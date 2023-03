Die zweite, durchaus auch wegen 4 Aluminium-Treffer unglückliche, 2. Saisonniederlage in der ADMIRAL Bundesliga des SK Sturm Graz daheim gegen Austria Klagenfurt (1:2) wird das Team von Erfolgscoach Christian Ilzer sicher nicht "aus der Bahn werfen". Natürlich will der Tabellenzweite und erste Verfolger von Liga-Leader FC Red Bull Salzburg in Rd. 20 bei Aufsteiger Austria Lustenau im Ländle wieder in die Erfolgsspur zurück - Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Auch um an den Roten Bullen dran zu bleiben. Gewarnt sind die Steirer! Der 2:0-Hinspielsieg war erst in der Schlussphase fix (Prass, 24. Min. und Fuseini, 83. Min.).

Engagiert und stets elektrisiert in der Coaching-Zone: Christian Ilzer.

"Auf einmal sorgt Niederlage wie gegen Klagenfurt für Bestürzung und Aufregung"

Cheftrainer Christian Ilzer meint im Vorfeld der Partie im Reichshofstadion: "Wir sind mittlerweile auf einem so hohen Niveau angekommen, dass auf einmal eine Niederlage wie gegen Klagenfurt für Bestürzung und Aufregung sorgt. Das soll meiner Mannschaft und dem SK Sturm als Verein auch zeigen, was wir uns mittlerweile erarbeitet haben und wie wir auch wahrgenommen werden.

Die Niederlage gegen Klagenfurt ging ausschließlich auf unsere Kappe und war deswegen auch schnell aufgearbeitet – wir haben alle schnell verstanden, was uns an diesem Tag energetisch und inhaltlich gefehlt hat. In dieser Trainingswoche galt es, Konzentration, Fokus und Stimmung auf das bevorstehende Match gegen Austria Lustenau zu richten, denn wir wollen natürlich sehr schnell wieder in die richtige Spur zurückfinden."





Jubelte im Herbst noch für Austria Lustenau: Bryan Teixeira. Der 22-jährige Nationalspieler von Kap Verda war ein wahrer Unterschiedsspieler beim Aufsteiger, erzielte in 16 BL-Partien 6 Tore und steuerte stolze 7 Assists bei. Für Sturm Graz lieferte der Winter-Neuzugang in 3 Frühjahrs-BL-Partien eine Vorlage.

Christian Ilzer über den kommenden Gegner: "Die Leistungen von Austria Lustenau haben mir in den vergangenen Wochen sehr gut gefallen – mutiger Auftritt gegen Salzburg, Heimsieg gegen Austria Wien und ein starkes Spiel gegen den LASJJ, wo sie sich einen Punkt verdient gehabt hätten und vor allem in der 2. Halbzeit auf Augenhöhe mit den Linzern waren.

Auf uns wartet ein laufstarkes und spielstarkes Team mit guten Individualisten, das besonders im eigenen Stadion bereits die ganze Saison überzeugt. Für uns gilt es, unser volles Potenzial auszuschöpfen, volle Überzeugung und Intensität von der ersten bis zur letzten Minute auf den Platz zu bringen, am Punkt bereit da zu sein und mit großer Leidenschaft und Zusammenhalt zählbares mit nach Graz zu bringen."



Ilzer zur Personalsituation: "Unsere verletzten Spieler arbeiten hart am Comeback und machen Fortschritte, speziell Gregory Wüthrich ist bereits auf einem sehr guten Weg zurück. Generell werden wir hier bei allen Spielern aber nichts überstürzen, von Tag zu Tag schauen und gemeinsam mit unserer Med-Abteilung entscheiden, wann wieder mit welchem Spieler geplant werden kann."

"Lustenau hat im eigenen Stadion erst zwei Spiele verloren"

Mittelfeld-Motor Tomi Horvat meint: "Lustenau hat in dieser Saison im eigenen Stadion erst zwei Spiele verloren, uns erwartet also ein richtig schwieriges Spiel. Nichtsdestotrotz sind wir entschlossen, eine Reaktion auf die Niederlage gegen Klagenfurt zu zeigen, uns voll auf unser eigenen Spiel zu konzentrieren und unsere bestmögliche Leistung abzurufen. Das Ziel für dieses Spiel ist natürlich ganz klar ein Sieg – wir wollen wieder eine Serie an positiven Ergebnissen starten!"

Fakten zum Spiel

Als Schiedsrichter der Partie wird der 38-jährige Salzburger Bankkaufmann Christopher Jäger fungieren.

Der SK Puntigamer Sturm Graz ist in Pflichtspielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen und gewann 16 der 17 Duelle. Lustenaus einzigen Punktgewinn gab es im Juli 1997 beim ersten Duell in der ADMIRAL Bundesliga (1:1 in Lustenau).

Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor nur gegen den SC Austria Lustenau keines der ersten 13 Duelle in der ADMIRAL Bundesliga und traf auch nur gegen Lustenau in jedem der ersten 13 BL-Spiele. Die Steirer erzielten dabei 44 Tore – das gelang in den ersten 13 BL-Spielen gegen einen Gegner sonst nur dem FC Red Bull Salzburg gegen den SKN St. Pölten (sogar 47).

Der SC Austria Lustenau ist in der ADMIRAL Bundesliga erstmals seit dem Aufstieg vier Heimspiele in Folge ungeschlagen (2S 2U). In drei dieser vier Heimspiele blieben die Vorarlberger ohne Gegentor, darunter in den letzten zwei – drei BL-Heimspiele in Folge ohne Gegentor gelangen den Vorarlbergern noch nie.

Der SK Puntigamer Sturm Graz blieb in den ersten neun Auswärtsspielen dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (4S 5U) – als einziges Team. Die Grazer blieben nie zuvor in den ersten neun BL-Auswärtsspielen unbesiegt. Länger ohne Niederlage in Gastspielen blieben die Grazer zuletzt von April bis August 1999 (damals 10 Spiele).

Die samstägige Auswärtspartie führt uns ins Ländle zu @AustriaLustenau – im letzten Jahrzehnt ein äußerst rares Ereignis! ⚫️⚪️ #sturmgraz #ALUSTU #AdmiralBL https://t.co/R0RMI6PZ87 — SK Sturm Graz (@SKSturm) March 2, 2023

Fotocredit: RiPu