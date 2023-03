Für den FC Red Bull Salzburg geht es am kommenden Sonntag, den 5. Februar 2023, mit einem Klassiker weiter. Die Roten Bullen gastieren ab 17 Uhr im Allianz Stadion beim SK Rapid Wien - im Ligaportal-LIVETICKER. Rekord- kontra Serienmeister, Liga-Leader kontra Tabellenvierter! Das finale Match der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer geleitet. Der 42-Jährige wurde in Oberndorf bei Salzburg geboren, ist allerdings Mitglied des Oberösterreichischen Fußballverbandes (OÖFV). Siehe AUCH!

Szene aus dem 1:1 in der Red Bull Arena im Hinspiel mit FC Red Bull Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, der am Sonntag in Hütteldorf vor seinem 400. BL-Einsatz steht.

„Haben zwei knackige Auswärtsspiele vor der Brust"

Auf den österreichischen Serienmeister steht auf der Zielgeraden des Grunddurchganges der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 ein spannendes Auswärts-Doppel auf dem Programm, jeweils in modernen Arenen!

Der deutsche Chefcoach des FC Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle: „Mit Rapid und danach dem LASK haben wir zwei knackige Auswärtsspiele vor der Brust. Rapid war in den vergangenen Monaten sehr stabil unterwegs und ist eine auch individuell gut besetzte Mannschaft. Wir schauen aber wie immer primär auf uns und wollen unsere Art des Spiels durchsetzen. Wir wissen natürlich um die Bedeutung dieser Partie, gerade auch für unsere Fans. Entsprechend konzentriert und motiviert werden wir das Ganze angehen.“

Salzburgs Schweizer Stürmer Noah Okafor: „Die Spiele gegen Rapid sind meist sehr emotional und eng. Aber das wissen wir, darauf müssen wir vorbereitet sein. Rapid ist so wie wir mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet, es treffen also zwei Teams mit Selbstvertrauen und Qualität aufeinander. Die vergangene Woche ohne Spiel hat uns gutgetan, wir gehen frisch in diese Begegnung. Aber das gilt auch für die Wiener.“

"13 Duelle gegen SK Rapid unbesiegt - dabei 11 Siege"

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 13 Bundesliga-Spielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (11 Siege, 2 Unentschieden). In der Bundesliga-Historie blieben die Hütteldorfer nur gegen Austria Wien (von 2001 bis 2005 in 16 Matches) länger sieglos.

Die Roten Bullen holten 48 Punkte aus den ersten 19 Meisterschaftsspielen (wie 2018/19 und 2021/22) – nie mehr und als einziges Team in der Drei-Punkte-Ära. Köhn, Dedic, Ulmer & Co. blieben in elf der ersten 19 Bundesliga-Spiele ohne Gegentor – in diesem Jahrtausend zuvor nur in der Saison 2006/07 (ebenfalls 11). Der Serienmeister kassierte nur 10 Gegentore in den ersten 19 BL-Spielen – erstmals in der Klubhistorie so wenige zum Vergleichszeitpunkt. Andreas Ulmer würde bei einem Einsatz gegen Rapid sein 400. Spiel in der Österreichischen Fußball-Bundesliga absolvieren – als 35. Spieler seit der Gründung. Damit hätte der 37-Jährige um eine Begegnung mehr als Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska (399) absolviert. Der SK Rapid Wien gewann fünf der acht Bundesliga-Spiele unter Zoran Barisic und holte mit neun Siegen aus den ersten 19 Begegnungen mehr als im gesamten Grunddurchgang 2021/22 (8).