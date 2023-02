Es sind die Wochen der Wahrheit, wenn es in der ADMIRAL Bundesliga im Grunddurchgang auf die Zielgerade zugeht. Die dreigeteilte 19. Runde mit dem Freitag-Match des LASK vs. SC Austria Lustenau aus Anlaß der Stadion-Premiere, dazu 2 Samstag-Spiele und abschließend drei am Sonntag, hatte es in sich. Viele strittige Szenen! Es geht um die Plätze, die in der Meistergruppe an die ersten 3 Teams FC Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz und LASK vergeben sind. Der Vierte SK Rapid hat sich mit dem zweiten Dreier in Folge und 30 Zählern bereits 6 Punkte Vorsprung auf den Siebten Austria Klagenfurt verschafft. Wobei die Kärntner (24 Punkte) allerdings mit dem 2:1-Coup in Graz ein starkes Lebenszeichen setzten und weiter im Rennen um die Top-6 mitmischen. Und Markus Pink seine "Ladehemmung" beendet hat - siehe auch Torschützenliste & "hausbauführer.at" Team der Runde sowie die Nachlese mit Fakten & Infos.

Zwar nicht gerade mit "Pauken & Trompeten", doch zumindest mit klassischen Klängen von Geigerin Ulrike Marianne Müllner wurde die neue Raiffeisen Arena in Linz mit der ADMIRAL Bundesliga-Premierenpartie des LASK gegen Austria Lustenau eröffnet. Die "erste Geige" im Match gegen die taktisch disziplinierten Vorarlberger spielten die Linzer an diesem regnerischen, nasskalten Freitagabend nicht gerade. Doch am Ende steht ein 1:0 und damit der 5. Heimsieg und der Fixplatz im Meistergruppen-Playoff.

Didi Kühbauer machte den Anfang - Marin Ljubičić das Happy-End

LASK – SC Austria Lustenau 1:0 (0:0)

Zwei späte Tore binnen einer Woche bringen dem "Last-Minute-LASK" 4 Punkte. Erst das späte Ausgleichstor von 10-Tore-Akteur Keito Nakamura im OÖ-Duell in Ried (1:1, diesmal Marin Ljubičić, der damit ebenfalls 10 Treffer auf seinem BL-Konto hat wie der Japaner, in der Nachspielzeit per Elfmeter in "Panenka-Manier". Der Kroate, der morgen 21 Jahre jung wird, traf erstmals als Joker und erzielte sein 2. Heimtor. Das erste in Rd. 1 noch in Pasching gegen Austria Klagenfurt (3:1).

Apropos Keito Nakamura...der Außenstürmer gab mit 4 Torschüssen die meisten in diesem Match der Premiere der neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl ab. Das 1. Tor in der neuen "Arena-Ära" blieb also Marin Ljubičić vorbehalten. Die erste gelbe Karte übrigens keinem Spieler, sondern Chefcoach Dietmar Kühbauer. Die zweite folgte sogleich etwas später für seinen Co Manfred Nastl, der sich "solidarisch" zu erklären schien.

Die meisten klärenden Aktionen der Partie hatte Austria-Außenverteidiger Anderson mit einem halben Dutzend.

Der LASK blieb in jedem der ersten sieben BL-Heimspiele gegen den SC Austria Lustenau ohne Gegentor – das gelang keinem anderen Team gegen einen Gegner. Die Linzer trafen in der 94. Minute, so spät scorten die Athletiker in der BL zuletzt am 23. November 2019 – damals Samuel Tetteh gegen die WSG Tirol.

Die Schwarz-Weißen festigten Rang 3 und bleiben im 4. BL-Spiel in Folge unbesiegt, kamen dabei allerdings nie über 1 Treffer hinaus (1:1 vs. SK Sturm Graz in Pasching am 13.11., dann 1:0 in Altach, 1:1 in Ried und jetzt 1:0 daheim vs. Austria Lustenau). Die Vorarlberger kassierten in 2023 zwei Auswärtsniederlagen, 0:4 bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und 0:1 beim Dritten LASK, dazwischen lag der 1:0-Heimsieg über den Tabellen-6. FK Austria Wien. Als nächsten Gegner empfangen die Schützlinge von Chefcoach Markus Mader den Zweiten SK Sturm Graz.

Das Führungstor von Haris Tabakovic ist nach einer Willensleistung über die Assistgeber Dovedan & Polster vollbracht. Der 28-jährige Schweizer und letztjährige Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga hat einen wahren (Tor-) Lauf. Im August standen beim Ex-Lustenauer zwei Tore zu Buche...dann ging der wuchtige Mittelstürmer monatelang leer aus, um jetzt im Februar in beiden Heimspiel für die Violetten aus Wien jeweils doppelt zu scoren.

"Torpackovic" blüht im Frühjahr bei Veilchen auf - 2. Doppelpack

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Tabakovic (31.), 2:0 Tabakovic (57.), 3:0 M. Fischer (62.)

Haris Tabakovic blüht im Frühjahr bei den Veilchen auf, mutiert mittlerweile zum Unterschiedsspieler und war an fünf der sechs BL-Tore des FK Austria Wien im Kalenderjahr 2023 direkt beteiligt (4 Tore, 1 Assist). Der Schweizer verwandelte erstmals einen BL-Elfmeter und erzielte bisher 6 BL-Tore – vier davon 2023 unter FAK-Neocoach Michael Wimmer und in Heimspielen. Als erster Spieler des FK Austria Wien seit Olarenwaju Kayode 2017 erzielte "Torpackovic" in zwei aufeinanderfolgenden BL-Heimspielen je einen Doppelpack.

Manfred Fischer erzielte sein 5. BL-Tor gegen den TSV Egger Glas Hartberg – sein persönlicher Höchstwert. Manuel Polster lieferte seinen 2. BL-Assist ab – beide in Heimspielen. Der FK Austria Wien gewann beide BL-Spiele mit Polster-Assist.

Bei Hartberg-Rückkehrer Donis Avdijaj waren 5 Dribblings erfolgreich – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

"Schulterschluss". Es gibt solche Tage...! Jon Gorenc Stankovič und Sturm Graz hängten sich zwar mächtig rein, auch schon mal auf unorthodoxe Weise, doch die Klagenfurter bewiesen Rückgrat, drehten die Partie und brachten den 2:1-Vorsprung mit Glück (4 Aluminium-Treffer der Grazer) und Geschick nach Hause an den Wörthersee.

Wechselkönig Wernitznig - Affengruber traf binnen 3 Min. vorne + hinten

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Affengruber (11.), 1:1 Eigentor Affengruber (13.), 1:2 Pink (54.)

David Affengruber erzielte sein 2. BL-Tor in dieser Saison, beide im Februar, beide zur 1:0-Führung (was gegen Rapid den Sieg bedeutete last Minute) – eines mehr als in seinen ersten zwei Saisonen zusammen. Alle BL-Tore erzielte er per Kopf nach Standardsituationen. Weiters traf der 21-jährige Abwehrspieler zum 2. Mal in der BL ins eigene Netz – zuvor im April 2021. Als dritter Spieler von Sturm Graz erzielte der Scheibbser in einem BL-Spiel ein Tor und ein Eigentor – nach Heinz Thonhofer und Peter Zulj.

Manprit Sarkaria lieferte seinen 2. BL-Assist in 2023 ab (gleich viele wie im Herbst) – beide für David Affengruber. Markus Pink erzielte sein 13. Tor in dieser BL-Saison und stellte eine neuen persönlichen Bestwert auf (zuvor 12 Tore in der Vorsaison).

Christopher Wernitznig wurde zum 112. Mal in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga eingewechselt – häufiger als jeder andere Spieler im 21. Jahrhundert (Roman Kienast 111-mal).

Während bei der Elf um den ehemaligen Postler Peter Pacult gilt "aufgegeben wird ein Brief"...bisher in drei Pflichtpartien (ÖFB-Cup und BL) in 2023 erfolglos meldeten sich die Kärntner Violetten eindrucksvoll zurück und setzten ein klares Lebenszeichen, um vlt. auch diesmal wieder den Sprung ins Meistergruppen-Playoff wie im Vorjahr zu schaffen. Die nächsten Gegner mit dem Heimspiel-Doppel vs. SCR Altach & TSV Hartberg sowie die finale Auswärtspartie in Lustenau sind keine unüberwindbaren Hindernisse. Zumal ein Sieg beim Vizemeister eh auch Rückenwind gibt und Mut macht.

Erzielte wieder einen sehenswerten Treffer, der allerdings nur zum 1:2-Anschlusstreffer für den WAC reichte: "Torschütze vom Dienst" Tai Baribo (li.), hier gegen seinen "Schattenmann" Leopold Querfeld, dessen Vertrag beim SK Rapid erst unter der Woche verlängert wurde.

Tai Baribo einziger BL-Spieler, der in allen BL-Partien 2023 scorte

RZ Pellets WAC – SK Rapid Wien 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 Greil (24.), 0:2 Zimmermann (43.), 1:2 Baribo (53.)

Rapid-Sommerneuzgang Patrick Greil erzielte sein 5. BL-Tor, sein erstes für den SK Rapid Wien. Der ehemaliger Austria Klagenfurter traf immer in Kärnten, nun erstmals in einem Auswärtsspiel (4 Heimtore für Klagenfurt) und ausgerechnet gegen einen Kärntner Klub mit dem WAC.

Bernhard Zimmermann erzielte sein 6. Tor in dieser BL-Saison der ADMIRAL Bundesliga – eines mehr als vergangene Saison. Erstmals traf der 21-jährige Korneuburger in dieser BL-Saison als Startelf-Spieler, vergangene Saison traf der Stürmer nur als Spieler in der Startelf.

Der Ex-Rieder Ante Bajic lieferte seinen 6. BL-Assist (für SV Ried & SK Rapid) ab – für sechs verschieden Spieler (Grüll, Kerhe, Pomer, Nene, Burgstaller und Zimmermann) und gegen sechs verschiedene Klubs (SK Rapid Wien, FK Austria Wien, FC Red Bull Salzburg, WSG Tirol, SC Austria Lustenau und RZ Pellets WAC).

WAC-Toptorjäger Tai Baribo erzielte sein 11. BL-Tor – gleich viele wie in der Vorsaison. Der Israeli traf in allen drei BL-Spielen 2023 – als einziger Spieler der Liga.

Thorsten Röcher lieferte seinen 6. BL-Assist in dieser Saison ab – so viele waren es für ihn zuvor nur 2017/18 beim SK Puntigamer Sturm Graz (9). Drei seiner sechs Saison-Assists lieferte er für Tai Baribo ab.

Die "Null steht" bei SCRA vs. WSG in dieser Saison

CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol (0:0)

Wie im Hinspiel schon wieder eine Nullnummer im West-Duell. Die WSG spielte erstmals gegen einen Gegner in einer BL-Saison zweimal 0-0, bei Altach gab es das zuvor nur 2017/18 gegen den SK Puntigamer Sturm Graz.

WSG-Abwehrspieler Felix Bacher hatte mit 98 Ballaktionen die meisten in diesem Match.

Der Altacher David Herold bereitete 3 Schüsse direkt vor – Höchstwert in diesem BL-Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

SCRA-Sturmtank Atdhe Nuhiu gewann, beim 2 Meter-Mann nicht verwunderlich, acht Luft-Zweikämpfe - keiner mehr in dieser Partie. Sein Mannschaftskollege aus Deutschland - Mike-Steven Bähre - spielte 17 Pässe im Angriffsdrittel – Höchstwert in diesem BL-Spiel

"Salzburg-Sandwich": Der SV Rieder Michael Martin inmitten von Benjamin Šeško und Nicolas Seiwald (re.), der kommenden Sommer in der Deutschen Bundesliga bei RB Leipzig spielen wird.

"Ballermann" Mikic ohne "Zielwasser"

FC Red Bull Salzburg – SV Guntamatic Ried 2:0)

Nicolás Capaldo erzielte sein 4. BL-Tor in dieser Saison – eines mehr als in der Vorsaison. Der 24-jährige, argentinische Außenbahn-Akteur traf erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Einsätzen bzw. Heimspielen (Anm.: beim 3:1-Auswärtssieg bei der WSG Tirol war er nicht im Kader)

Noah Okafor lieferte seinen gesamt 14. BL-Assist ab, seinen ersten seit der 1. Runde. Der FC Red Bull Salzburg ist in BL-Spielen mit Okafor-Assist ungeschlagen und gewann 12 der 13 Spiele.

Der Langzeitverletzte Sékou Koïta erzielte sein 2. BL-Tor in dieser Saison. Seine letzten 5 BL-Tore erzielte er nach der Halbzeitpause, drei davon als Joker. Der - wie Nicolas Seiwald - ab kommenden Sommer künftige RB Leipziger Benjamin Šeško war erstmals in der ADMIRAL Bundesliga in jedem seiner letzten 3 Spiele an mindestens einem Treffer direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist).

Der Rieder Leo Mikic gab mit einem halben Dutzend an Torschüssen die meisten in dieser Partie ab, doch blieb ohne Torerfolg. Die Torabschlüsse ja eh in dieser Saison das Manko beim Tabellenletzten.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, Josef Parak, RiPu, FC Red Bull Salzburg via Getty