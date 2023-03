Mit dem 2:1-Auswärtscoup beim seit Ende August in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegten Vizemeister SK Sturm Graz sorgte Austria Klagenfurt am vergangenen Samstag für eine faustdicke Überraschung. Neben einer geschlossenen, disziplinierten Mannschaftsleistung im Team von Chefcoach Peter Pacult machen hernach zwei Akteure zusätzlich von sich reden. Zum einen Außenspieler und "Assistgeber vom Dienst" Simon Straudi, zum anderen Nicolas Wimmer. Der 26-jährige Innenverteidiger setzte eine statistische Benchmark!

Assist-Doppelpack sorgte in Graz für Wende bei Kärntner Violetten

Keine Frage, Simon Straudi (Foto) steht bei der SK Austria Klagenfurt hoch im Kurs. Trainer Peter Pacult schätzt ihn für seine Vielseitigkeit, seine Zuverlässigkeit und auch die Mitspieler wissen, dass die „Allzweckwaffe“ der Violetten immer alles gibt und sich für das Team aufopfert. Tugenden, mit denen man es selten ins Rampenlicht bringt. Doch nach dem Erfolg bei Sturm Graz (2:1) rückte der 24-Jährige in den Fokus – denn Straudi hatte bei beiden Treffern die Vorarbeit geliefert und wurde auch für das Ligaportal "hausbauführer.team der Runde 19" nominiert.

In der 13. Minute, nur 120 Sekunden nach dem Rückstand durch den Scheibbser David Affengruber, profitierte der Italiener von einem Geistesblitz seines Kollegen Vesel Demaku. Der Leihspieler von Sturm Graz (ob die "Blackies" wohl dachten, dass er noch bei ihnen spielt...) führte einen Freistoß im Halbfeld schnell aus, während die Gastgeber im "kollektiven Abwehr-Tiefschlaf" waren, und schickte Straudi auf dem rechten Flügel. Die Nr. 17 der Klagenfurter fand viel Rasen über die rechte Seite vor und brachte die Kugel flach in die Mitte, Nicolas Wimmer zwang Sturm-Verteidiger David Affengruber zu einer Abwehraktion, die nach hinten losging. In der 54. Minute setzte Straudi dann Kapitän Markus Pink in Szene, der den Siegtreffer und zugleich sein 13. Saisontor erzielte.

„Ein Dreier, den uns keiner zugetraut hatte"

„Die vergangenen Wochen waren schwer, vor allem die Tage nach der Niederlage im Derby gegen den WAC. Dann diese Reaktion zu zeigen, einen Dreier einzufahren, den uns keiner zugetraut hatte, das tut schon richtig gut. Ich bin natürlich happy, dazu beigetragen zu haben“, sagte Straudi, der im 9. Einsatz für die Violetten in der ADMIRAL Bundesliga seine ersten beiden Scorerpunkte anschrieb.

Nach dem Abpfiff der Partie in Graz war in der Kabine neben der Freude auch große Erleichterung zu spüren gewesen, verriet der Italiener, dem klar ist, warum die Negativserie von 5 Spielen ohne Sieg beendet wurde: „Wir haben die Zweikämpfe angenommen, alle zusammen gefightet, hatten aber auch das nötige Glück auf unserer Seite. Das ist uns durchaus bewusst. Aber es ist ein gutes Gefühl, dafür belohnt worden zu sein, dass wir als Einheit aufgetreten sind und jeder Einzelne sehr viel investiert hat.“

Am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) steht die 20. Runde am Programm, im drittletzten Spiel des Grunddurchgangs ist der SCR Altach in der 28 BLACK Arena zu Gast. „Wir nehmen uns vor, mit der kämpferischen Einstellung wie in Graz in das Spiel zu gehen, aber neben diesen Grundtugenden auch wieder besser und mutiger Fußball zu spielen. Wenn uns das gelingt, dann wird es positiv ausgehen“, versicherte Straudi, der die Erwartungshaltung der Austria-Verantwortlichen erhöht hat.

Imhof: „Freue mich riesig, dass er einer der Matchwinner war"

„Ich freue mich riesig für den Burschen, dass er bei Sturm einer der Matchwinner war. Simon ist ein Spieler, den man einfach gern in seinen Reihen hat: Er ist extrem fleißig, dynamisch, technisch gut und hat ein großes Herz. Auf dem Platz und auch daneben. Was ihm bisher gefehlt hat, ist die Effizienz. Aber vielleicht ist der Knopf jetzt aufgegangen. An den beiden Assists muss er sich künftig messen lassen“, sagt Geschäftsführer Matthias Imhof.

Nicolas Wimmer obenauf und mit außergewöhnlichem Saisonrekord

"Fels in der Brandung" oder: der Klagenfurter "Koloss"

Während ein anderer Akteur der Klagenfurter ja schon wiederholt für positive Nachrichten sorgte: Nicolas Wimmer! Die Daten-Experten des internationalen Fußball-Portals „Wyscout“ trauten ihren Augen kaum, als sie das Match zwischen Sturm Graz und Austria Klagenfurt (1:2) analysierten. Denn in der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga hatte Nicolas Wimmer einen außergewöhnlichen Saisonrekord aufgestellt. In der Rubrik „Interceptions“ kam er auf einen Wert von 23 abgefangenen Angriffen – oder anders ausgedrückt: Der Abwehr-Mann der Violetten ließ den Vizemeister verzweifeln.

Der Begriff „Interception“ kommt aus dem American Football und beschreibt das Abfangen des Balles aus der Luft. Gelingt dies einem Verteidiger, dann wechselt das Angriffsrecht auf seine Mannschaft. Auf den Fußball übersetzt heißt das, dass der Spielaufbau unterbrochen und der Gegner einen neuen Anlauf nehmen muss oder im Idealfall ein Konter eingeleitet werden kann.

Die Statistiker bemerkten, dass Wimmer die bisherige Bestmarke an „Interceptions“ für die laufende Serie 2022/23 in Österreichs höchster Spielklasse pulverisiert hatte. In der Regel weißt der jeweilige Spitzenreiter in diesem Ranking einen Wert von 12 bis 15 geklärten Situationen auf. In der 19. Runde kam Roman Kerschbaum (Rapid Wien) auf 12 „Interceptions“, den 3. Platz teilten sich Wimmers Nebenmann Thorsten Mahrer und Jon Gorenc Stankovic (Sturm, beide 11).

Pacult: „Haben in Defensive wieder stabiler gestanden"

„Wir haben in der Defensive insgesamt wieder stabiler und kompakter gestanden als in den Spielen zuvor, der Grazer Offensive kaum Räume angeboten und auch weniger Fehler gemacht. Hinzu kommt, dass wir in einigen Situationen das nötige Quäntchen Glück hatten“, sagt Trainer Peter Pacult, der Wimmer gemeinsam mit Mahrer und Kosmas Gkezos in der Dreierreihe aufgeboten hatte.

Nach dem überraschenden Erfolg beim Tabellenzweiten SK Sturm, der zuvor in 13 Partien in Serie ohne Niederlage geblieben war und 5 Heimspiele hintereinander gewonnen hatte, mischt die Austria Klagenfurt auch 3 Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs weiter im Rennen um die Tickets für das obere Playoff mit. Der Rückstand auf den Tabellensechsten Austria Wien beträgt zwei Punkte, der Fünfte WSG Tirol ist 4 Zähler voraus.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt und GEPA-ADMIRAL