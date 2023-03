Seinen steten Spieltag-Expertentipp hat Gerald Baumgartner zwar für Runde 20 in der ADMIRAL Bundesliga bereits abgegeben - siehe hier - doch da der 58-jährige Fußball-Pro Lizenz-Inhaber und erfahrene Bundesliga-Trainer ja u.a. auch bei der SV Guntamatic Ried und FK Austria Wien als Chefcoach tätig war und beide Klubs am Samstag (17 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) in der josko Arena aufeinandertreffen, kommt vom Salzburger hier noch eine "Zugabe" bzw. Ergänzung. Mit einem Statement zum bereits 18. Trainer seit 2014 bei den Innviertlern.

War sowohl bei Austria Wien als auch der SV Guntamatic Ried Cheftrainer: Gerald Baumgartner. Vom 10. Juni 2014 bis 22. März 2015 bei den Wiener Violetten und vom 1. Jänner 2019 bis 15. Dezember 2020 bei den Innviertlern, mit denen der 58-jährige Salzburger ADMIRAL 2. Liga-Meister wurde und sie im Sommer 2020 in die ADMIRAL Bundesliga zurückführte. Kaum ein Trainer war in den letzten 10 Jahren länger bei den Riedern wie Baumgartner, der 2013 sensationell mit dem damaligen Drittligisten FC Pasching den Uniqa-ÖFB-Cup gewann.

1. Amtshandlung von SV Ried-Neo-Chefcoach Senft "weise Entscheidung"

Gerald Baumgartner meint:

"Wieder einmal ein neuer Trainer bei der SV Ried. Seit 2014 der bereits 18. Trainerwechsel der Oberösterreicher. Dass man mit Christian Heinle in wieder einmal ‚eine neue Ära‘ gehen wollte, ist wieder einmal Geschichte bei den Innviertlern. Ein junger Trainer, Maximilian Senft, Coach der Jungen Wikinger, soll es nun richten. Seine erste Amtshandlung, eine weise Entscheidung, er nahm ein SV Ried-Urgestein, den erfahrenen Gerhard Schweitzer, mit ins Trainerteam.

Dennoch startet die SV Ried mit gehörigem Druck in das wichtige Heimspiel gegen den FK Austria Wien. 1 Punkt aus den letzten 4 Meisterschaftsspielen (1:1 im OÖ-Derby gegen den LASK) war nicht viel. Im eigenen Stadion hat man jedoch die Hoffnung auf Punkte. In der Heimtabelle rangieren die Rieder auf Platz 8.

Durch Trainerwechsel liegt für Austria beim Gegner "vieles im Ungewissen"

Wie gesagt, im eigenen Stadion mit den tollen Fans im Rücken haben sich die Oberösterreicher schon das eine oder andere mal aus einer Krise gekämpft! Bringen sie Tugenden wie defensive Stabilität, Zweikampfstärke, schnelles Umschaltspiel und ihre Stärke bei Standards auf den Platz kann auch ein Sieg gegen die Wiener raus schauen.

Die Wiener Austria mit 2 Siegen aus den letzten 3 Partien und einem Torverhältnis von 6:2 kommt mit breiter Brust ins Innviertel. Goalgetter Haris Tabakovic trifft im Frühjahr wieder nach belieben. Er hat seine ‘alte Form’ wieder gefunden. Auf ihn ist besonderes Augenmerk zu richten. Bei der Spielvorbereitung auf den Gegner SV Ried kann mit dem Trainerwechsel bei den Innviertler natürlich vieles im Ungewissen liegen. Auf alle Fälle werden sich die Rieder Spieler besonders ins Zeug legen.

Mein Tipp: 1:2"

Chris Früchtl meldet sich aus der Generali-Arena bei euch 🤗💜#faklive #FAK pic.twitter.com/5EDt0CMzND — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 1, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/FotoMedia