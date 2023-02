Nach der Fehlentscheidung von Schiedsrichter Harald Lechner und des VAR am vergangenen Freitag bei der Premiere der neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl in der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem LASK vs. SC Austria Lustenau, wodurch die Linzer in der Nachspielzeit noch 1:0 gewannen und den Vorarlbergern ein verdienter Punktgewinn genommen wurde, meldet sich nun der Vorstand des Aufsteigers aus dem Ländle mit einer offiziellen Stellungnahme. Plus Anregung in punkto VAR-Verbesserungen!

"Protest gegen Ergebnis wäre aussichtslos"

Wortlaut der Stellungnahme des Vorstands des SC Austria Lustenau:

"Nach der Elfmeterentscheidung in der Nachspielzeit beim Spiel LASK gegen Austria Lustenau ist uns bewusst, dass ein Protest gegen das Ergebnis aussichtslos wäre. Aus unserer Sicht hat sich aber in den letzten Wochen gezeigt, dass es beim VAR in Österreich deutlichen Optimierungsbedarf gibt.

Aufgrund der derzeit nicht zufriedenstellenden Situation schlagen wir vor, dass ein runder Tisch durchgeführt werden soll, in dem Vertreter der Bundesligaklubs und der Schiedsrichter die aktuelle Situation analysieren und mögliche Verbesserungen im Sinne aller Beteiligten erarbeiten.

Das Ziel dieser Initiative ist:

1. Mehr Klarheit rund um den Einsatz des OFR zu schaffen.

2. Das Bewertungssystem für die Leistungen der Schiedsrichter zu verbessern.

3. Und eine transparentere Darstellung der VAR-Entscheidungen für die Öffentlichkeit zu schaffen.

Der VAR wurde von der österreichischen Bundesliga mit dem Ziel eingeführt, für mehr Gerechtigkeit und Transparenz bei Entscheidungen zu sorgen. Aktuell führt das System aber Woche für Woche zu Diskussionen über umstrittene Entscheidungen, welche das Vertrauen in das System des VAR untergraben.

Vor diesem Hintergrund sehen wir eine offene Aussprache zum Thema VAR als Möglichkeit zur Optimierung der Abläufe und zur Verbesserung der öffentlichen Akzeptanz des Systems."

Bernd Bösch, für den Vorstand des SC Austria Lustenau

Das Konzept des #VAR darf hinterfragt hinterfragt werden. Anstatt knifflige Situationen aufzulösen, gibt es noch mehr Fehlentscheidungen der Unparteiischen. Dass die durch die Technik vermieden werden können, wurde als Lüge entlarvt. Unser Fazit: https://t.co/5avk5PljUT #ASKALU pic.twitter.com/b9yHh52GKr — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) February 26, 2023

