Der LASK gastiert Sonntag (05.03., 14.30 Uhr, Tivol Innsbruck, Ligaportal-LIVETICKER) bei der personell geplagten WSG Tirol. Das Meistergruppen-Ticket hat der Tabellendritte 3 Runden vor Grunddurchgang-Ende bereits in der Tasche. Beim Fünften wartet auf die Athletiker eine schwere Aufgabe, wie ein Blick auf vergangene Duelle beweist. So gewann Wattens die jüngsten 3 BL-Spiele gegen die Linzer, kassierte Dietmar Kühbauer in 23 BL-Spielen als LASK-Coach nur 4 Niederlagen...2 davon gegen die WSG, gegen die der 51-jährige Burgenländer noch auf ein LASK-Erfolgserlebnis wartet. Siehe AUCH! Und: Vorschau WSG Tirol!

Felix Luckeneder (li.), hier bei der 1:4-Hinspiel-Niederlage im September gegen WSG Tirol-Stürmer Rinaldi, steht nach abgesessener 1-Spiel-Sperre dem LASK wieder zur Verfügung und wird sich sicher im "Heiligen Land" gewohnt reinhängen.

Hinspiel-Triplepacker Prelec wird LASK diesmal nicht ärgern

Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga führt den LASK nach Tirol. Im Innsbrucker Tivoli wartet die WSG Tirol auf die Schwarz-Weißen. Nach einem gelungenen Frühjahrsstart – bewerbsübergreifend stehen drei Siege und ein Unentschieden zu Buche – hat sich der LASK mittlerweile fix für die angestrebte Meistergruppe qualifiziert. Den Sprung in die Meistergruppe will auch Wattens schaffen, mit vier Punkten Vorsprung auf Rang Sieben stehen die Chancen drei Runden vor der Punkteteilung gut. Im Frühjahr weisen die Tiroler eine ausgeglichene Bilanz vor (1S 1U 1N).

Der LASK muss beim Gastspiel in Tirol mit einer schweren Aufgabe rechnen, tat man sich doch zuletzt gegen die Wattener häufig schwer. Zwar gelang vor knapp einem Jahr noch ein 6:0-Kantersieg zum Start ins Untere Playoff zuhause, die jüngsten drei Aufeinandertreffen gewann jedoch allesamt die WSG.

Kühbauer: "Wollen uns diesmal besser präsentieren"

Das Hinspiel der laufenden Saison endete mit 1:4 in der Raiffeisen Arena in Pasching und war die erste BL-Saisonniederlage nach einer wahren Erfolgsserie der Linzer. Der damalige Dreifachtorschütze Nik Prelec schnürt mittlerweile für den italienischen Zweitligisten Cagliari Calcio die Schuhe. Ebenfalls verzichten muss die WSG gegen den LASK auf Mittelfeldspieler Bror Blume (Bänderriss) und den gelbgesperrten Innenverteidiger Raffael Behounek – auch LASK-Leihgabe Thomas Sabitzer stand nach einer Jochbein-OP am vergangenen Wochenende nicht zur Verfügung.

Aufseiten der Linzer steht der zuletzt gesperrte Felix Luckeneder wieder parat, Akos Kecskes (krank) und Maksym Talovierov (Jochbein) werden am Sonntag noch fehlen.

Cheftrainer Didi Kühbauer: „Unser letzter Auftritt bei der WSG war nicht gut, da wollen wir uns diesmal besser präsentieren. Das wird auch notwendig sein, um etwas mitnehmen zu können, denn die WSG liegt in den Top 6 und will mit Sicherheit den Sprung in die Meistergruppe schaffen. Unser Anspruch ist es jedenfalls, in den letzten drei Runden vor der Ligateilung so viele Punkte wie möglich mitzunehmen.“

Es fehlen: Anselm, Boller, Kecskes, Letard, Talovierov

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL