aber wir bewerten es nicht über."

"Wir wollen nicht nur über Euphorie kommen"

...durchwachsene Wintervorbereitung, dann nach 1. Heimsieg 2023 gegen Austria Wien, ob Austria-Aufbruchstimmung: "Die Vorbereitung war ergebnistechnisch nicht gut. Aber seit ich hier bin und Markus Mader Trainer ist, lief noch keine Vorbereitung ergebnistechnisch gut. Da sind andere Faktoren wichtiger. Man muss in der Liga performen. Man probiert viel in der Vorbereitung. Von daher haben wir die Ergebnisse in keinsten Fall überbewertet. Aufbruchstimmung braucht es gar nicht, weil wir wollen nicht nur über Euphorie kommen. Wir wollen eine gute Rolle spielen.

Natürlich war dieser Sieg gegen Austria Wien, auch wenn - ehrlich gesagt - er sehr glücklich war, sehr wichtig. Nur weil man gewonnen hat, war nicht alles super. Vor allem, wenn man sich anguckt, Red Bull Salzburg, Austria Wien, LASK, Sturm Graz...wenn man aus der Pause rauskam, hätte wahrscheinlich auch keiner sagt, ja wenn die da null Punkte holen, dass das eine große Überraschung ist.

Dann tun natürlich so 3 Punkte, speziell zu Hause, sehr gut. Gerade wo wir zuhause gut sind, auswärts hapert es etwas mehr. Da tun diese 3 Punkte für das Gefühl sehr gut. Aber auch da sorge ich dafür, dass wir nicht abheben oder andere Dinge. 3 Punkte bzw. 1,5 wichtige Punkte für uns (Anm.: in Anlehnung an die Punkte-Halbierung mit den Playoffs)."

"Thema Top-6 ist für uns weit weg"

...dass SV Ried vor 1 Jahr die Hand schon am Meistergruppen-Ticket dran hatte, dann jedoch im unteren Playoff gerade noch Klassenerhalt schaffte...auch Austria schnuppert am oberen Playoff derzeit...ob Bedenken, dass Parallele passiert bei Austria: "Ried ist ja letztes Jahr in der Liga geblieben. Wenn das der gleiche Verlauf bei uns in dieser Saison ist, würde ich das sofort nehmen. Natürlich ist diese Top-6 ein Thema, welches von außen hereingetragen wird. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Wenn man die Mannschaft fragt, die wollen in die Top-6, ja ok.

Damit kann ich leben. Die wollten ja letztes Jahr auch aufsteigen. Dass sich Fußballer, vor allem junge Spieler, ambitionierte Ziele stecken, ist alles ok. Solang sie nicht komplett abgehoben sind. Wenn man den Verein fragt, und dafür spreche ich, ist dieses Thema für uns weit weg. Weil unser Ziel der Klassenerhalt ist. Wir wollen die Klasse halten und haben nicht mit Platz 6 gerechnet.

Und tun es auch immer noch nicht. Denn wenn man sieht, was wir für Gegner haben. Das ist Austria Wien, Wolfsberg und Klagenfurt, die alle um Platz 6 spielen. Die haben alle ganz andere Rahmenbedingungen und ein ganz anderes Standing in dieser Liga.

Es wäre eine Riesen-, Riesen-Überraschung, wenn wir da nur ein Wörtchen mitreden können. Von daher beschäftigen wir uns vereinsintern nicht damit und werden jetzt keine Ziele nach oben ausrufen oder nach oben schielen. Jeder Punkt, den wir holen, ist ein Punkt für den Klassenerhalt.

"Ob wir auf Dorfplatz spielen oder zur Stadion-Eröffnung sollte für Spieler irrelevant sein"

...Vorfreude, Premierengast im neuen LASK-Stadion und vor großer Kulisse zu sein: "Ich glaube die Vorfreude ist groß, weil die Jungs wollen immer in den schönsten Stadien und vor den meisten Leuten spielen. Aufgrund der Rahmenbedingungen ist es der Fall. Ich glaube es wird ein Erlebnis, aber wir kommen nicht hierhin, um Erlebnisse zu sammeln.

Im Endeffekt ist es ein Bundesligaspiel wie jedes andere. Das Stadion in Salzburg oder in Wien ist auch schön. Und als wir das 1. Mal gegen Rapid auswärts gespielt haben, war das auch ein Erlebnis (Anm.: 1:1 am 7. August). Aber da sind wir auch nicht hingefahren um zu gucken ´ja, schönes Stadion, haben wir jetzt gesehen´. Wir nehmen es als Spiel, wo wir wieder die Chance haben, zu punkten und zu zeigen was wir können.

Natürlich macht es das Ganze schwieriger, weil der LASK nochmal doppelt motiviert ist vor den eigenen Fans im ersten Spiel. Ich weiß nicht, ob uns dieses Stadion bei der Eröffnung entgegenkommt. Eher wahrscheinlich nicht. Aber wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen und müssen uns auf uns fokussieren. Ob wir auf einem Dorfplatz spielen oder zur Stadion-Eröffnung sollte für die Spieler irrelevant sein."

...Stimmung in Mannschaft und personelle Situation: "Die Stimmung ist so wie sie in der ganzen Saison ist. Wir haben eine echt coole Truppe. Auch menschlich, charakterlich in der Kabine. Das zeichnet uns die letzten 2 Jahre aus. Wir haben eine sehr junge Truppe. Alle motiviert. Es ist ein sehr gutes Miteinander. Auch mit dem Trainerteam, der Mannschaft und dem Verein. Die Stimmung ist gut.

Personell schaue ich eher auf das größere Bild. Aktuell haben wir wenig verletzte Spieler. Wir haben nur Yuliwes Bellache, der etwas Rückfall hatte nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Doch er ist wieder im Aufbautraining. Ansonsten die üblichen Weh-Wehchen...doch keinerlei größere Dinge. Mit den kurzfristigen personellen Sachen beschäftige ich mich eher weniger. Das ist Sache vom Trainerteam und der Mannschaft."

Szene aus dem Hinspiel im Reichshofstadion am 11. September, als Anderson & Austria Lustenau dem LASK (mit Robert Zulj) nach 0:1-Rückstand noch ein 1:1 abtrotzten. Fridrikas, der auch zuletzt das "Gold-Tor" beim 1:0-Heimsieg über Austria Wien erzielte, gelang damals in der 81. Min. der späte Ausgleich.

"Es war nicht so viel möglich..."

...für einige Fußball-Fans sind die Ticketpreise in der neuen Raiffeisen-Arena des LASK überteuert, auch bei der Austria haben Fans, Spielerfrauen und Funktionäre zu zahlen: "Das ist ein Thema, was jeder Verein für sich selbst beantworten muss. Natürlich war das bei uns schon ein Thema, was man gehört hat. Aber im Endeffekt will ich da keinem Verein reinreden, was er zu tun hat. So Stadien kosten auch Geld. Im Endeffekt sind es Fußballvereine, aber auch Unternehmen, die sich finanzieren müssen. Ich finde ehrlich gesagt nicht so ein Thema drin, wer welchen Teil übernommen hat.

Natürlich sollte schon Fans möglich sein, ins Stadion zu kommen. Und ob so Doppelpack-Tickets oder Abos dafür relevant sind, weiß ich nicht. Aber das liegt nicht an mir, das zu bewerten. Wir haben versucht, das Maximum rauszuholen. Es war nicht so viel möglich. Aber das ist eine Entscheidung vom LASK. Die werden wir dann auch zu treffen haben, wenn bei uns dann mal das neue Stadion kommt. Da mischen wir uns nicht in andere Vereine ein."

"Müssen in Historie schon einen Rucksack mitnehmen"

...personelle Weichenstellungen für neue Saison: "Das ist noch sehr früh. Man muss schauen, in welcher Liga ist man am Ende. Das ist ein sehr maßgebender Faktor. Dann laufen schon noch einige Verträge bei uns aus. Doch kein Stress, wir sind in guten Gesprächen mit unseren Spielern. Wir haben offene Kommunikation.

Natürlich wissen wir auch, dass Spieler zu Höherem streben. Das freut uns auch, wenn sie sich interessant gemacht haben für Höheres. Aber da haben wir überhaupt keine Panik. Wir sind mit jedem Spieler in einem vertrauensvollen Austausch. Dann werden wir die nächsten Wochen sehen was passiert."

...Thema Lizenzierung: "Gehe ich positiv von aus. Aber das ist weniger mein Thema, sondern vom restlichen Vorstand. Da merke ich wie dauerhaft dran gearbeitet wird. Es ist für Vereine wie Austria Lustenau schon herausfordernd. Das wird auch jedes Jahr herausfordernd sein. Weil wir einfach in der Historie schon einen Rucksack mitnehmen müssen.

Und auch die Stadion-Thematik generell. Es sind natürlich viele Themen, die geklärt werden müssen. Aber ich glaube, dass der Verein auf einem guten Weg ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass das kein Problem sein sollte. Ohne jetzt genauere Einblicke in diesen Prozeß zu haben, weil wir uns auf das Sportliche fokussieren und die anderen Themen von anderen Leuten im Verein geregelt werden."

Heute Auswärts gegen den @LASK_Official, der Auswärts-Sektor im neuen Linzer Stadion wird gut besucht sein! Zu sehen natürlich live bei @SkySportAustria und im Glashaus im Reichshofstadion!#ASKALU #Lustenau pic.twitter.com/FAcCcb5jOD — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) February 24, 2023

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, Ligaportal und GEPA-ADMIRAL