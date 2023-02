Das "Auswärts Top - Zuhause Flop" geht beim RZ Pellets WAC in die "nächste Runde", in Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga kassierten die Schützlinge von Chefcoach Robin Dutt eine Woche nach dem furiosen 3:0-Triumph beim Kärntner Duell in Klagenfurt mit dem 1:2 gegen den SK Rapid Wien bereits ihre 8. Niederlage in der Lavanttal-Arena. Das Hinspiel in Hütteldorf hatten die Wölfe noch mit 3:1 gewonnen, während es vor 3 Wochen im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen die Grün-Weißen eine 1:3-Niederlage n.V. gab. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern und von Sky-Experte Andreas Herzog.

Keeper Hendrik Bonmann und Nikolas Veratschnig gingen mit dem WAC wieder mal in der Lavanttal-Arena leer aus. Der letzte und einzige Heimsieg datiert vom 18. September beim 3:1 gegen den TSV Hartberg. Während der SK Rapid seinen bereits 5. Auswärtssieg und Bernhard Zimmermann seinen 6. Saisontreffer bejubelte. Der 21-jährige Stürmer stand diesmal in der Startelf.

"Top 6 sind schwierig - der Modus ist gefährlich, in alle Richtungen"

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Niederlagen tun immer weh. Es war eine andere Niederlage wie gegen Tirol. Heute hatten beide Mannschaften enormen Respekt in der Anfangsphase. Wir haben versucht, erstmal stabil dazustehen. Dann bekommen wir zwei mehr als unglückliche Tore. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt, aber die letzte Drangphase nach dem 2:1 hat dann gefehlt. Die Top 6 sind schwierig. Der Modus ist gefährlich in alle Richtungen und es gibt viele Wege, seine Ziele zu erreichen.“



…die 2. Halbzeit: „Es ist ein komplett anderes Spiel. Du hast nichts zu verlieren, liegst 2:0 zurück. Wir lösen im Mittelfeld einen auf und riskieren natürlich. Ob du da jetzt das 3. Tor bekommst, ist dann nicht mehr so entscheidend. Das Ziel ist, das 2:1 zu machen und nochmal ins Spiel zu kommen. Dann sieht so ein Spiel natürlich anders aus, wie wenn sich zwei Mannschaften in den ersten 25 Minuten neutralisieren.

"...deswegen ist es auch ein verdienter Sieg für Rapid"

Simon Piesinger (RZ Pellets WAC): „Wenn du 2 Tore bekommst, ist man nie zufrieden. Die Tore sind sehr unglücklich passiert. Wenn man dann zur Halbzeit 2:0 hinten liegt, ist es dann nicht einfach, dass man das noch dreht. Wir haben es probiert und uns ist auch der Anschlusstreffer gelungen, aber im Großen und Ganzen haben wir uns zu wenige Chancen erarbeitet. Deswegen ist es auch ein verdienter Sieg für Rapid.“



Hendrik Bonmann (Torhüter RZ Pellets WAC): „Letzte Woche haben wir eine gute Leistung gezeigt, die müssen wir nächste Woche auch wieder zeigen. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder 3 Punkte holen. Heute haben wir ein paar Fehler gemacht und müssen wieder daraus lernen, wie immer. Das ist echt ätzend und nervig. Vor allem zu Hause sind wir gefühlt nur am Lernen. Aber es bringt ja nichts, Mund abputzen und weitermachen.“



Thorsten Röcher (RZ Pellets WAC): „Wir haben von Anfang an kein schlechtes Spiel gemacht. Es war generell kein gutes Spiel. Es war klar, wer das erste Tor macht, hat hier einen Vorteil. Rapid hat vor der Pause das zweite Tor noch nachgelegt. Wir haben dann nochmal alles probiert und den Anschlusstreffer gemacht, aber es war zu wenig. Wir müssen analysieren, warum wir uns nach dem Gegentreffer so schwertun.

Wir wollten unbedingt in Führung gehen. Aktuell haben wir in Rückstand nicht unbedingt das nötige Selbstvertrauen. Nach dem 2:0 haben wir alles probiert und können uns da nichts vorwerfen. Aber im Endeffekt haben wir wieder eine Heimniederlage kassiert. Das war wohl die letzte Chance, den Strich nochmal zu attackieren und das ist uns nicht geglückt.“

"...ansonsten wird mich weder der WAC noch anderer Verein haben wollen"

Dominik Baumgartner (RZ Pellets WAC) über...

…seine Verletzung: „Es sieht gut aus, wir sind voll im Plan. Ich fahre nächste Woche nach Tirol und setze meine Reha fort. Ich kann hoffentlich Ende der Woche wieder mit dem Laufen beginnen, in 2-3 Wochen kann ich dann hoffentlich wieder auf dem Platz stehen.“



…seinen im Sommer auslaufenden Vertrag: „Darüber mache ich mir aktuell keine Gedanken. Die Verletzung war nicht im Plan drinnen, dadurch hat sich jetzt alles verzögert. Meine Gedanken sind gerade nicht bei Vertragsgeschichten, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder fit werde. Ansonsten wird mich weder der WAC noch ein anderer Verein haben wollen.“





"Haben es verabsäumt, den Sack zuzumachen"

Zoran Barišić (Trainer SK Rapid Wien) über...

…Winter-Neuzugang Denso Kasius (vor dem Spiel): „Es war wichtig, dass er sich gut integriert und dass er sich an die Intensität im Training adaptiert. Er hat es sehr schwer gehabt, weil er erst spät zu uns gekommen ist und hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich einzugewöhnen. Er ist ein Spieler, der über sehr viel Laufvermögen verfügt und offensiv orientiert ist. Er passt zu unserem Spielstil.“



…das Spiel: „Wir haben viele Dinge sehr gut gemacht, haben es aber verabsäumt, den Sack zuzumachen. Die Chancen wären da gewesen. So war es spannend bis zum Schluss. Es war eine sehr gute Teamleistung in einem sehr wichtigen Spiel für uns mit einem verdienten Sieg.“

"Sein Tod war ein harter Schlag für mich"

Denso Kasius (SK Rapid Wien) über...

...das SK Rapid-System: „Ich bin sehr glücklich mit dem System. Hier kann ich meine Stärken auf den Platz bringen. Ich mag es, dass wir kontinuierlich attackieren und ich den Freiraum bekomme, offensiv zu spielen.“

…seinen verstorbenen Ex-Trainer Sinisa Mihajlovic: „Unter ihm machte ich meine ersten Spiele und er gab mir Vertrauen. Dann wurde er leider sehr krank und starb später. Sein Tod war ein harter Schlag für mich und das Team. Er war sehr wichtig für mich.“



…seine Zukunft: „Es gibt eine Chance, dass ich auch im Sommer bleibe. Aber es wird schwierig, über die Saison hinaus verliehen zu werden. Sie müssten mich wahrscheinlich kaufen. Ich bin jedenfalls sehr glücklich hier, aber wir müssen abwarten.“



…Marko Arnautovic: „Er hat immer gesagt, es fühlt sich an, als wäre ich sein jüngerer Bruder. Deshalb wollte er mir helfen und das hat er auch. Ich habe viel Kontakt zu ihm, weil er ja auch holländisch spricht. Er hat sich um mich gekümmert und mir auch sehr viel beigebracht.“

"Wir haben eine Stabilität in unser Spiel bekommen"

Patrick Greil (SK Rapid Wien) über...

…seinen Oberschenkel: „Alles gut. Er hat nur ein bisschen zu gemacht, aber der Muskel ist in Ordnung und es ist nichts Gröberes.“



…das Spiel: „Wir müssen das Spiel früher zumachen. Wir hatten die Möglichkeiten dafür, können die ein oder andere Situation besser fertig spielen und das 3:1 machen. Dann wird es am Schluss auch nicht mehr so spannend. Es war ein sehr wichtiges Spiel für uns mit Blick auf das obere Play Off.

Wir haben eine Stabilität in unser Spiel bekommen, sind defensiv stabil und auch nach vorne immer wieder gefährlich. Darauf können wir aufbauen und schauen, dass wir über 90 Minuten gesehen noch dominanter werden. Ich bin froh, dass wir stabiler sind und den Schwung, den wir aktuell haben, in Siege ummünzen können.“

"Wir hätten es uns hinten raus einfacher machen können"

Michael Sollbauer (SK Rapid Wien) nach seinem 250. BL-Spiel und gegen seine Ex-Klub: „Es war sehr schwer hier zu spielen. Die Bedingungen haben es für beide Mannschaften auch nicht leichter gemacht. Wir haben tendenziell versucht, ein bisschen mehr mit dem Ball zu machen, aber es waren schwierige Bedingungen mit dem Wind und der Kälte.

Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Wir hätten es uns hinten raus einfacher machen können, wenn wir die ein oder andere Torchance genutzt hätten. Aber wir sind froh, es ist ein schwieriges Spiel hier und wir nehmen die 3 Punkte gerne mit nach Wien.“



Bernhard Zimmermann (Spieler SK Rapid Wien): „Wir haben uns in der Pause vorgenommen, dass wir aggressiver rauskommen. Das hat nicht geklappt. Aber schlussendlich haben wir die 3 Punkte mitgenommen und fahren mit einem guten Gefühl nach Hause.“

"Rapid ist durch und das verdient"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…Denso Kasius: „Er gefällt mir sehr gut. Er ist extrem stark nach vorne. Laufstark, dynamisch, kreiert viele Chancen und kommt selber oft zum Abschluss. Er ist ein Top-Transfer. Er kreiert jetzt schon entscheidende Momente. Es zeigt, dass er viel Selbstvertrauen hat und weiß, wo er seine Stärken hat. Im Defensivverhalten kann ich ihn noch nicht beurteilen, da werden wir noch sehen wie er sich gegen stärkere Gegner behauptet. Er ist für Rapid aber ein absolut belebendes Element.“



…den VAR zur Halbzeit: „Hier sieht man, wie knapp es zugeht und wie schwer es für den Schiedsrichter und die Assistenten ist. Es waren Millimeterentscheidungen.“

…Dominik Baumgartner: „Er kann natürlich nicht sagen, dass er unbedingt bleiben will, weil er sich sonst andere Optionen verbaut. Sagt er, er will unbedingt weg, hat er intern einen Streit. Da muss man zwischen den Zeilen lesen. Wenn du verletzt bist, ist das primäre Ziel, dass du wieder fit wirst. Ich glaube ihm aber nicht, dass er sich keine Gedanken macht, wo er im Sommer spielt.“



…den SK Rapid-Sieg: „Rapid ist durch und das verdient. Sie waren die bessere Mannschaft. Es war von beiden Seiten kein berauschendes Spiel. Sie haben das Mindestziel erreicht und können jetzt glücklich sein. Es ist aber noch einiges an Stückwerk. Wenn man die erste Erleichterung sieht, sieht man die Ansprüche. Die sind noch nicht bei LASK oder Sturm, wo sie eigentlich sein sollten.“



…Guido Burgstaller: „Man sieht, dass er sich die Situationen erarbeitet. Er war fast ein bisschen hektisch, schießt zum Beispiel mit dem Spitz 30 Meter daneben. Es waren untypische Situationen für ihn. Er hätte es sich, der Mannschaft und dem Trainer leichter machen können, aber vielleicht hat er es sich für die nächsten Wochen aufgehoben.“



…den WAC: „Es ist eine junge Mannschaft. Man hat am Anfang der Saison von einem Umbruch gesprochen. Aber wenn du die Heimspiele nicht gewinnst, kannst du nicht weiter nach vorne kommen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Josef Parak