Der 2:0 (Pflicht-)Sieg des FC Red Bull Salzburg vs. Schlusslicht SV Guntamatic Ried in der finalen Partie der 19. Runde in der ADMIRAL Bundesliga verkam fast zur Nebensache, als nach Spielende bestätigt wurde, dass mit Nicolas Seiwald das nächste Talent vom österreichischen Serienmeister zum "großen Bruder" nach RB Leipzig und in die Deutsche Bundesliga wechselt. Das verkündete Sky Sport Austria und wurde auch vom 21-jährigen Kuchler sowie RBS-Sportdirektor Christoph Freund bestätigt.

"Ein großer nächster und sehr wichtiger Schritt"

Nicolas Seiwald im Sky-Interview: „Es ist relativ schnell gegangen. Ich werde das halbe Jahr in Salzburg alles geben. Im Sommer geht es nach Leipzig. Das ist für mich ein großer nächster Schritt und sehr wichtiger Schritt.“

Bei den Sachsen unterschreibt Nicolas Seiwald einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028 und tritt die Nachfolge des im Juli zum FC Bayern München wechselnden, ehemaligen Salzburgers Konrad Laimer antreten. Nach Sky-Informationen aktivieren die Sachsen um Sport-Geschäftsführer Max Eberl die Ausstiegsklausel des 21-jährigen Mittelfeldspielers. Leipzig überweist über 20 Millionen Euro nach Salzburg.

„Der Nicolas hat uns mittgeteilt, dass er im Sommer nach Leipzig wechselt. Er hat eine Ausstiegsklausel, deswegen ist das sein gutes Recht. Ich gratuliere ihm herzlich, es ist eine unglaubliche Karriere, die er bei uns eingschlagen hat“, sagte RBS-Sportdirektor Christoph Freund, der die Höhe der Klausel nicht bestätigen wollte, aber so viel sagte: „Es ist auch für uns ein sehr, sehr guter Transfer.“

RBS-Chefcoach Matthias Jaissle: "Es freut mich, dass er im Sommer den nächsten Schritt macht. Er hat sich das verdient, ist bei uns zum Führungsspieler gereift."